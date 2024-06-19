Ротацию руководителей центров оказания специальных социальных услуг будут проводить в Казахстане

Министр труда приказом от 14 июня 2024 года утвердила Правила проведения ротации первых руководителей государственных организаций, предоставляющих специальные социальные услуги,

В Правилах под ротацией первых руководителей государственных организаций, предоставляющих специальные социальные услуги понимают должностные перемещения между первыми руководителями государственных организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, находящихся в введении местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения.

Ротация осуществляется в целях обеспечения эффективного использования их профессионального потенциала в пределах одного населенного пункта, при наличии более одной единицы организации.

При отсутствии организации для перемещения руководителя на должность, деятельность такового руководителя подлежит ежегодному рассмотрению на Комиссии.

Для проведения ротации уполномоченный орган ежегодно формирует список руководителей организации, подлежащих ротации с указанием следующих сведений:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя организации;

наименование организации;

общий стаж руководителя организации в одной организации.

Ротации подлежат руководители организации, имеющие общий стаж руководителя организации 5 лет в одной организации, независимо от реорганизации (слияние, разделение, выделение, преобразование), переименования организации, а также периода увольнения и возвращения на должность руководителя в эту же организацию.

Уполномоченный орган письменно уведомляет руководителя организации о предстоящей ротации не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения ротации.

После предоставления сформированного списка уполномоченный орган не позднее 15 рабочих дней формирует материалы на каждого руководителя организации, полученные из Единой информационной системы социально-трудовой сферы и направляет на рассмотрение Комиссии.

Комиссия состоит не менее чем из 5 человек, в том числе председателя, избираемого из числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов путем открытого голосования. При равенстве голосов, голос председателя является решающим.

Комиссия не позднее 5 рабочих дней рассматривает представленные материалы и принимает одно из следующих решений:

о проведении ротации между руководителями организации на равнозначную должность с указанием организации;

об отказе в проведении ротации между руководителями организации в пределах должности;

перемещение в пределах должности с указанием организации.

Принятое решение не позднее 3 рабочих дней сопроводительным письмом направляется секретарем Комиссии в уполномоченный орган.

Основанием для отказа в ротации является:

наличие детей с инвалидностью, в том числе усыновленных;

наличие на иждивении которых находятся престарелые родители;

наличие членов семьи, постоянно проживающих с ними и имеющие инвалидность первой или второй группы;

менее двух лет до достижения пенсионного возраста.

Представленные сведения документально подтверждаются.

Руководитель организации, подлежащий ротации, перемещается в организацию при наличии, в ней равнозначной вакантной должности, при условии соответствия квалификационным требованиям к данной должности.

При вынесении решения учитывают показатели деятельности ротируемых руководителей организации, в период исполнения ими трудовых отношений.

О принятом решении уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней письменно уведомляет руководителя организации.

По истечении 30 календарных дней со дня получения уведомления уполномоченный орган, основываясь на решении Комиссии, издает акт о назначении руководителя организации на должность в порядке перемещения сроком на 5 лет с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору.

Обжаловать решение Комиссии можно в соответствии с АППК.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.