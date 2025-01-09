В Казахстане изменили правила выдачи лицензии на оказание специальных социальных услуг

Министр труда приказом от 28 декабря 2024 года внесла изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на предоставление специальных социальных услуг", сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что теперь госуслугу оказывает Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения министерства труда. Напомним, ранее предполагалось что ее будет оказывать Комитет труда и социальной защиты населения министерства труда.

Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения является лицензиаром, осуществляющим лицензирование деятельности в сфере предоставления специальных социальных услуг.

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется посредством Портала социальных услуг.

Услуга оказывается бесплатно и займет:

при выдаче лицензии — 15 рабочих дней;

при переоформлении лицензии — 2 рабочих дня.

Какие документы требуются:

для получения лицензии: заявление; сведения к квалификационным требованиям к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения.

заявление; сведения к квалификационным требованиям к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения. при переоформлении лицензии: заявление; копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах. Сведения по свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.

Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:

услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения;

имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности, или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;

судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию;

установлена недостоверность документов, представленных услугополучателем для получения лицензии, или сведений, содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям;

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Поправками обновлена процедура оказания госуслуги.

Так, при обращении, в день приема документов услогодатель направляет заявление на рассмотрение в территориальное подразделение (департамент) по месту подачи заявления услогополучателя.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о лицензии на медицинскую деятельность, разрешительные документы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности содержащиеся в государственных информационных системах, департаменты получают из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Департамент в течение 1 рабочего дня с момента регистрации документов проверяет полноту предоставленных документов и при представлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, готовит расписку об отказе в приеме заявления и в дальнейшем рассмотрении заявления и направляет его услугодателю.

Услугодатель в течение 1 рабочего дня рассматривает поступившую расписку об отказе в приеме заявления, который направляется в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, в личный кабинет услугополучателя на Портале.

При предоставлении полного пакета документов для выдачи лицензии, департамент в течение 7 рабочих дней проверяет документы согласно квалификационным требованиям и перечню документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения и их соответствие Перечню основных требований, с посещением услугополучателя по месту нахождения.

По результатам сверки документов и посещения услугополучателя департамент в течение 2 рабочих дней формирует заключение и предоставляет его на рассмотрение услугодателю.

Услугодатель со дня получения заключения в течение 2 рабочих дней с момента поступления заключения от департамента согласовывает заключение и направляет на проверку руководителю услугодателя.

В случае положительного заключения о выдаче лицензии услугодатель формирует электронную форму лицензии.

Руководитель услугодателя в течение 2 рабочих дней проверяет заключение и подписывает с использованием ЭЦП электронную лицензию либо мотивированный отказ в выдаче лицензии.

Приказ вводится в действие с 19 января 2025 года.