В Казахстане изменили правила выдачи лицензии на оказание специальных социальных услуг
Поправками предусмотрено, что теперь госуслугу оказывает Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения министерства труда. Напомним, ранее предполагалось что ее будет оказывать Комитет труда и социальной защиты населения министерства труда.
Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения является лицензиаром, осуществляющим лицензирование деятельности в сфере предоставления специальных социальных услуг.
Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется посредством Портала социальных услуг.
Услуга оказывается бесплатно и займет:
- при выдаче лицензии — 15 рабочих дней;
- при переоформлении лицензии — 2 рабочих дня.
Какие документы требуются:
- для получения лицензии: заявление; сведения к квалификационным требованиям к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения.
- при переоформлении лицензии: заявление; копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах. Сведения по свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.
Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:
- услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения;
- имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности, или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию;
- судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию;
- установлена недостоверность документов, представленных услугополучателем для получения лицензии, или сведений, содержащихся в них;
- несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям;
- отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.
Поправками обновлена процедура оказания госуслуги.
Так, при обращении, в день приема документов услогодатель направляет заявление на рассмотрение в территориальное подразделение (департамент) по месту подачи заявления услогополучателя.
Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о лицензии на медицинскую деятельность, разрешительные документы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности содержащиеся в государственных информационных системах, департаменты получают из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".
Департамент в течение 1 рабочего дня с момента регистрации документов проверяет полноту предоставленных документов и при представлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, готовит расписку об отказе в приеме заявления и в дальнейшем рассмотрении заявления и направляет его услугодателю.
Услугодатель в течение 1 рабочего дня рассматривает поступившую расписку об отказе в приеме заявления, который направляется в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, в личный кабинет услугополучателя на Портале.
При предоставлении полного пакета документов для выдачи лицензии, департамент в течение 7 рабочих дней проверяет документы согласно квалификационным требованиям и перечню документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения и их соответствие Перечню основных требований, с посещением услугополучателя по месту нахождения.
По результатам сверки документов и посещения услугополучателя департамент в течение 2 рабочих дней формирует заключение и предоставляет его на рассмотрение услугодателю.
Услугодатель со дня получения заключения в течение 2 рабочих дней с момента поступления заключения от департамента согласовывает заключение и направляет на проверку руководителю услугодателя.
В случае положительного заключения о выдаче лицензии услугодатель формирует электронную форму лицензии.
Руководитель услугодателя в течение 2 рабочих дней проверяет заключение и подписывает с использованием ЭЦП электронную лицензию либо мотивированный отказ в выдаче лицензии.
Приказ вводится в действие с 19 января 2025 года.