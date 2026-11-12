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Право

Налоговые проверки: изменились правила оценки налоговых рисков

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 11:37 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 5 ноября 2026 года внес изменения в Правила и сроки вручения налогоплательщику (налоговому агенту) предварительного акта налоговой проверки, представления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, а также рассмотрения такого возражения.

В частности, разграничен порядок назначения налоговых проверок в зависимости от способа выявления налоговых рисков.

Теперь отдельно выделяются:

  • риски, определенные автоматизированным процессом;
  • риски, выявленные без применения автоматизированного процесса.

По автоматизированным рискам КГД формирует списки налогоплательщиков и направляет решения в департаменты для исполнения в течение 2 рабочих дней.

По неавтоматизированным рискам введен отдельный порядок: Комитет направляет решение в департамент, который самостоятельно выносит решение о проверке и исполняет его либо передает в управление госдоходов.

Кроме того, расширен круг органов, учитывающих критерии налоговых рисков: теперь приложение 2 распространяется не только на КГД, но и на департаменты.

Изменен критерий налоговой нагрузки: для комплексных проверок вместо значения не менее 90% верхнего отраслевого показателя установлено значение менее 90%.

Критерий дебетового сальдо по НДС свыше 100 млн теңге в течение двух лет (кроме экспортеров) сохранен.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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