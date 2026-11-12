Налоговые проверки: изменились правила оценки налоговых рисков
В частности, разграничен порядок назначения налоговых проверок в зависимости от способа выявления налоговых рисков.
Теперь отдельно выделяются:
- риски, определенные автоматизированным процессом;
- риски, выявленные без применения автоматизированного процесса.
По автоматизированным рискам КГД формирует списки налогоплательщиков и направляет решения в департаменты для исполнения в течение 2 рабочих дней.
По неавтоматизированным рискам введен отдельный порядок: Комитет направляет решение в департамент, который самостоятельно выносит решение о проверке и исполняет его либо передает в управление госдоходов.
Кроме того, расширен круг органов, учитывающих критерии налоговых рисков: теперь приложение 2 распространяется не только на КГД, но и на департаменты.
Изменен критерий налоговой нагрузки: для комплексных проверок вместо значения не менее 90% верхнего отраслевого показателя установлено значение менее 90%.
Критерий дебетового сальдо по НДС свыше 100 млн теңге в течение двух лет (кроме экспортеров) сохранен.
Приказ вводится в действие с 22 ноября 2026 года.