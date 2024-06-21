Какие новости содержит новый Закон РК "О масс-медиа"

Какие изменения ждут читателей, зрителей и прочих потребителей информации (и, конечно, журналистов) в связи с тем, что принят Закон РК "О масс-медиа"? 19 июня 2024 года документ подписан президентом РК и 20 августа вступит в силу, а отдельные нормы – 1 января 2025 года, пишет Zakon.kz.

Учитывая, что прежний закон "О средствах массовой информации" был разработан еще в 1999 году, а за четверть века медиапространство сильно изменилось, законодатели решили не вносить поправки в старый закон, а написать новый – и с другим названием "О масс-медиа". А затем еще и депутаты предложили к нему более двухсот изменений и дополнений.

Многие из них, впрочем, технико-юридического характера. Здесь же мы прокомментируем самые концептуальные новеллы.

Почему новый закон называется не "О СМИ", как раньше, а "О масс-медиа"?

В СМИ ранее входили печатные издания, телеканалы, радиостанции, информационные агентства, в том числе распространяющие информацию в интернете, а также сетевые издания, но лишь те, которые встали на учет, причем в добровольном порядке. Поскольку обязательная регистрация для них законом не предусматривалась.

Закон, повторимся, разрабатывался четверть века назад, когда интернет был в первобытном состоянии. С тех пор интернет-издания вышли на ведущие роли, между тем даже такого понятия в законе не было (говорилось: сетевые издания).

Что сделали? Законодательно ввели понятие масс-медиа. Куда вошли, помимо "старых" СМИ, еще и интернет-издания. Интернет-издания – это такие интернет-ресурсы, деятельностью которых является сбор и распространение информации. И вставать на учет в МИОР они отныне должны будут в обязательном порядке. А значит, и следовать журналистским правилам – закону "О масс-медиа".

Однако есть и такие интернет-ресурсы, у которых иные цели и задачи, а значит, они не относятся к СМИ. При этом их продукция также может быть предназначена для распространения (к примеру, сайт любой компании, реализующей товары). Так вот, понятие масс-медиа объединяет СМИ и такие вот интернет-ресурсы. Ставить на учет их не надо, а вот соблюдать каноны журналистики (закон "О масс-медиа") придется.

Например, в законе есть статья 11 "Информация, пропагандирующая самоубийство", запрещенная к размещению и распространению. И спрашивать за это будут не только с профессиональных СМИ, но и с любого интернет-ресурса, даже если сайт любителей синематографа.

Вместо государственного заказа – грант

О чем бы ни шел разговор, разговор идет о финансировании. Существенная часть доходной части бюджета СМИ – это получение государственного информационного заказа (ГИЗ). Именно таким образом государство обеспечивало информационную политику в СМИ, причем так же и в негосударственных изданиях.

И вот подход меняется (это не касается регионального уровня, только республиканского). ГИЗ остается только для государственных СМИ, негосударственным же будут предоставляться гранты на конкурсной основе. Как сказано в пункте 6 статьи 33 Закона:

"Предоставление и мониторинг реализации грантов осуществляются в порядке, определяемом уполномоченным органом на единой медиаплатформе".

Как все это будет работать, выяснится чуть позже. Это как раз одна из норм, которая будет введена в действие с 1 января 2025 года.

Особый статус журналиста

Этот раздел касается не только создателей информационного контента, но и потребителей: публики и чиновников.

Как говорится, что написано пером, не вырубишь топором. Однако сегодня это перестало быть метафорой от слова совсем.

"С массовым развитием сети Интернет опубликованная журналистами информация сохраняется практически бессрочно. За последние годы журналисты все чаще стали сталкиваться с исковыми требованиями на опровержение сведений, не соответствующих действительности в публикациях нескольких лет давности", – говорится в Концепции Закона.

При этом срок исковой давности по делам о защите личных неимущественных прав не ограничен определенными сроками. А это подвергает риску журналистов в части подачи доказательств: их может и не остаться, если иск подан по публикации, к примеру, 10-летней давности.

Дело в том, что в данном случае действует иной порядок доказывания. Ведь если, к примеру, на вас жалуется сосед, что вы оттяпали у него участок земли, то он и должен предъявить доказательства – при подаче иска. А уж потом наступит ваш черед (согласно статье 72 ГПК об обязанности доказывания).

Но если некий гражданин требует от редакции опровержения информации, не соответствующей действительности и его, гражданина, порочащей, то все наоборот. Не он обязан обосновывать свою позицию, а редакция. Это следует из пункта 1 статьи 38 Закона:

"В случае обращения гражданина или юридического лица за опровержением редакция СМИ, не располагающая доказательствами того, что распространенные данным СМИ сведения соответствуют действительности, обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информации".

Однако бессрочно хранить доказательства по всем кейсам – это абсурд. Поэтому в новом законе срок исковой давности определен: один год со дня публикации.

Другой момент, касающийся сроков, – время, даваемое организациям на ответ на запрос журналиста. Он сокращается с 7 дней до 5 (пункт 1 статьи 36 Закона):

"Ответ на запрос представляется в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в форме и на языке поступившего запроса, если иное не указано в самом запросе".

Впрочем, если ответ требует "дополнительного изучения и проверки", срок может быть однократно продлен еще на 15 дней.

Без аккредитации в РК работать нельзя

Существенные изменения произойдут в порядке аккредитации журналистов. Для СМИ появится возможность аккредитовывать своих представителей при источниках информации (госорганах и не только) в упрощенном порядке. В этом случае им выдается аккредитационная карта (статья 28 Закона).

Уточняется, что "аккредитационная карта выдается посредством единой медиаплатформы в порядке, определяемом уполномоченным органом".

И еще чего раньше не было. В пункте 2 статьи 28 говорится:

"Государственные органы и (или) организации, при которых аккредитован журналист, обязаны предварительно извещать его о заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, обеспечивать стенограммами, протоколами и иными документами".

Отдельно следует сказать об аккредитации иностранных СМИ для работы в Казахстане. Устанавливается прямой запрет (пункт 4 статьи 30) на "занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных СМИ и иностранных журналистов без соответствующей аккредитации". А МИД будет вести реестр представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов.