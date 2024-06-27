Очень важный документ – Токаев о новом законе "О масс-медиа"

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 27 июня 2024 года на торжественной церемонии по случаю награждения работников средств массовой информации (СМИ), высказался о новом Законе РК "О масс-медиа", сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: