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Законодательство РК

Очень важный документ – Токаев о новом законе "О масс-медиа"

Очень важный документ – Токаев о новом законе &quot;О масс-медиа&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 12:21 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 27 июня 2024 года на торжественной церемонии по случаю награждения работников средств массовой информации (СМИ), высказался о новом Законе РК "О масс-медиа", сообщает Zakon.kz.

Президент убежден, что "этот документ позволит повысить потенциал отечественных масс-медиа и укрепить информационную независимость".

"Вы знаете, что недавно я подписал очень важный документ – закон "О масс-медиа", который усовершенствовал механизмы защиты прав и интересов журналистов".Касым-Жомарт Токаев

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О масс-медиа" 19 июня 2024 года. О том, какие новеллы содержит документ, можете узнать здесь.

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