Какие фининструменты и сделки с ними разрешены для размещения Нацфонда

Министерство финансов обновило перечень разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения Национального фонда РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень включены:

Зарубежные финансовые инструменты, в том числе инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках:

государственные и агентские ценные бумаги;

муниципальные ценные бумаги в рамках инвестирования в государственные и агентские ценные бумаги;

ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО);

корпоративные ценные бумаги;

конвертируемые ценные бумаги в рамках инвестирования в корпоративные ценные бумаги;

ценные бумаги под залог недвижимости (Mortgage-backed security – MBS) и активов (Asset-backed security – ABS);

акции;

предоставление ценных бумаг взаймы под залог (Securities lending);

производные финансовые инструменты;

структурные продукты;

валюты;

фонды денежного рынка;

золото в слитках и на металлических счетах;

биржевые инвестиционные фонды (Exchange-traded fund – ETFs);

альтернативные инструменты;

акции и доли компаний и партнерств специального назначения (Special purpose vehicle – SPV).

Сделки по зарубежным финансовым инструментам, в том числе инструментам, обращающимся на зарубежных финансовых рынках:

операции репо и обратные репо;

депозиты (вклады) в иностранной валюте и золоте.

Казахстанские финансовые инструменты:

долговые ценные бумаги акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", эмитируемые для реализации стратегических инфраструктурных проектов, реализуемых по прямому поручению президента Республики Казахстан.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 марта.

Также обновлены:

Правила формирования и учета целевых требований, целевых накоплений и выплат целевых накоплений, а также начисления целевых требований;

Правила зачисления активов в Национальный фонд РК, использования Национального фонда;

Правила составления годового отчета о формировании и использовании Национального фонда РК;

Правила выбора аудиторской организации для проведения ежегодного внешнего аудита Национального фонда РК.

При этом утратило силу прежнее постановление правительства от 28 января 2009 года "Об утверждении перечня разрешенных финансовых инструментов, за исключением нематериальных активов, для размещения Национального фонда Республики Казахстан" и принятые к нему поправки.

Как пояснили в Минфине, данные проекты разработаны в целях установления порядка зачисления активов, их использования, составления годового отчета о формировании и использовании Национального фонда РК и проведения ежегодного аудита.

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