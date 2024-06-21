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О конституционных нарушениях в некоторых законах рассказала Азимова

О конституционных нарушениях в некоторых законах рассказала Азимова, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 12:45 Фото: elbasylibrary.gov.kz
Об этом председатель Конституционного суда Эльвира Азимова рассказала на совместном заседании Палат Парламента 21 июня , сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы суда, в связи с несоблюдением конституционных норм положения семи законов и одного нормативного постановления Верховного суда были признаны не соответствующими Конституции.

"В частности, положение Налогового кодекса в части установленного размера государственной пошлины за подачу исковых заявлений и при подаче административных исков как приводящее к ущемлению и ограничению конституционного права на судебную защиту; положения законов о государственной службе, воинской службе и статусе военнослужащих; закона о правоохранительной службе в части установления бессрочного запрета на поступление на государственную службу в связи с несоблюдением соразмерности правовых ограничений, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления", – сообщила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова.

Кроме того, несоблюдение конституционных норм выявили в статье 13 Закона о противодействии коррупции в части установления ограничения конституционного права на свободу предпринимательской деятельности в связи с отсутствием четко определенной правовой привязки к конституционно определенным целям такого ограничения; статье 141 Уголовно-исполнительного кодекса в части установления разного количества краткосрочных и длительных свиданий с родственниками для осужденных, лишенных свободы на основании вступившего в силу приговора суда.

Также в положении нормативного постановления Верховного суда №2 в части установления императивного требования о представлении заключения молекулярно-генетической экспертизы при обращении в суд с заявлением об усыновлении как ограничивающее конституционное право на обращение в суд и не отвечающее обязательству государства наилучшего обеспечения интересов ребенка; и в статье 482 Уголовно-процессуального кодекса в части ограничения полномочий защитника представлять права и интересы осужденного в кассационном производстве и на стадии исполнения приговора как ограничивающее конституционное право на защиту.

"В настоящее время выявленные правовые противоречия устранены в двух законах и нормативном постановлении Верховного суда. По вопросам, касающимся государственной службы и ее особенных видов, противодействия коррупции, а также полномочий защитника в кассационном производстве соответствующие законопроекты находятся на стадии рассмотрения в стенах Парламента", – заявила Эльвира Азимова.

Ранее стало известно, по каким вопросам казахстанцы обращались в Конституционный суд в 2023 году.

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