Правила государственной регистрации юридических лиц изменили в Казахстане

Министр юстиции приказом от 11 июня 2024 года внес изменения в правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах оказания государственной услуги "Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств" внесли изменения в п.10, где сказано:

Государственная регистрация юридического лица, за исключением политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала "электронного правительства", а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством в соответствии со статьей 6 Закона.

Государственная регистрация объединения собственников имущества может производиться на основании электронного Протокола голосования, направленного посредством объектов информатизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Также обновлен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств".

Теперь для регистрации ОСИ потребуются:

электронная копия протокола собрания;

копия протокола собрания; устав объединения собственников имущества;

квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за государственную регистрацию.

В Правилах оказания государственной услуги "Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств" вместо Стандарта государственной услуги "Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств" теперь появился Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств".

Государственная услуга оказывается в случаях:

изменения наименования

уменьшения размера уставного капитала

изменения состава участников (учредителей)

Услуги по изменению наименования и уменьшению размера уставного капитала оказывают Государственная корпорация, веб-портал "электронного правительства".

Услуга по изменению состава участников (учредителей) предоставляется только в Государственной корпорации.

Обновлен Перечень документов и сведений, истребуемых для оказания государственной услуги.

В Государственную корпорацию:

заявления по формам согласно приложениям 1, 2. 3 и 4:

Услугодатели получают цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале "электронного правительства" абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала "электронного правительства".

Юридическое лицо, в доле которого участвует государство, представляет заявление с отметкой реестродержателя;

решение либо выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о государственной (учетной) перерегистрации, предусматривающие внесение изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, положение о филиале (представительстве), скрепленные печатью юридического лица, за исключением подачи электронного заявления.

в случае, если юридическое лицо является субъектом частного предпринимательства, то скрепление документов печатью не требуется;

для юридических лиц, филиалов (представительств):

учредительный документ в электронном варианте с внесенными изменениями и дополнениями либо текст внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, филиала (представительства);

для политических партий и религиозных объединений два экземпляра учредительных документов с внесенными изменениями и дополнениями либо текст внесенных изменений и дополнений в учредительные документы политических партий и религиозных объединений;

для акционерных обществ:

один экземпляр нотариально удостоверенного устава (положения) с внесенными изменениями и дополнениями либо текст внесенных изменений и дополнений в устав акционерного общества, положение о филиале (представительстве);

при включении в состав участников нерезидента Республики Казахстан электронная копия легализованной выписки из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что учредитель - иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахском и русском языках;

при включении в состав участников иностранного лица электронную копию паспорта или другого документа, удостоверяющий личность учредителя - иностранца, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахском и русском языках, если руководитель, введенный новый участник/учредитель является иностранным лицом;

документ, подтверждающий уплату в бюджет регистрационного сбора за государственную перерегистрацию юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, или учетную перерегистрацию его филиала (представительства);

документ, подтверждающий уплату в Государственную корпорацию за государственную перерегистрацию юридического лица, являющегося коммерческой организацией, или учетную перерегистрацию его филиала (представительства). Филиалы и представительства подлежат перерегистрации в случае изменения наименования.

На портале:

для государственной перерегистрации юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства, учредителем (учредителями): электронное заявление; при уменьшении размера уставного капитала и оповещении в печатных изданиях электронная копия вырезки о публикации; электронная копия квитанции/платежного поручения в случае, если услугополучатель не выбрал способ оплаты государственного сбора за оказание услуги посредством платежного шлюза электронного правительства (ПШЭП);

при изменении места нахождения: в случае права собственности на объект недвижимости:

электронное подтверждение из информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости" (ЕГКН) о зарегистрированном на бизнес-идентификационный номер услугополучателя праве собственности на первичный или вторичный объект недвижимости, расположенный по адресу, указанному услугополучателем, подписанное ЭЦП ЕГКН;

в случае аренды помещения у юридического лица:

электронная копия договора аренды.

В случае аренды помещения у физического лица:

электронная копия нотариально засвидетельствованного согласия физического лица о предоставлении помещения в качестве места нахождения юридического лица; в случае субаренды помещения:

электронная копии аренды и субаренды; при включении в состав участников нерезидента Республики Казахстан электронная копия легализованной выписки из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что учредитель – иностранное юридическое лицо – является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахском и русском языках; при включении в состав участников иностранного лица электронную копию паспорта или другого документа, удостоверяющий личность учредителя – иностранца, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахском и русском языках, если руководитель, введенный новый участник/учредитель является иностранным лицом; при изменении состава участников акционерным обществом или хозяйствующим товариществом, у которого ведение реестра участников осуществляется центральным депозитарием, электронную копию реестра участников, заверенную печатью регистратора. Электронное заявление подписывается ЭЦП услугополучателя. В случае, если уполномоченное лицо услугополучателя не является его руководителем, то заявление согласовывается с руководителем. Для юридического лица, за исключением хозяйственных товариществ, акционерных обществ и производственных кооперативов электронное, заявление должно быть согласовано на портале "электронного правительства" с его участниками. Для филиала (представительства) – руководителем его юридического лица. Для государственной перерегистрации хозяйственных товариществ по основанию изменения состава участников, за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества производится профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, представляется электронная копия договора отчуждения (уступки) права выбывающего участника хозяйственного товарищества на долю в имуществе (уставном капитале) товарищества или ее часть в соответствии с законами РК и учредительными документами.

Электронная копия договора отчуждения (уступки) права выбывающего участника хозяйственного товарищества на долю в имуществе (уставном капитале) товарищества или ее часть, стороной которого является физическое лицо, подлежит нотариальному удостоверению.

Для юридического лица, в доле которого участвует государство, представляется электронная копия заявления с отметкой реестродержателя; электронная копия решения либо выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о государственной (учетной) перерегистрации, предусматривающие внесение изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, положение о филиале (представительстве), электронная копия нотариально удостоверенного устава (положение) с внесенными изменениями и дополнениями либо текст внесенных изменений и дополнений в устав акционерного общества, положение о филиале (представительстве); оплата регистрационного сбора через платежный шлюз "электронного правительства" или электронный документ, подтверждающий уплату в Государственную корпорацию за государственную перерегистрацию юридического лица, являющегося коммерческой организацией, или учетную перерегистрацию его филиала (представительства).

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, документа, подтверждающего оплату услугополучателем регистрационного сбора (в случае оплаты через ПШЭП), произведенных на территории РК услугодатель и работник Государственной корпорации получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Также изменения внесли в Правила оказания государственной услуги «Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах)».

Так, в п.12 Правил говорится:

Изменения и дополнения в регистрационные данные юридического лица, филиала (представительства) вносятся при:



изменении места нахождения юридического лица, относящегося к субъекту частного предпринимательства, филиала (представительства), за исключением акционерного общества, филиала (представительства); изменении руководителя (назначении руководителя, назначении исполняющего обязанности руководителя, назначении управляющего имуществом и деятельностью юридического лица, отстранении от должности руководителя); внесении изменений и дополнений в учредительные документы, за исключением требований, предусмотренных статьей 14-1 настоящего Закона; передаче доли уставного капитала в доверительное управление; увеличении уставного капитала хозяйственных товариществ; изменении основного вида экономической деятельности; изменении состава учредителей (участников, членов) некоммерческих организаций, за исключением политических партий. изменении бенефициарного собственника юридического лица.

Изменения и дополнения в регистрационные данные юридического лица, филиала (представительства), указанные в подпунктах 1), 2), 4), 5), 6), 7) и 8) части первой статьи 14-2 закона, вносятся в автоматическом режиме на основании электронного уведомления.

Также обновлены правила оказания госуслуги "Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиала и представительства".

В частности, расширен перечень наименований подвидов оказываемой государственной услуги:

Прекращения деятельности юридического лица по основанию ликвидации. Регистрации прекращения деятельности государственного предприятия, приватизированного как имущественный комплекс. Прекращение деятельности в принудительном порядке производится в судебном порядке по заявлению органа. Выдача копии документа, подтверждающего ликвидацию юридического лица. Прием заявлений о предстоящей ликвидации юридического лица.

Помимо этого, в новой редакции изложен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств»

Добавлено наименование подвидов государственной услуги:



Выдача справки о регистрации (перерегистрации). Предоставление информации об учредителях и долях в уставном капитале (в т.ч. долей иностранного участия). Выписка из реестра юридических лиц (из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров). Предоставление информации об освобождении с должности руководителя юридического лица.

Приказ введен в действие 8 июня 2024 года.