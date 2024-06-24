Правила назначения выплат за аренду жилья в частном жилищном секторе обновили в Казахстане

И. о. министра промышленности и строительства приказом от 17 июня 2024 года утвердил Правила назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, сообщает Zakon.kz.

Под выплатами в правилах понимается государственная поддержка, назначаемая на безвозмездной основе в виде компенсации, выплачиваемой за счет средств бюджета получателям выплат в целях оплаты аренды (найма) жилища в частном жилищном фонде. Выплаты не включают в себя обеспечение по коммунальным платежам и иным расходам по содержанию арендуемого жилища.

Назначение и осуществление выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, оказывается через филиалы АО "Отбасы банк" (услугодатель), услуги которого оплачиваются на основании договора на оказание услуг, заключенного с уполномоченным органом в сфере жилищных отношений.

Госуслуга оказывается гражданам бесплатно.

Выплаты за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, осуществляются на паритетной основе – 50% за счет бюджетных средств и 50% за счет услугополучателя.

При этом 50% выплаты за счет бюджетных средств составляют следующие расходы:

80% – средства из республиканского бюджета;

20% – средства из местного бюджета, предусмотренные в соответствующем бюджете на каждый финансовый год.

Выплаты полагаются следующим категориям граждан, состоящих на учете в Единой республиканской электронной базе очередников:

лица с инвалидностью первой и второй групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи.

Указанные лица должны соответствовать основным требованиям:

гражданство РК;

состоять на учете в Единой республиканской электронной базе очередников в качестве нуждающегося в жилье;

наличие совокупного дохода семьи (гражданина) за последние шесть месяцев на каждого члена семьи не более величины прожиточного минимума включительно (43 407 тенге в 2024 году).

При исчислении совокупного дохода семьи (гражданина) учитываются доходы, полученные в РК за расчетный период:

доходы, получаемые в виде оплаты труда, а именно: все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);

доходы от предпринимательской деятельности.

Выплаты за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, осуществляются с учетом критериев к площади арендуемого жилища и количественного состава семьи.

Допустимая для осуществления выплат общая площадь арендуемого жилища в зависимости от состава семьи:

от 1 до 3 членов семьи – не более 40 квадратных метров;

от 4 до 5 членов семьи – не более 60 квадратных метров;

6 и более членов семьи – не более 80 квадратных метров.

При аренде жилища с большей площадью к выплате подлежит только 50% от указанных критериев к площади арендуемого жилища.

Не допускается аренда жилища у близких родственников и супругов, в том числе бывших супругов, а также близких родственников супругов.

Выплаты не осуществляются при аренде жилья из государственного жилищного фонда, жилищного фонда государственных учреждений и предприятий.

Осуществление выплат прекращают в случаях:

утраты получателем статуса нуждающегося в жилище;

отказа получателя от получения выплат;

выселения получателя из занимаемого жилища, арендуемого в частном жилищном фонде;

выезда получателя на другое ПМЖ;

в случае смерти право на выплаты переходит к членам семьи, вместе с ним состоящим на учете, если при этом не отпали основания для признания их нуждающимися в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

отсутствия проживания очередника по адресу, указанному в договоре аренды (найма);

предоставления фиктивных и ложных сведений;

выявления факта аренды жилья у близких родственников.

Размер стоимости одного квадратного метра аренды за жилище, арендуемое получателем в частном жилищном фонде, зависит от размера МРП, пересчитывается ежегодно, действует с января по декабрь соответствующего календарного года.

Как получить выплаты

Для получения государственной услуги нужно подписать и передать услугодателю через объект информатизации, определенный центральным государственным органом официальным интернет-ресурсом АО "Отбасы Банк", заявление на назначение выплат за жилище, арендованное в частном жилищном фонде.

Члены семьи услугополучателя (при их наличии) посредством сайта подписывают согласие на сбор и обработку персональных данных, о предоставлении АО "Отбасы банк" права на получение сведений о состоянии пенсионных накоплений, сведений, предоставляемых налоговыми органами, и о достоверности сведений о доходах.

Услугодатель принимает и рассматривает заявление, проверяет услугополучателя на соответствие основным требованиям, предъявляемым к услугополучателю, открывает текущий специальный счет для зачисления арендных платежей и выплат, а также назначает выплаты в течение трех рабочих дней с даты предоставления документов.

При назначении выплаты за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, услугодатель посредством сайта обеспечивает формирование договора аренды (найма) жилья по форме Типового договора, подписание между услугополучателем и арендодателем, а также регистрацию такого договора в уполномоченном регистрирующем органе (при необходимости).

Услугодатель ежемесячно перечисляет выплаты на счет услугополучателя, указанный в договоре аренды, при условии наличия на текущем специальном счете услугополучателя 50% от суммы арендного платежа, а также суммы при превышении критериев к площади арендуемого жилища, оплачиваемых получателем за счет собственных средств.

Решение о назначении выплат либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги принимается услугодателем, осуществляющим назначение выплат. Уведомление о назначении либо мотивированный ответ об отказе в назначении выплат направляется в "личный кабинет" в виде электронного документа.

АО "Отбасы банк" ежемесячно предоставляет в местный исполнительный орган сведения о заключенных договорах аренды (найма) жилища.

Местный исполнительный орган осуществляет мониторинг целевого использования жилища, арендуемого в частном жилищном фонде услугополучателем, не реже одного раза в квартал.

В случае выявления факта проживания третьих лиц по адресу, указанному в договоре аренды (найма) жилища, услугополучатель в течение трех календарных дней заселяется сам.

В случае не устранения нарушения и (или) при повторном выявлении нарушения условий договора аренды (найма) жилища, местный исполнительный орган направляет сведения в АО "Отбасы банк" для прекращения выплат в течение двух рабочих дней, без возможности их возобновления.

В случае выявления факта аренды жилища у близких родственников и супругов, в том числе бывших супругов, а также близких родственников супругов, сведения направляются в "АО Отбасы банк" в течение двух рабочих дней для прекращения выплат, без возможности их возобновления в будущем.

Приказ вводится в действие со 2 июля 2024 года.

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