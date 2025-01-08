Изменились правила назначения выплат за жилье, арендуемое в частном жилищном фонде

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 27 декабря 2024 года внесены изменения в Правила назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что назначение и осуществление выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, оказывается через филиалы АО "Отбасы банк", услуги которого оплачиваются на основании договора на оказание услуг, заключенного с уполномоченным органом в сфере жилищных отношений, в соответствии с расчетом стоимости услуг АО "Отбасы банк" по осуществлению жилищных выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде.

Правила дополнены новым приложением, которое устанавливает порядок расчета стоимости услуг АО "Отбасы банк" по осуществлению жилищных выплат.

Стоимость услуг АО "Отбасы банк" (Оператор выплат) оплачивается ежегодно, на основании договора, заключенного с уполномоченным органом, в пределах средств, предусмотренных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Стоимость услуг Оператора выплат определяется на основании:

стоимости одного человеко-часа;

количества работников, привлекаемых Оператором выплат для рассмотрения заявок на осуществление жилищных выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде;

себестоимости рассмотрения одной заявки на выплату;

плана по количеству договоров аренды (найма) жилья, по которым Оператором субсидий осуществляется выплата, на соответствующий финансовый год.

Документ содержит формулу расчета плановой стоимости одного человеко-часа.

Кроме того, поправками расширены основания для отказа в назначении выплат гражданам за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде.

Такими основаниями являются:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги (новое).

Приказ вводится в действие с 16 января 2025 года.