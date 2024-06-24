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Законодательство РК

Комитету госдоходов добавили ряд функций

Расширены функции КГД, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 14:45 Фото: gov.kz
Министр финансов приказом от 17 июня 2024 года внес изменения в Положение о Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

К числу новых функций КГД относятся:

  • разработка формы извещения о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля;
  • разработка формы и сроков вынесения решения о признании уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, неисполненным;
  • разработка категории налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки, а также порядка и сроков вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, а также рассмотрения такого возражения;
  • разработка порядка определения, опубликования стоимости цифровых активов и перечня их видов;
  • разработка порядка, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами налогового органа;
  • разработка формы заявления об удержании индивидуального подоходного налога, представленного налоговому агенту, по согласованию с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения;
  • разработка порядка представления в налоговые органы сведений по земельным участкам, предназначенным для строительства объектов и не используемым в соответствующих целях или используемым с нарушением законодательства РК, и сельскохозяйственного назначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства РК, уполномоченным органом по контролю за использованием и охраной земель;
  • согласование ставок консульского сбора, разрабатываемых и утверждаемых МИД РК;
  • согласование порядка выявления земельных участков, не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства РК, разрабатываемого и утверждаемого центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами;
  • разработка совместно с соответствующими уполномоченными государственными органами порядка и перечня представляемых органами государственных доходов сведений, составляющих налоговую тайну.

Помимо этого из перечня территориальных органов КГД исключили:

  • Управление государственных доходов "Астана – жаңа қала" Департамента государственных доходов по городу Астане КГД МФ РК;
  • Управление государственных доходов "Парк информационных технологий" Департамента государственных доходов по городу Алматы КГД МФ РК;
  • Управление государственных доходов "Оңтүстік" Департамента государственных доходов по городу Шымкенту КГД МФ РК.

Приказ введен в действие с 17 июня 2024 года.

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