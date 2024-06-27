Концепцию сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года утвердили в странах СНГ

Решением Совета глав правительств СНГ от 24 мая 2024 года утверждена Концепция сотрудничества государств - участников СНГ в сфере энергетики на период до 2035 года и план ее реализации, сообщает Zakon.kz.

Концепция отражает консолидированную позицию государств - участников СНГ по целям, важнейшим задачам, принципам, механизмам и основным направлениям взаимодействия в этой области.

"Государства - участники СНГ исходят из того, что обеспечение энергетической безопасности, развитие рыночных механизмов, промышленной кооперации и создание необходимых условий для развития энергетики, с учетом возможностей параллельной работы энергосистем, являются одними из основных приоритетов государственной политики государств - участников СНГ, и сотрудничество по данной теме – одно из важнейших направлений в условиях глобальных тенденций декарбонизации мирового энергобаланса и повышения требований к экологичности энергетики", – говорится в документе.

Концепция основывается на приоритете долгосрочных социальных и экономических интересов государств - участников СНГ и направлена на создание условий, обеспечивающих их энергетическую безопасность и международную конкурентоспособность.

Из документа следует, что сотрудничество государств - участников СНГ в сфере энергетики основывается на следующих принципах:

формирование условий для развития кооперации в рамках обеспечения потребностей социально-экономического развития государств - участников СНГ соответствующими объемами производства и экспорта продукции и услуг отраслей топливно-энергетического комплекса;

устойчивое развитие энергетики, при котором удовлетворение потребностей экономики и населения государств - участников СНГ в энергоресурсах будет осуществляться без ущерба для экосистемы и будущих поколений;

обеспечение рыночного ценообразования на энергетические ресурсы, развития конкуренции и недискриминационных условий для хозяйствующих субъектов государств - участников СНГ на общих рынках энергетических ресурсов и услуг в сфере топливно-энергетического комплекса государств - участников СНГ в переделах имеющихся возможностей и свободных технических мощностей;

обеспечение технических, инфраструктурных, институциональных и нормативных условий для развития взаимной торговли энергоресурсами, системными услугами и другими товарами и услугами в сфере топливно-энергетического комплекса на конкурентной основе;

развитие существующих и формирование новых механизмов защиты инвестиций в сфере топливно-энергетического комплекса;

организация системы взаимодействия в области межгосударственного сотрудничества в сфере энергетики по вопросам реализации национальных и международных программ развития и инвестиционных проектов, направленных на интеграцию государств - участников СНГ;

соблюдение национальных интересов, соответствие национальному законодательству государств - участников СНГ и международным договорам;

взаимная выгода;

равноправие и недискриминация;

транспарентность;

экономическая эффективность;

ресурсосбережение;

развитие циркулярной экономики;

энергетическая и экологическая безопасность;

использование передовых технологий.

Приоритетными направлениями сотрудничества государств - участников СНГ в сфере энергетики являются:

в топливно-энергетическом комплексе в целом:

сохранение ключевой роли ископаемых углеводородов в энергобалансе государств - участников СНГ и необходимость развития экологически чистых технологий их добычи и использования;

сотрудничество государств - участников СНГ в области производства и транзита энергоресурсов;

эффективное использование имеющихся энергетических мощностей и реализация экспортного потенциала электроэнергетики;

дальнейшее формирование и совершенствование общего электроэнергетического рынка заинтересованных государств - участников СНГ;

развитие малой гидроэнергетики;

содействие в совершенствовании производственной базы топливно-энергетического комплекса, создание новых энергетических мощностей;

развитие многостороннего взаимодействия в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий;

увеличение инвестиций в геологоразведочные работы;

наращивание производства национальных технологий в соответствии с передовым уровнем, применяемых в геологоразведке и понижающих зависимость организаций государств - участников СНГ от импортного оборудования, технологий и сервисных услуг;

развитие межгосударственных транспортно-энергетических сетей;

развитие систем накопления и хранения энергии;

взаимодействие государств - участников СНГ по предупреждению и выходу из кризисных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе;

стремление к углеродной нейтральности путем обеспечения конкурентоспособности и устойчивого экономического роста государств - участников СНГ в соответствии с принятыми государствами - участниками СНГ международными обязательствами;

повышение эффективности производства, переработки, транспортировки и использования энергоресурсов за счет инициатив, реализуемых на национальном и международном уровнях;

научно-технологическое развитие топливно-энергетического комплекса и импортозамещение путем проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и продвижения высокотехнологичных продукции и услуг в сфере энергетики в соответствии с национальными приоритетами государств - участников СНГ;

содействие развитию производства в государствах - участниках СНГ энергетического оборудования на основе современных технологий, включая IT-оборудование и программное обеспечение для нужд топливно-энергетического комплекса;

стремление к стандартизации совместимости приборов учета энергии, интерфейсов и протоколов передачи данных, а также способов обеспечения информационной безопасности;

гармонизация профессиональных стандартов и квалификационных требований к подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов топливно-энергетического комплекса государств - участников СНГ;

в топливной промышленности:

в нефтяной отрасли:

расширение взаимовыгодного сотрудничества в освоении месторождений углеводородного сырья на территориях государств - участников СНГ и создание соответствующей инфраструктуры для его переработки и транспортировки;

разработка совместных инфраструктурных проектов в области транспортировки нефти и нефтепродуктов;

диверсификация направлений транспортировки нефти и нефтепродуктов;

трансформация системы налогообложения и иные меры по созданию условий для роста инвестиций в отрасль, обеспечивающие монетизацию ресурсного потенциала нефтяной отрасли и достижение высокого мультипликативного эффекта в смежных отраслях экономики;

комплексное стимулирование разработки «зрелых» месторождений;

введение в экономический оборот малых месторождений, малодебитных и высокообводненных скважин, трудноизвлекаемых запасов, а также создание условий для развития малых и средних предприятий в этой сфере деятельности преимущественно на основе инновационных национальных технологий и оборудования;

создание технологических полигонов для отработки технологий рентабельной добычи углеводородного сырья из трудноизвлекаемых запасов;

развитие внутреннего рынка государств - участников СНГ сервисных, инжиниринговых и строительных услуг в нефтяной отрасли;

модернизация нефтеперерабатывающих заводов, предусматривающая ввод установок вторичной переработки нефти и достижение технологического уровня нефтеперерабатывающих заводов наиболее промышленно развитых стран;

повышение операционной эффективности и обеспечение экономически оправданного уровня рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, в том числе посредством автоматизации, применения современных цифровых технологий и роста энергоэффективности;

обеспечение соответствия показателей качества нефти и (или) нефтепродуктов техническим регламентам, принятым в рамках СНГ, а также межгосударственным и (или) национальным стандартам в части, не противоречащей обязательным требованиям, установленным в технических регламентах СНГ, и схемам нормальных (технологических) грузопотоков (если это предусмотрено национальным законодательством государства - участника СНГ); мониторинг состояния добычи (производства) и оборота нефти и нефтепродуктов государств - участников СНГ;

гармонизация национальных норм и правил функционирования инфраструктуры общих рынков нефти и нефтепродуктов;

унификация норм и стандартов на нефть и нефтепродукты государств - участников СНГ;

внедрение систем менеджмента качества производственной деятельности предприятий отрасли;

в газовой отрасли:

обеспечение законодательных и нормативно-правовых условий, включая меры налогового и таможенно-тарифного стимулирования, экономически эффективного и сбалансированного развития производства, транспортировки, хранения, продажи и использования природного газа с учетом гибкого реагирования на динамику мирового рынка газа;

развитие производства и потребления сжиженного природного газа;

развитие производства и увеличение объема потребления газомоторного топлива;

совершенствование государственного регулирования транспортировки газа по магистральным газопроводам и оказания услуг по хранению газа в подземных хранилищах;

совершенствование методики расчета тарифов при транспортировке газа по магистральным газопроводам в части повышения прозрачности расчетов, применения единых подходов для всех поставщиков газа и повышения эффективности функционирования газотранспортной системы;

в угольной отрасли:

повышение эффективности удовлетворения внутреннего спроса государств - участников СНГ на угольную продукцию и укрепление позиций на мировом рынке угля;

первоочередное лицензирование участков недр угольных месторождений, позволяющих вести разработку в наиболее безопасных горно-геологических условиях, сокращение количества выдаваемых лицензий на право пользования участками недр угольных месторождений с особо опасными горно-геологическими условиями;

поэтапный вывод из эксплуатации неэффективных производственных мощностей по добыче и переработке угля с низкой производительностью труда;

внедрение инновационных технологий, автоматизации и роботизации процессов добычи, переработки и транспортировки угля;

повышение качества и расширение номенклатуры угольной продукции, в том числе путем вовлечения в отработку запасов высококачественных углей, интенсификации процессов переработки добываемого сырья;

модернизация техники и технологий хранения, транспортировки и перевалки угля с учетом современных экологических требований;

диверсификация экспортных потоков;

развитие железнодорожной и другой транспортной инфраструктуры для обеспечения транспортировки углей;

внедрение инновационных углехимических технологий на новых угольных месторождениях, поэтапный переход на глубокую переработку угля на действующих угледобывающих предприятиях;

в электроэнергетике:

повышение надежности и качества энергоснабжения с учетом принципа параллельной работы и экономической эффективности;



дальнейшее формирование и совершенствование общего электроэнергетического рынка заинтересованных государств - участников СНГ;

рассмотрение возможности по сближению национального законодательства государств - участников СНГ и нормативных правовых документов в сфере электроэнергетики;

создание условий для развития электросетевой инфраструктуры и генерирующих объектов, в том числе на базе атомных технологий, и их интеграция в энергетическую систему государств - участников СНГ;

внедрение порядка обмена прогнозными данными развития энергосистем, включая ввод новых генерирующих объектов и межгосударственных линий электропередачи;

создание условий для развития гидроэнергетики государств - участников СНГ;

развитие международного сотрудничества государств - участников СНГ в области электроэнергетики;

в энергетике на основе использования возобновляемых источников энергии:

повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей с учетом принципа экономической эффективности;

обмен опытом в области применения возобновляемых энергетических ресурсов и создание условий для производства соответствующего оборудования и развития экспортных поставок с соблюдением принятых обязательств государствами - участниками СНГ и с учетом экономической целесообразности;

создание условий для развития малой гидроэнергетики государств - участников СНГ;

обмен опытом в области формирования механизмов повышения инвестиционной привлекательности возобновляемых источников энергии;

рассмотрение вопроса внедрения сертификатов происхождения электрической энергии;

развитие маломасштабного производства электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии (микрогенерация);

в атомной энергетике:

проведение совместных исследований в интересах развития мирных ядерных технологий;

внедрение инновационных, в том числе цифровых, технологий на объектах использования атомной энергии;

совершенствование системы предупреждения и системы реагирования на чрезвычайные ситуации на ядерно и радиационно опасных объектах;

развитие национальных ядерных инфраструктур в государствах - участниках СНГ;

сближение образовательных стандартов в области подготовки кадров для национальных программ развития мирных ядерных технологий по передовым международным стандартам;

в водородной энергетике:

выработка предложений по мерам стимулирования создания инфраструктуры транспортировки и потребления водорода и энергетических смесей на его основе;

проработка вопроса по обеспечению законодательной поддержки производства водорода;

расширение использования водорода с применением низкоуглеродных и безуглеродных источников энергии;

выработка предложений по разработке и совершенствованию низкоуглеродных технологий производства водорода, а также внедрение и дальнейшее усовершенствование наилучших доступных низкоуглеродных технологий производства водорода с учетом международных практик;

разработка предложений по стимулированию спроса на внутреннем рынке на топливные элементы на основе водорода и природного газа в транспорте государств - участников СНГ, а также на использование водорода и энергетических смесей на его основе в качестве накопителей и преобразователей энергии для повышения эффективности централизованных систем энергоснабжения;

обмен опытом в создании нормативной базы в области безопасности водородной энергетики;

сотрудничество государств - участников СНГ в области развития водородной энергетики и выхода на зарубежные рынки;

в области энергоэффективности и энергосбережения:

совместная разработка новых подходов к взаимодействию в области повышения энергоэффективности и энергосбережения в соответствии с национальными приоритетами государств - участников СНГ с учетом мировой практики;

совершенствование нормативно-правовой базы в областях производства и использования энергетически эффективной техники, оборудования, технологических процессов в топливно-энергетическом комплексе, а также в других отраслях;

налоговое и неналоговое стимулирование использования организациями топливно-энергетического комплекса наилучших доступных технологий в сфере энергоэффективности и энергосбережения в целях технического и экологического регулирования, а также приобретения энергоэффективного оборудования;

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование рынка энергосервисных услуг;

внедрение и развитие системы энергоменеджмента;

обмен опытом и распространение лучших практик энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отраслях топливно-энергетического комплекса;

в области охраны окружающей среды и изменений климата:

разработка и реализация национальных стратегий государств - участников СНГ долгосрочного развития энергетики с учетом принятых обязательств в рамках Парижского соглашения по климату;

актуализация экологических требований в области недропользования и других секторов топливно-энергетического комплекса;

разработка комплекса мер государств - участников СНГ по стимулированию компаний к эффективному использованию попутного нефтяного газа;

разработка и принятие мер по стимулированию производства и потребления моторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками, соответствующими международным нормам и стандартам;

в рамках комплекса мероприятий по реструктуризации угольной промышленности проведение работ по рекультивации земель и улучшению экологической ситуации.

Финансовое обеспечение реализации Концепции и Плана мероприятий будет осуществляться государствами - участниками СНГ за счет и в пределах средств, предусмотренных в национальных бюджетах органам государственной власти государств - участников СНГ, ответственным за развитие энергетического комплекса, на осуществление их функций, а также за счет внебюджетных источников, привлекаемых государствами - участниками СНГ (их хозяйствующими субъектами) в установленном национальным законодательством порядке.