Концепцию сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года утвердили в странах СНГ
Концепция отражает консолидированную позицию государств - участников СНГ по целям, важнейшим задачам, принципам, механизмам и основным направлениям взаимодействия в этой области.
"Государства - участники СНГ исходят из того, что обеспечение энергетической безопасности, развитие рыночных механизмов, промышленной кооперации и создание необходимых условий для развития энергетики, с учетом возможностей параллельной работы энергосистем, являются одними из основных приоритетов государственной политики государств - участников СНГ, и сотрудничество по данной теме – одно из важнейших направлений в условиях глобальных тенденций декарбонизации мирового энергобаланса и повышения требований к экологичности энергетики", – говорится в документе.
Концепция основывается на приоритете долгосрочных социальных и экономических интересов государств - участников СНГ и направлена на создание условий, обеспечивающих их энергетическую безопасность и международную конкурентоспособность.
Из документа следует, что сотрудничество государств - участников СНГ в сфере энергетики основывается на следующих принципах:
- формирование условий для развития кооперации в рамках обеспечения потребностей социально-экономического развития государств - участников СНГ соответствующими объемами производства и экспорта продукции и услуг отраслей топливно-энергетического комплекса;
- устойчивое развитие энергетики, при котором удовлетворение потребностей экономики и населения государств - участников СНГ в энергоресурсах будет осуществляться без ущерба для экосистемы и будущих поколений;
- обеспечение рыночного ценообразования на энергетические ресурсы, развития конкуренции и недискриминационных условий для хозяйствующих субъектов государств - участников СНГ на общих рынках энергетических ресурсов и услуг в сфере топливно-энергетического комплекса государств - участников СНГ в переделах имеющихся возможностей и свободных технических мощностей;
- обеспечение технических, инфраструктурных, институциональных и нормативных условий для развития взаимной торговли энергоресурсами, системными услугами и другими товарами и услугами в сфере топливно-энергетического комплекса на конкурентной основе;
- развитие существующих и формирование новых механизмов защиты инвестиций в сфере топливно-энергетического комплекса;
- организация системы взаимодействия в области межгосударственного сотрудничества в сфере энергетики по вопросам реализации национальных и международных программ развития и инвестиционных проектов, направленных на интеграцию государств - участников СНГ;
- соблюдение национальных интересов, соответствие национальному законодательству государств - участников СНГ и международным договорам;
- взаимная выгода;
- равноправие и недискриминация;
- транспарентность;
- экономическая эффективность;
- ресурсосбережение;
- развитие циркулярной экономики;
- энергетическая и экологическая безопасность;
- использование передовых технологий.
Приоритетными направлениями сотрудничества государств - участников СНГ в сфере энергетики являются:
в топливно-энергетическом комплексе в целом:
- сохранение ключевой роли ископаемых углеводородов в энергобалансе государств - участников СНГ и необходимость развития экологически чистых технологий их добычи и использования;
- сотрудничество государств - участников СНГ в области производства и транзита энергоресурсов;
- эффективное использование имеющихся энергетических мощностей и реализация экспортного потенциала электроэнергетики;
- дальнейшее формирование и совершенствование общего электроэнергетического рынка заинтересованных государств - участников СНГ;
- развитие малой гидроэнергетики;
- содействие в совершенствовании производственной базы топливно-энергетического комплекса, создание новых энергетических мощностей;
- развитие многостороннего взаимодействия в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий;
- увеличение инвестиций в геологоразведочные работы;
- наращивание производства национальных технологий в соответствии с передовым уровнем, применяемых в геологоразведке и понижающих зависимость организаций государств - участников СНГ от импортного оборудования, технологий и сервисных услуг;
- развитие межгосударственных транспортно-энергетических сетей;
- развитие систем накопления и хранения энергии;
- взаимодействие государств - участников СНГ по предупреждению и выходу из кризисных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе;
- стремление к углеродной нейтральности путем обеспечения конкурентоспособности и устойчивого экономического роста государств - участников СНГ в соответствии с принятыми государствами - участниками СНГ международными обязательствами;
- повышение эффективности производства, переработки, транспортировки и использования энергоресурсов за счет инициатив, реализуемых на национальном и международном уровнях;
- научно-технологическое развитие топливно-энергетического комплекса и импортозамещение путем проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и продвижения высокотехнологичных продукции и услуг в сфере энергетики в соответствии с национальными приоритетами государств - участников СНГ;
- содействие развитию производства в государствах - участниках СНГ энергетического оборудования на основе современных технологий, включая IT-оборудование и программное обеспечение для нужд топливно-энергетического комплекса;
- стремление к стандартизации совместимости приборов учета энергии, интерфейсов и протоколов передачи данных, а также способов обеспечения информационной безопасности;
- гармонизация профессиональных стандартов и квалификационных требований к подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов топливно-энергетического комплекса государств - участников СНГ;
в топливной промышленности:
в нефтяной отрасли:
- расширение взаимовыгодного сотрудничества в освоении месторождений углеводородного сырья на территориях государств - участников СНГ и создание соответствующей инфраструктуры для его переработки и транспортировки;
- разработка совместных инфраструктурных проектов в области транспортировки нефти и нефтепродуктов;
- диверсификация направлений транспортировки нефти и нефтепродуктов;
- трансформация системы налогообложения и иные меры по созданию условий для роста инвестиций в отрасль, обеспечивающие монетизацию ресурсного потенциала нефтяной отрасли и достижение высокого мультипликативного эффекта в смежных отраслях экономики;
- комплексное стимулирование разработки «зрелых» месторождений;
- введение в экономический оборот малых месторождений, малодебитных и высокообводненных скважин, трудноизвлекаемых запасов, а также создание условий для развития малых и средних предприятий в этой сфере деятельности преимущественно на основе инновационных национальных технологий и оборудования;
- создание технологических полигонов для отработки технологий рентабельной добычи углеводородного сырья из трудноизвлекаемых запасов;
- развитие внутреннего рынка государств - участников СНГ сервисных, инжиниринговых и строительных услуг в нефтяной отрасли;
- модернизация нефтеперерабатывающих заводов, предусматривающая ввод установок вторичной переработки нефти и достижение технологического уровня нефтеперерабатывающих заводов наиболее промышленно развитых стран;
- повышение операционной эффективности и обеспечение экономически оправданного уровня рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, в том числе посредством автоматизации, применения современных цифровых технологий и роста энергоэффективности;
- обеспечение соответствия показателей качества нефти и (или) нефтепродуктов техническим регламентам, принятым в рамках СНГ, а также межгосударственным и (или) национальным стандартам в части, не противоречащей обязательным требованиям, установленным в технических регламентах СНГ, и схемам нормальных (технологических) грузопотоков (если это предусмотрено национальным законодательством государства - участника СНГ); мониторинг состояния добычи (производства) и оборота нефти и нефтепродуктов государств - участников СНГ;
- гармонизация национальных норм и правил функционирования инфраструктуры общих рынков нефти и нефтепродуктов;
- унификация норм и стандартов на нефть и нефтепродукты государств - участников СНГ;
- внедрение систем менеджмента качества производственной деятельности предприятий отрасли;
в газовой отрасли:
- обеспечение законодательных и нормативно-правовых условий, включая меры налогового и таможенно-тарифного стимулирования, экономически эффективного и сбалансированного развития производства, транспортировки, хранения, продажи и использования природного газа с учетом гибкого реагирования на динамику мирового рынка газа;
- развитие производства и потребления сжиженного природного газа;
- развитие производства и увеличение объема потребления газомоторного топлива;
- совершенствование государственного регулирования транспортировки газа по магистральным газопроводам и оказания услуг по хранению газа в подземных хранилищах;
- совершенствование методики расчета тарифов при транспортировке газа по магистральным газопроводам в части повышения прозрачности расчетов, применения единых подходов для всех поставщиков газа и повышения эффективности функционирования газотранспортной системы;
- в угольной отрасли:
- повышение эффективности удовлетворения внутреннего спроса государств - участников СНГ на угольную продукцию и укрепление позиций на мировом рынке угля;
- первоочередное лицензирование участков недр угольных месторождений, позволяющих вести разработку в наиболее безопасных горно-геологических условиях, сокращение количества выдаваемых лицензий на право пользования участками недр угольных месторождений с особо опасными горно-геологическими условиями;
- поэтапный вывод из эксплуатации неэффективных производственных мощностей по добыче и переработке угля с низкой производительностью труда;
- внедрение инновационных технологий, автоматизации и роботизации процессов добычи, переработки и транспортировки угля;
- повышение качества и расширение номенклатуры угольной продукции, в том числе путем вовлечения в отработку запасов высококачественных углей, интенсификации процессов переработки добываемого сырья;
- модернизация техники и технологий хранения, транспортировки и перевалки угля с учетом современных экологических требований;
- диверсификация экспортных потоков;
- развитие железнодорожной и другой транспортной инфраструктуры для обеспечения транспортировки углей;
- внедрение инновационных углехимических технологий на новых угольных месторождениях, поэтапный переход на глубокую переработку угля на действующих угледобывающих предприятиях;
в электроэнергетике:
- повышение надежности и качества энергоснабжения с учетом принципа параллельной работы и экономической эффективности;
- дальнейшее формирование и совершенствование общего электроэнергетического рынка заинтересованных государств - участников СНГ;
- рассмотрение возможности по сближению национального законодательства государств - участников СНГ и нормативных правовых документов в сфере электроэнергетики;
- создание условий для развития электросетевой инфраструктуры и генерирующих объектов, в том числе на базе атомных технологий, и их интеграция в энергетическую систему государств - участников СНГ;
- внедрение порядка обмена прогнозными данными развития энергосистем, включая ввод новых генерирующих объектов и межгосударственных линий электропередачи;
- создание условий для развития гидроэнергетики государств - участников СНГ;
- развитие международного сотрудничества государств - участников СНГ в области электроэнергетики;
- в энергетике на основе использования возобновляемых источников энергии:
- повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей с учетом принципа экономической эффективности;
- обмен опытом в области применения возобновляемых энергетических ресурсов и создание условий для производства соответствующего оборудования и развития экспортных поставок с соблюдением принятых обязательств государствами - участниками СНГ и с учетом экономической целесообразности;
- создание условий для развития малой гидроэнергетики государств - участников СНГ;
- обмен опытом в области формирования механизмов повышения инвестиционной привлекательности возобновляемых источников энергии;
- рассмотрение вопроса внедрения сертификатов происхождения электрической энергии;
- развитие маломасштабного производства электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии (микрогенерация);
в атомной энергетике:
- проведение совместных исследований в интересах развития мирных ядерных технологий;
- внедрение инновационных, в том числе цифровых, технологий на объектах использования атомной энергии;
- совершенствование системы предупреждения и системы реагирования на чрезвычайные ситуации на ядерно и радиационно опасных объектах;
- развитие национальных ядерных инфраструктур в государствах - участниках СНГ;
- сближение образовательных стандартов в области подготовки кадров для национальных программ развития мирных ядерных технологий по передовым международным стандартам;
в водородной энергетике:
- выработка предложений по мерам стимулирования создания инфраструктуры транспортировки и потребления водорода и энергетических смесей на его основе;
- проработка вопроса по обеспечению законодательной поддержки производства водорода;
- расширение использования водорода с применением низкоуглеродных и безуглеродных источников энергии;
- выработка предложений по разработке и совершенствованию низкоуглеродных технологий производства водорода, а также внедрение и дальнейшее усовершенствование наилучших доступных низкоуглеродных технологий производства водорода с учетом международных практик;
- разработка предложений по стимулированию спроса на внутреннем рынке на топливные элементы на основе водорода и природного газа в транспорте государств - участников СНГ, а также на использование водорода и энергетических смесей на его основе в качестве накопителей и преобразователей энергии для повышения эффективности централизованных систем энергоснабжения;
- обмен опытом в создании нормативной базы в области безопасности водородной энергетики;
- сотрудничество государств - участников СНГ в области развития водородной энергетики и выхода на зарубежные рынки;
в области энергоэффективности и энергосбережения:
- совместная разработка новых подходов к взаимодействию в области повышения энергоэффективности и энергосбережения в соответствии с национальными приоритетами государств - участников СНГ с учетом мировой практики;
- совершенствование нормативно-правовой базы в областях производства и использования энергетически эффективной техники, оборудования, технологических процессов в топливно-энергетическом комплексе, а также в других отраслях;
- налоговое и неналоговое стимулирование использования организациями топливно-энергетического комплекса наилучших доступных технологий в сфере энергоэффективности и энергосбережения в целях технического и экологического регулирования, а также приобретения энергоэффективного оборудования;
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование рынка энергосервисных услуг;
- внедрение и развитие системы энергоменеджмента;
- обмен опытом и распространение лучших практик энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отраслях топливно-энергетического комплекса;
в области охраны окружающей среды и изменений климата:
- разработка и реализация национальных стратегий государств - участников СНГ долгосрочного развития энергетики с учетом принятых обязательств в рамках Парижского соглашения по климату;
- актуализация экологических требований в области недропользования и других секторов топливно-энергетического комплекса;
- разработка комплекса мер государств - участников СНГ по стимулированию компаний к эффективному использованию попутного нефтяного газа;
- разработка и принятие мер по стимулированию производства и потребления моторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками, соответствующими международным нормам и стандартам;
- в рамках комплекса мероприятий по реструктуризации угольной промышленности проведение работ по рекультивации земель и улучшению экологической ситуации.
Финансовое обеспечение реализации Концепции и Плана мероприятий будет осуществляться государствами - участниками СНГ за счет и в пределах средств, предусмотренных в национальных бюджетах органам государственной власти государств - участников СНГ, ответственным за развитие энергетического комплекса, на осуществление их функций, а также за счет внебюджетных источников, привлекаемых государствами - участниками СНГ (их хозяйствующими субъектами) в установленном национальным законодательством порядке.