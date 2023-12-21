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В странах СНГ изменились размеры долевых взносов государств

В СНГ изменились размеры долевых взносов государств Фото: akorda.kz
Решением Совета глав правительств СНГ от 26 октября 2023 года изменены размеры долевых взносов государств - участников Содружества Независимых Государств в единый бюджет органов СНГ , сообщает Zakon.kz.

В новой редакции размеры долевых взносов государств - участников СНГ на обеспечение деятельности Антитеррористического центра СНГ составили:

  • Азербайджан - 1% (было 2,3%);
  • Армения - 1,1%;
  • Беларусь - 3,5% (было 3,4%);
  • Казахстан - 8,3% (было 6,1%);
  • Кыргызстан - 1,4% (было 1,1%);
  • Молдова - 1,1%
  • Россия - 73,5% (было 68,9%);
  • Таджикистан - 1,9% (было 1,4%);
  • Узбекистан - 8,2% (–);
  • Украина - 0 (было 13,5%. 
  • Грузия - 0 (было 1,1%). 

Эти размеры долевых взносов будут учитываться при формировании проекта единого бюджета органов СНГ начиная с 2024 года.

Также внесены изменения в Положение о едином бюджете органов Содружества Независимых Государств. В частности, в документе говорится, что денежные средства, не перечисленные государством - участником СНГ на счета единого бюджета органов СНГ на 1 января очередного финансового года в счет уплаты нормативного долевого взноса или скорректированного нормативного долевого взноса, утвержденного на текущий финансовый год, считаются задолженностью государства по уплате долевого взноса в единый бюджет органов СНГ.

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