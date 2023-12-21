В странах СНГ изменились размеры долевых взносов государств

Решением Совета глав правительств СНГ от 26 октября 2023 года изменены размеры долевых взносов государств - участников Содружества Независимых Государств в единый бюджет органов СНГ , сообщает Zakon.kz.

В новой редакции размеры долевых взносов государств - участников СНГ на обеспечение деятельности Антитеррористического центра СНГ составили:

Азербайджан - 1% (было 2,3%);

Армения - 1,1%;

Беларусь - 3,5% (было 3,4%);

Казахстан - 8,3% (было 6,1%);

Кыргызстан - 1,4% (было 1,1%);

Молдова - 1,1%

Россия - 73,5% (было 68,9%);

Таджикистан - 1,9% (было 1,4%);

Узбекистан - 8,2% (–);

Украина - 0 (было 13,5%.

Грузия - 0 (было 1,1%).

Эти размеры долевых взносов будут учитываться при формировании проекта единого бюджета органов СНГ начиная с 2024 года.

Также внесены изменения в Положение о едином бюджете органов Содружества Независимых Государств. В частности, в документе говорится, что денежные средства, не перечисленные государством - участником СНГ на счета единого бюджета органов СНГ на 1 января очередного финансового года в счет уплаты нормативного долевого взноса или скорректированного нормативного долевого взноса, утвержденного на текущий финансовый год, считаются задолженностью государства по уплате долевого взноса в единый бюджет органов СНГ.