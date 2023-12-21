В странах СНГ изменились размеры долевых взносов государств
В новой редакции размеры долевых взносов государств - участников СНГ на обеспечение деятельности Антитеррористического центра СНГ составили:
- Азербайджан - 1% (было 2,3%);
- Армения - 1,1%;
- Беларусь - 3,5% (было 3,4%);
- Казахстан - 8,3% (было 6,1%);
- Кыргызстан - 1,4% (было 1,1%);
- Молдова - 1,1%
- Россия - 73,5% (было 68,9%);
- Таджикистан - 1,9% (было 1,4%);
- Узбекистан - 8,2% (–);
- Украина - 0 (было 13,5%.
- Грузия - 0 (было 1,1%).
Эти размеры долевых взносов будут учитываться при формировании проекта единого бюджета органов СНГ начиная с 2024 года.
Также внесены изменения в Положение о едином бюджете органов Содружества Независимых Государств. В частности, в документе говорится, что денежные средства, не перечисленные государством - участником СНГ на счета единого бюджета органов СНГ на 1 января очередного финансового года в счет уплаты нормативного долевого взноса или скорректированного нормативного долевого взноса, утвержденного на текущий финансовый год, считаются задолженностью государства по уплате долевого взноса в единый бюджет органов СНГ.