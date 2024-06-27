В Казахстане упростят процесс по определению численности иностранных сотрудников, привлекаемых в СЭЗ

Минтруда разработало Правила определения комиссией перечня категорий и численности иностранцев и лиц без гражданства, работающих в юридических лицах, являющихся участниками СЭЗ, с проектами стоимостью свыше 1 млн МРП, а также в привлекаемых организациях, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает автоматизацию бизнес-процесса рассмотрения заявления по определению численности иностранцев для привлечения участниками специальных эконических зон, реализующими проекты со стоимостью свыше 1 млн МРП (3 692 000 000 тенге в 2024 году).

Кроме того, предусмотрены условия по соблюдению работодателями доли местного содержания в кадрах.

Так, в правилах появится понятие автоматизированная информационная система "Иностранная рабочая сила" (АИС "ИРС") – система в составе единой информационной системы социально-трудовой сферы, предназначенная для автоматизации процесса предоставления государственной услуги для работодателей и трудовых иммигрантов, а также мониторинга и учета информации в сфере миграции.

А также что такое информационная система портал миграционных процессов migration.enbek.kz (портал миграционных услуг) – подсистема цифровой экосистемы электронная биржа труда (enbek.kz), обеспечивающая учет и движение мигрантов, а также мониторинг предоставления услуг в сфере миграции.

В обновленные правила добавлен пункт о том, что при расчете внутристрановой ценности в кадрах применяются категории иностранных работников, предусмотренные пунктом 5 правил и условий выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода.

Кроме того оговаривается, что в проверке документов сотрудников совместно с управляющей компанией специальной экономической зоны принимает участие местный исполнительный орган, которые рассматривают их в течение пяти рабочих дней со дня получения.

Также добавлено, что местный исполнительный орган вырабатывает рекомендации по обеспечению участником специальной экономической зоны внутристрановой ценности в кадрах и направляет в управляющую компанию специальной экономической зоны.

В свою очередь уполномоченный орган в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон регистрирует в день поступления в АИС "ИРС" заявление участника специальной экономической зоны и в течение двух рабочих дней со дня поступления материалов, представленных управляющей компанией специальной экономической зоны, направляет для рассмотрения членам комиссии.

Комиссия создается уполномоченным органом в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон.

В состав комиссии входят представители уполномоченного органа в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон, уполномоченного органа по вопросам миграции населения, МВД РК, Министерства энергетики, соответствующих местных исполнительных органов.

Заседания комиссии проводятся и назначаются не позднее:

15 календарных дней со дня поступления документов, представленных органом управления специальной экономической зоны;

трех рабочих дней со дня поступления жалобы от участника специальной экономической зоны.

Члены комиссии рассматривают рекомендации местного исполнительного органа по обеспечению внутристрановой ценности в кадрах и принимают решение об утверждении.

Доля внутристрановой ценности в кадрах, рекомендованная местным исполнительным органом, изменяется на основе предложения комиссии, за которое проголосовало большинство членов.

Обеспечение участником специальной экономической зоны внутристрановой ценности, принятой решением комиссии, оформляется по утвержденной форме, которая согласовывается с представителем участника специальной экономической зоны.

Решение комиссии принимается и оформляется в АИС "ИРС" отдельно в отношении каждого участника специальной экономической зоны.

По итогам рассмотрения членами комиссии заявлений участников СЭЗ секретарь оформляет протокол в АИС "ИРС", в котором члены комиссии указывают в каждой строке, где указаны данные иностранца или лица без гражданства, свое решение "да"/"нет" и подписывают через автоматизированное рабочее место в течение двух рабочих дней со дня заседания комиссии.

Затем комиссия в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола направляет выписку из него в автоматизированное рабочее место портала миграционных услуг управляющей компании специальной экономической зоны.

Управляющая компания специальной экономической зоны передает выписку из протокола участнику специальной экономической зоны в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

Участник специальной экономической зоны после получения выписки из протокола оформляет рабочую визу на иностранцев и лиц без гражданства.

Основанием для отказа в определении перечня категорий и численности иностранцев и лиц без гражданства являются:

несоответствие уровня образования (профессиональная подготовка) и опыта практической работы иностранцев и лиц без гражданства квалификационным требованиям, предъявляемым к профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с профессиональными стандартами, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций, в соответствии с трудовым законодательством РК;

установление недостоверности представленных документов или данных (сведений), содержащихся в них;

при несогласии участником экономической специальной зоны по обеспечению внутристрановой ценности в кадрах, принятой решением комиссии;

наличие нарушения участником СЭЗ либо организациями, реализующими проект в течение последних 12 месяцев;

наличие нарушения у иностранного гражданина миграционного законодательства (ст. 517 КоАП).

Кроме того, добавлено, что комиссия отменяет решение протокола в случае нарушения участником экономической зоны доли внутристрановой ценности, установленной решением комиссии, либо выявления фактов о предоставлении недостоверных документов об образовании или подтверждающего стаж иностранной рабочей силы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 июля.

Ранее мы рассказали, что изменится в правилах и условиях выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также при осуществлении внутрикорпоративного перевода.