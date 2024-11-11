Кого из иностранцев можно приглашать на работу в СЭЗ Казахстана

Министр труда и министр промышленности совместным приказом утвердили Правила определения комиссией перечня категорий и численности иностранцев работающих СЭЗ с проектами стоимостью свыше 1 млн МРП, сообщает Zakon.kz.

Правила устанавливают порядок определения комиссией перечня категорий и численности иностранцев и лиц без гражданства, работающих в юридических лицах, являющихся участниками специальных экономических зон с проектами стоимостью свыше 1 млн МРП, а также в организациях, привлекаемых указанными участниками СЭЗ (либо их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг в период выполнения строительно-монтажных работ на территории СЭЗ и до истечения одного года после ввода объекта в эксплуатацию.

В документе говорится, что участник СЭЗ подает заявление на определение перечня категорий и численности иностранцев и лиц без гражданства в управляющую компанию специальной экономической зоны с приложением обоснования.

В обосновании должны быть указаны сведения об иностранной рабочей силе (ФИО, категория, профессия, должностные обязанности), наименование и сумма проекта, а также обоснование потребности в конкретном иностранце или лице без гражданства.

К заявлению прилагаются следующие документы иностранцев и лиц без гражданства:

копии документов, удостоверяющих личность;

нотариально засвидетельствованные копии и переводы (на казахском или русском языке) легализованных документов об образовании;

копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованного нотариально, а также его перевод на казахский или русский язык;

обоснование привлечения работодателем иностранцев и лиц без гражданства, работающих в юридических лицах, являющихся участниками специальных экономических зон с проектами стоимостью свыше 1 млн МРП, а также в организациях, привлекаемых указанными участниками СЭЗ (либо их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг, в период выполнения строительно-монтажных работ на территории СЭЗ и до истечения одного года после ввода объекта (объектов) в эксплуатацию;

копия проекта (контракт/договор) стоимостью свыше 1 млн месячных расчетных показателей;

информация о внутристрановой ценности в кадрах.

При расчете внутристрановой ценности в кадрах применяются категории иностранных работников, предусмотренных пунктом 5 Правил и условий выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода.

Управляющая компания СЭЗ совместно с местным исполнительным органом в течение пяти рабочих дней со дня получения документов рассматривает их на соответствие.

При этом управляющая компания и местный исполнительный орган проверяют соответствие иностранных работников квалификационным требованиям, установленным профессиональными стандартами, квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих.

Обоснование привлечения иностранных специалистов через портал миграционных услуг направляется в уполномоченный орган в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон.

Местный исполнительный орган вырабатывает рекомендации по обеспечению условий внутристрановой ценности в кадрах организациями – участницами специальной экономической зоны и направляет в управляющую компанию специальной экономической зоны.

Уполномоченный орган в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон регистрирует в день поступления в АИС "ИРС" заявление участника СЭЗ и в течение двух рабочих дней со дня поступления материалов, представленных управляющей компанией СЭЗ, направляет для рассмотрения членам комиссии.

Комиссия создается уполномоченным органом в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон.

В состав комиссии входят представители уполномоченного органа в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон, уполномоченного органа по вопросам миграции населения, МВД, Министерства энергетики, соответствующих местных исполнительных органов и единого координационного центра. Комиссия состоит из нечетного количества членов, из числа которых назначается председатель.

Для организации работы комиссии назначается секретарь, который не является членом комиссии.

Доля внутристрановой ценности в кадрах, рекомендованная местными исполнительными органами, изменяется на основе предложения комиссии, за которое проголосовало большинство членов комиссии.

Участник СЭЗ обеспечивает внутристрановую ценность в кадрах в соответствии с решением комиссии.

По итогам рассмотрения членами комиссии заявлений участников специальной экономической зоны секретарь оформляет протокол в АИС "ИРС", в котором члены комиссии отмечают в каждой строке, где указаны данные иностранца или лица без гражданства, свое решение "да"/"нет" и подписывают через автоматизированное рабочее место в течение двух рабочих дней со дня заседания комиссии.

Уполномоченный орган в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола членами комиссии направляет выписку из протокола в автоматизированное рабочее место портала миграционных услуг управляющей компании СЭЗ.

Участник специальной экономической зоны после получения выписки из протокола оформляет рабочую визу на иностранцев и лиц без гражданства.

Основанием для отказа являются:

несоответствие уровня образования (профессиональная подготовка) и опыта (стаж) практической работы иностранцев и лиц без гражданства квалификационным требованиям, предъявляемым к профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с профессиональными стандартами, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций, в соответствии с Трудовым кодексом;

установление недостоверности документов и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

несогласие участника экономической специальной зоны по обеспечению внутристрановой ценности в кадрах с принятым комиссией решением;

наличие нарушения участником специальной экономической зоны либо организациями, реализующими проект участника специальной экономической зоны, статьи 519 КОАП в течение последних 12 месяцев;

наличие нарушения у иностранного гражданина согласно статье 517 КОАП в течение последних 12 месяцев.

Комиссия отменяет решение протокола заседания комиссии в случае нарушения участником специальной экономической зоны доли внутристрановой ценности, установленной решением комиссии, либо выявления фактов о предоставлении недостоверного документа об образовании или подтверждающего стаж иностранной рабочей силы.

По завершении запланированного объема работ иностранцами и лицами без гражданства участник СЭЗ уведомляет об этом управляющую компанию СЭЗ в течение двух рабочих дней.

Управляющая компания СЭЗ с момента поступления такого уведомления в течение двух рабочих дней уведомляет уполномоченный орган в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон и территориальные органы внутренних дел с целью сокращения срока разрешения на временное проживание или оформления выездной визы.

Приказ вводится в действие c 1 декабря 2024 года.

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