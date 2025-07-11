В Казахстане утвердили лимиты на вылов рыбы до 1 июля 2026 года

Министр сельского хозяйства приказом от 2 июля 2025 года утвердил лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2025 года по 1 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в Жайык-Каспийском бассейне в пределах Атырауской, Западной-Казахстанской и Мангистауской областей установлен лимит в 51267,6 тонны рыбы, в том числе белуги, осетра, шипа, стерляди, судака, сазана, щуки, толстолобика и других видов рыб.

На озере Балхаш в пределах трех областей: Алматинской, Карагандинской и Жамбылской можно выловить 10 008 тонн рыбы, в том числе: лещ, судак, жерех, вобла, сом, змееголов, карась.

На реке Или и окружающих ее водоемах лимит установлен в 152,47 тонны рыбы, в том числе: лещ, судах, жерех, вобла, сом, карась, белый амур, змееголов, берш.

В Алакольской системе озер, в которую входят озера Алаколь, Кошкарколь, Сасыкколь, можно выловить порядка 1451,7 тонны рыбы, в том числе: лещ, окунь, карась, плотва, сазан, раки.

На водохранилище Капшагай лимит установлен в 1399,6 тонны рыбы. В нем водятся лещ, судак, сазан, жерех, сом, толстолобик, белый амур, вобла, карась, змееголов.

На водохранилище Буктырма, которое расположено в Восточно-Казахстанской области и области Абай, лимит установлен в 3160,5 тонны рыбы, в том числе: лещ, плотва, окунь, судак, щука, рипус, пелядь, сазан и другие.

Также лимиты установлены для:

озеро Жайсан

Шульбинское водохранилище на реке Ертис

Усть-Каменогорское водохранилище

река Ертис

Аральское (малое и большое) море

река Сырдария

Шардаринское водохранилище

река Есиль

река Силеты

река Тобол

река Нура

Канал имени Каныша Сатпаева

Рыбохозяйственные водоемы местного значения в регионах

Приказ вводится в действие со дня подписания.