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Расчет алиментов с доходов ИП: Конституционный суд выявил правовую неопределенность

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 16:43 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд выявил правовую неопределенность в расчете алиментов с дохода индивидуальных предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанца о проверке на соответствие Конституции подпункта 11 пункта 1 Перечня видов заработной платы или иного дохода, из которых производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей, который утвержден приказом министра юстиции от 24 декабря 2014 года.

Автор считает, что оспариваемая норма определяет размер алиментов со всего дохода предпринимателя без учета расходов, связанных с развитием предпринимательской деятельности и тем самым нарушает его конституционные права на свободу предпринимательской деятельности и свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности.

Между тем Конституционный суд отметил, что передача части получаемого дохода родителя в качестве средства содержания ребенка не может рассматриваться как ограничение его прав, а является его естественной обязанностью.

В Конституционном суде подчеркнули, что при определении размера алиментов должны учитываться реальные доходы лица.

"Установление налоговой декларации в качестве базы расчета алиментных обязательств создает риски для материального благополучия ребенка в связи с тем, что она заполняется за истекший налоговый период и ее данные могут быть использованы судебным исполнителем только при исчислении алиментов за истекший период и тем самым не отражает текущее финансовое положение плательщика алиментов", – говорится в документе.

Конституционный суд также указал на необходимость закрепления механизма определения дохода родителя, осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность, как источника для расчета алиментов на уровне закона.

Также указано на то, что оспариваемая норма Перечня, как и сам перечень по своей цели и содержанию, не противоречит статьям 26 и 39 Конституции.

Учитывая это, Конституционный суд рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании законодательства об исчислении и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей с лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, в соответствии с правовыми позициями, изложенными в нормативном постановлении.

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