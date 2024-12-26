Конституционный суд высказал свою позицию о праве суда снижать алименты

Конституционный суд признал конституционными разъяснения Верховного суда о снижении размера алиментов в связи с изменениями в материальном или семейном положении одной из сторон, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Конституционный суд рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие Конституции абзацев второго, третьего и четвертого пункта 29 нормативного постановления Верховного суда от 29 ноября 2019 года №6 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с взысканием алиментов".

Казахстанец является плательщиком алиментов в отношении двух взыскателей (на одного и трех детей соответственно) и общая сумма алиментов составляет 3/4 от его дохода. В процессе рассмотрения требования о снижении размера алиментов суд применил вышеуказанные положения НП ВС и отказал заявителю в снижении размера алиментов со ссылкой на непредставление достаточных доказательств, подтверждающих ухудшение его материального положения до не позволяющего поддерживать выплату алиментов в прежнем размере.

Оспариваемые абзацы пункта 29 НП ВС разъясняют применение судами положений пункта 2 статьи 139 и пункта 1 статьи 175 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" в части условий изменения ранее установленного судом размера алиментов.

В частности, в НП ВС говорится, что при разрешении требования родителя, уплачивающего алименты на несовершеннолетнего ребенка, о снижении размера алиментов следует иметь в виду, что изменение материального или семейного положения родителя не является безусловным основанием для удовлетворения иска, поскольку необходимо установить, что такие изменения не позволяют ему поддерживать выплату алиментов в прежнем размере.

Что решил Конституционный суд

КС признал соответствующими Конституции оспариваемые нормы нормативного постановления Верховного суда.

При этом Верховному суду рекомендовано внести поправки в нормативное постановление "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с взысканием алиментов" с учетом правовых позиций Конституционного суда.

Одновременно с этим правительство должно рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства РК касательно алиментных обязательств родителей и детей в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда.

Чем Конституционный суд мотивировал свою позицию

Оспариваемые разъяснения Верховного суда в целом соответствуют пункту 2 статьи 139 и пункта 1 статьи 175 Кодекса, который нацелен на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств, связанных с материальным и семейным положением родителей.

Абзац второй пункта 29 НП ВС касательно разрешения требования родителя, уплачивающего алименты на несовершеннолетнего ребенка, о снижении размера алиментов указывает, что изменение материального или семейного положения родителя не является безусловным основанием для удовлетворения его иска. Такая редакция данного положения на практике вызывает неоднозначное понимание.

Вместе с тем соответствующая норма Кодекса закрепляет, что именно изменения в материальном или семейном положении сторон могут быть основанием для судебного решения об изменении размеров долей алиментных выплат.

В оспариваемом нормативном постановлении не разъясняется применение статьи 166 Кодекса, ограничивающей удержание алиментов 50 процентами от заработной платы и иного дохода лица, а также аналогичных положений пункта 3 статьи 203 Социального кодекса, пункта 1 статьи 95 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", пункта 3 статьи 115 Трудового кодекса.

В абзаце третьем пункта 29 НП ВС Верховный суд разъясняет, что при осуществлении выплат по алиментам нескольким взыскателям их размер не подлежит уменьшению, если не указано о наличии изменений материального или семейного положения родителя.

Тогда как оспариваемый абзац четвертый пункта 29 НП ВС указывает на возможный отказ суда в иске, поданном в целях необоснованного снижения размера алиментов, взыскиваемых на содержание детей, что соответствует соблюдению прав и свобод других лиц и направлено на пресечение попыток уклонения родителя от обязанности по уплате алиментов.

Нормативные постановления Верховного суда являются частью действующего права, формирующей единообразную судебную практику, и должны соответствовать целям, принципам и содержанию законов. Судья обязан самостоятельно принимать решения на основе Конституции и законов с учетом всех установленных и доказанных в судебном разбирательстве фактических обстоятельств.

На практике имеют место случаи, когда фактический размер взыскиваемой суммы алиментов по нескольким судебным актам превышает половину заработка и (или) иного дохода плательщика, что противоречит статье 166 Кодекса, ограничивающей удержание алиментов свыше 50% от заработной платы и иного дохода лица.

Сохранение не менее 50% заработной платы или иного дохода при обращении взыскания на заработную плату или иные виды дохода должника по одному или нескольким исполнительным документам предусмотрено также абзацем первым пункта 1 статьи 95 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей". Кроме того, на основании пункта 3 статьи 115 Трудового кодекса работодатель, с которым должник состоит в трудовых отношениях, а также иное лицо, от которого должник получает доход, удерживает не более 50% от причитающейся работнику заработной платы.

Исходя из вышесказанного, Конституционный суд считает, что нужно дать дополнительное разъяснение относительно соблюдения судами требований законодательства.

Конституционный суд рекомендует Верховному суду дополнить свое разъяснение в части соблюдения в судебной практике установленных на уровне закона требований.

Кроме того, Конституционный суд отмечает отсутствие в действующем законодательстве об алиментных обязательствах родителей механизма взыскания алиментов по требованиям нескольких взыскателей, предъявляемым к одному ответчику. Наличие нескольких взыскателей, как правило, может повлечь за собой несоблюдение долей, установленных законодателем, что приведет к ущемлению права каждого ребенка на получение адекватного содержания с учетом его потребностей и интересов.

Алименты являются только одним из способов реализации положений о защите детства. Наилучшее обеспечение интересов ребенка заключается в получении необходимой заботы, образования, воспитания и достаточного материального обеспечения в равной степени от обоих родителей до достижения им совершеннолетия. Это возможно при условии осуществления родителями на протяжении всего этого периода времени трудовой или иной деятельности, оплата за которую и доходы от которой являются источником исчисления и уплаты алиментов.

Указанное, в свою очередь, предполагает сохранение каждому родителю приемлемого уровня жизни, отвечающего человеческому достоинству, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и требуемое социальное обслуживание, необходимое для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи.

Таким образом, Конституционный суд считает необходимым проведение ревизии действующего законодательства РК об исчислении и взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, а также совершенствование механизма исполнения соответствующих судебных актов.

Нормативное постановление вступает в силу с 24 декабря 2024 года, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.