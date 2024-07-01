Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кто из работников обязан проходить вводный инструктаж по технике безопасности

Расширен перечень работников, которые должны проходить вводный инструктаж по ТБ, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 09:03 Фото: freepik
Министр труда приказом от 25 июня 2024 года №214 внесла изменения в Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, сообщает Zakon.kz.

Вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводят с работниками (за исключением категорий работников, определенных руководителем, подлежащих обучению по курсу "Безопасность и охрана труда") при приеме на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности.

Правила дополнены новыми нормами, согласно которым:

в целях безопасности труда вводный и первичный инструктаж по безопасности и охране труда проводят с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

Также вводный инструктаж проводится посетителям при посещении ими производственных площадок и работникам подрядных организаций, производящих работы на территории опасного производственного объекта организации.

Как сообщили в Минтруда, изменения внесены с целью приведения правил в соответствие с пунктом 19 Правил организации и проведения профессиональной практики и правил определения предприятий (организаций) в качестве баз практики для организаций технического и профессионального, послесреднего образования, согласно которому перед началом прохождения производственной и преддипломной практики на базе предприятия (организации) для обучающихся проводится инструктаж о целях, задачах, правилах, программе профессиональной практики и о безопасных условиях труда.

Кроме того, согласно пп. 2) п. 2 статьи 182 Трудового кодекса РК, работодатель обязан проводить обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда, а также обеспечивать документами по безопасному ведению производственного процесса и работ за счет собственных средств. В целях ознакомления учащихся, студентов и работников подрядных организаций с требованиями норм безопасности, стандартов, правил и инструкций по безопасности и охране труда, а также требованиями работодателя по безопасному ведению работ на производстве вносятся указанные дополнения.

Приказ вводится в действие с 9 июля 2024 года.

Читайте также

Госконтроль за качеством госуслуг: обновлены правила
Госконтроль за качеством госуслуг: обновлены правила
В Казахстане изменятся границы Атырауской области
В Казахстане изменятся границы Атырауской области
Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2024 года
Элина Черногрицкая
Законодательство МТСЗН РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
футбол
Матч Англии и Словакии завершился фантастической удачей англичан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: