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Законодательство РК

С кем из работников будут проводить вводный инструктаж по технике безопасности

В Казахстане расширят категории работников, с которыми будут проводить вводный инструктаж по технике безопасности, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 12:13 Фото: пресс-служба премьер-министра
Министерство труда подготовило проект дополнений в Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, сообщает Zakon.kz.

Согласно действующим правилам, вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводят с работниками (за исключением категорий работников, определенных руководителем, подлежащих обучению по курсу безопасность и охрана труда) при приеме на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности.

Поправками предлагается в целях безопасности труда вводный и первичный инструктаж по безопасности и охране труда также проводить с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

Помимо этого, вводный инструктаж планируется проводить для посетителей, при посещении ими производственных площадок и работникам подрядных организаций, производящих работы на территории опасного производственного объекта организации.

В пояснительной записке сказано, что проект разработан с целью приведения правил в соответствие с пунктом 19 Правил организации и проведения профессиональной практики и правил определения предприятий (организаций) в качестве баз практики для организаций технического и профессионального, послесреднего образования, согласно которому перед началом прохождения производственной и преддипломной практики на базе предприятия (организации) для обучающихся проводится инструктаж о целях, задачах, правилах, программе профессиональной практики и о безопасных условиях труда.

Кроме того, согласно пп. 2) п. 2 статьи 182 Трудового кодекса РК, работодатель обязан проводить обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда, а также обеспечивать документами по безопасному ведению производственного процесса и работ за счет собственных средств.

В связи с этим в целях ознакомления учащихся, студентов и работников подрядных организаций с требованиями норм безопасности, стандартов, правил и инструкций по безопасности и охране труда, а также требованиями работодателя по безопасному ведению работ на производстве, разработчики предлагают внести дополнения в правила.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 мая 2024 года.

Мы писали, что работодателей обязали отправлять электронные уведомления о несчастном случае на производстве.

Также мы рассказывали, что в Казахстане утверждена Концепция безопасного труда.

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