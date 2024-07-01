Правила упрощенного исполнительного производства разработали в Казахстане

Министерство юстиции подготовило проект правил исполнения упрощенного производства, сообщает Zakon.kz.

Правила осуществления упрощенного производства разработаны в соответствии с главой1-1 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" и устанавливают порядок автоматизированного исполнения исполнительных документов.

Напомним, новая глава 1-1 добавится в закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" с 20 августа 2024 года.

В правилах определены следующие понятия:

государственная автоматизированная информационная система исполнительного производства – информационная система, предназначенная для осуществления в электронной форме учета исполнительных производств, автоматизации процессуальных действий, а также получения данных о ходе исполнительного производства сторонами исполнительного производства;

– информационная система, предназначенная для осуществления в электронной форме учета исполнительных производств, автоматизации процессуальных действий, а также получения данных о ходе исполнительного производства сторонами исполнительного производства; автоматизированное исполнение исполнительных документов, осуществляемое территориальным органом посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства;

постановление в упрощенном производстве – процессуальный документ территориального органа, в котором фиксируется процессуальное решение, принимаемое в рамках упрощенного производства, удостоверенное ЭЦП руководителя территориального органа либо его заместителя;

– процессуальный документ территориального органа, в котором фиксируется процессуальное решение, принимаемое в рамках упрощенного производства, удостоверенное ЭЦП руководителя территориального органа либо его заместителя; уведомление – направляемое должнику по абонентскому номеру сотовой связи либо с использованием иных средств связи текстовое сообщение, содержащее сведения о возбуждении упрощенного производства и необходимости исполнения требований исполнительного документа;

– направляемое должнику по абонентскому номеру сотовой связи либо с использованием иных средств связи текстовое сообщение, содержащее сведения о возбуждении упрощенного производства и необходимости исполнения требований исполнительного документа; электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

– набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания; Единый реестр должников – унифицированный электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам;

– унифицированный электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам; Единый реестр административных производств (ЕРАП) – информационная система, в которой содержатся вносимые сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях, а также осуществляется ведение дел об административных правонарушениях в электронной форме;

– информационная система, в которой содержатся вносимые сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях, а также осуществляется ведение дел об административных правонарушениях в электронной форме; Интегрированная налоговая информационная система (ИНИС);

Единая автоматизированная информационно-аналитическая система судебных органов (ЕАИАС СО).

Исполнительные документы в рамках упрощенного производства поступают в государственную автоматизированную информационную систему исполнительного производства в электронной форме из информационных систем ЕРАП, ИНИС, ЕАИАС СО.

Упрощенное производство возбуждается в отношении граждан на основании исполнительных документов о взыскании суммы до 20 МРП (73 840 тенге в 2024 году):

постановления судов, вынесенные по делу об административном правонарушении в случаях, предусмотренных КОАП;

постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных КОАП;

предписания о необходимости уплаты штрафа, выданные органом (должностным лицом), уполномоченным налагать административные взыскания;

налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица.

На основании исполнительного документа, поступившего в электронной форме, территориальным органом незамедлительно возбуждается упрощенное производство посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства, о чем выносится постановление.

Постановление, вынесенное в упрощенном производстве, равнозначно постановлению судебного исполнителя.

Должнику направляют СМС-уведомление о возбуждении упрощенного производства на его мобильный телефон либо другими средствами связи. В уведомлении обязательно должна быть ссылка на постановление для ознакомления и скачивания.

Оплата задолженности по исполнительному документу в упрощенном производстве осуществляется без оплаты деятельности ЧСИ.

Должник после ознакомления с постановлением вправе отказаться от исполнения требования исполнительного документа в упрощенном производстве, пройдя по полученной ссылке и нажав в отобразившемся "Окне" на кнопку "Не согласен". В этом случае территориальный орган в государственной информационной системе исполнительного производства формирует постановление о передаче исполнительного документа на принудительное исполнение ЧСИ в порядке, предусмотренном правилами распределения исполнительных документов.

Какие меры принудительного исполнения будут применять в упрощенном производстве

После возбуждения упрощенного производства сведения о должнике автоматически включаются в Единый реестр должников.

Мерами по обеспечению исполнения исполнительного документа будут:

наложение ареста на деньги и имущество должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях;

запрещение должнику совершать определенные действия по распоряжению имуществом.

Территориальный орган юстиции формирует в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства постановление об истребовании информации о номерах банковских счетов и наличии денег на них, сведений о характере и стоимости имущества, находящихся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях, и наложении ареста на них.

Данное постановление предъявляется в указанные организации посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства по истечении пяти календарных дней после возбуждения упрощенного производства без санкции.

На основании постановления выдаются справки о наличии и номерах текущих счетов физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, об остатках и движении денег на этих счетах.

При этом справки о наличии и номерах банковских счетов физического лица, об остатках и движении денег на этих счетах, а также имеющиеся сведения о характере и стоимости его имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка, выдаются только в части сведений о наличии банковских счетов физического лица – должника и их номерах, наличии денег на этих счетах в пределах взыскиваемой суммы, а в случае недостаточности денег – также о движении денег на этих счетах с момента возбуждения упрощенного производства и наличии сейфовых ящиков.

При наложении ареста в обеспечение исполнения исполнительного документа сумма денег и стоимость имущества, на которые налагается арест, не должны превышать сумму, указанную в исполнительном документе.

В случае отсутствия сведений об оплате должником суммы долга по истечении пяти календарных дней со дня наложения ареста на деньги и имущество должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях, посредством Единой нотариальной информационной системы выставляется запрет должнику на совершение определенных действий по распоряжению имуществом.

Исполнение исполнительного документа в упрощенном производстве должно быть закончено не более чем в месячный срок со дня возбуждения упрощенного производства.

Когда прекращается упрощенное производство

Упрощенное производство прекращается, если:

требование исполнительного документа исполнено в полном объеме;

отменено решение соответствующего органа, на основании которого выдан исполнительный документ.

В случаях прекращения упрощенного производства территориальным органом в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства незамедлительно выносится постановление.

Прекращенное упрощенное производство не может быть начато вновь в упрощенном порядке.

Одновременно с прекращением упрощенного производства автоматически отменяются меры обеспечения исполнительного производства в упрощенном производстве. При этом выставленные инкассовые распоряжения в государственной информационной системе исполнительного производства отзываются автоматически.

Передача исполнительного документа из упрощенного производства к ЧСИ

Исполнительный документ из упрощенного производства передается к частному судебному исполнителю, если:

истек его срок;

должник отказался от исполнения требования исполнительного документа в упрощенном производстве.

В случае передачи исполнительного документа из упрощенного производства к ЧСИ принятые меры по обеспечению исполнения исполнительных документов в упрощенном производстве не подлежат отмене.

В случае частичного исполнения требований исполнительного документа в рамках упрощенного производства оплата деятельности ЧСИ осуществляется с учетом положений, предусмотренных пунктом 2 статьи 118 закона.

Постановление в упрощенном производстве может быть обжаловано взыскателем или должником в порядке, установленном АППК.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 июля 2024 года.

В случае принятия правила начнут действовать с 24 августа 2024 года.