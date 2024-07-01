Правила упрощенного исполнительного производства разработали в Казахстане
Правила осуществления упрощенного производства разработаны в соответствии с главой1-1 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" и устанавливают порядок автоматизированного исполнения исполнительных документов.
Напомним, новая глава 1-1 добавится в закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" с 20 августа 2024 года.
В правилах определены следующие понятия:
- государственная автоматизированная информационная система исполнительного производства – информационная система, предназначенная для осуществления в электронной форме учета исполнительных производств, автоматизации процессуальных действий, а также получения данных о ходе исполнительного производства сторонами исполнительного производства;
- автоматизированное исполнение исполнительных документов, осуществляемое территориальным органом посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства;
- постановление в упрощенном производстве – процессуальный документ территориального органа, в котором фиксируется процессуальное решение, принимаемое в рамках упрощенного производства, удостоверенное ЭЦП руководителя территориального органа либо его заместителя;
- уведомление – направляемое должнику по абонентскому номеру сотовой связи либо с использованием иных средств связи текстовое сообщение, содержащее сведения о возбуждении упрощенного производства и необходимости исполнения требований исполнительного документа;
- электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;
- Единый реестр должников – унифицированный электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам;
- Единый реестр административных производств (ЕРАП) – информационная система, в которой содержатся вносимые сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях, а также осуществляется ведение дел об административных правонарушениях в электронной форме;
- Интегрированная налоговая информационная система (ИНИС);
- Единая автоматизированная информационно-аналитическая система судебных органов (ЕАИАС СО).
Исполнительные документы в рамках упрощенного производства поступают в государственную автоматизированную информационную систему исполнительного производства в электронной форме из информационных систем ЕРАП, ИНИС, ЕАИАС СО.
Упрощенное производство возбуждается в отношении граждан на основании исполнительных документов о взыскании суммы до 20 МРП (73 840 тенге в 2024 году):
- постановления судов, вынесенные по делу об административном правонарушении в случаях, предусмотренных КОАП;
- постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных КОАП;
- предписания о необходимости уплаты штрафа, выданные органом (должностным лицом), уполномоченным налагать административные взыскания;
- налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица.
На основании исполнительного документа, поступившего в электронной форме, территориальным органом незамедлительно возбуждается упрощенное производство посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства, о чем выносится постановление.
Постановление, вынесенное в упрощенном производстве, равнозначно постановлению судебного исполнителя.
Должнику направляют СМС-уведомление о возбуждении упрощенного производства на его мобильный телефон либо другими средствами связи. В уведомлении обязательно должна быть ссылка на постановление для ознакомления и скачивания.
Оплата задолженности по исполнительному документу в упрощенном производстве осуществляется без оплаты деятельности ЧСИ.
Должник после ознакомления с постановлением вправе отказаться от исполнения требования исполнительного документа в упрощенном производстве, пройдя по полученной ссылке и нажав в отобразившемся "Окне" на кнопку "Не согласен". В этом случае территориальный орган в государственной информационной системе исполнительного производства формирует постановление о передаче исполнительного документа на принудительное исполнение ЧСИ в порядке, предусмотренном правилами распределения исполнительных документов.
Какие меры принудительного исполнения будут применять в упрощенном производстве
После возбуждения упрощенного производства сведения о должнике автоматически включаются в Единый реестр должников.
Мерами по обеспечению исполнения исполнительного документа будут:
- наложение ареста на деньги и имущество должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях;
- запрещение должнику совершать определенные действия по распоряжению имуществом.
Территориальный орган юстиции формирует в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства постановление об истребовании информации о номерах банковских счетов и наличии денег на них, сведений о характере и стоимости имущества, находящихся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях, и наложении ареста на них.
Данное постановление предъявляется в указанные организации посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства по истечении пяти календарных дней после возбуждения упрощенного производства без санкции.
На основании постановления выдаются справки о наличии и номерах текущих счетов физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, об остатках и движении денег на этих счетах.
При этом справки о наличии и номерах банковских счетов физического лица, об остатках и движении денег на этих счетах, а также имеющиеся сведения о характере и стоимости его имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка, выдаются только в части сведений о наличии банковских счетов физического лица – должника и их номерах, наличии денег на этих счетах в пределах взыскиваемой суммы, а в случае недостаточности денег – также о движении денег на этих счетах с момента возбуждения упрощенного производства и наличии сейфовых ящиков.
При наложении ареста в обеспечение исполнения исполнительного документа сумма денег и стоимость имущества, на которые налагается арест, не должны превышать сумму, указанную в исполнительном документе.
В случае отсутствия сведений об оплате должником суммы долга по истечении пяти календарных дней со дня наложения ареста на деньги и имущество должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях, посредством Единой нотариальной информационной системы выставляется запрет должнику на совершение определенных действий по распоряжению имуществом.
Исполнение исполнительного документа в упрощенном производстве должно быть закончено не более чем в месячный срок со дня возбуждения упрощенного производства.
Когда прекращается упрощенное производство
Упрощенное производство прекращается, если:
- требование исполнительного документа исполнено в полном объеме;
- отменено решение соответствующего органа, на основании которого выдан исполнительный документ.
В случаях прекращения упрощенного производства территориальным органом в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства незамедлительно выносится постановление.
Прекращенное упрощенное производство не может быть начато вновь в упрощенном порядке.
Одновременно с прекращением упрощенного производства автоматически отменяются меры обеспечения исполнительного производства в упрощенном производстве. При этом выставленные инкассовые распоряжения в государственной информационной системе исполнительного производства отзываются автоматически.
Передача исполнительного документа из упрощенного производства к ЧСИ
Исполнительный документ из упрощенного производства передается к частному судебному исполнителю, если:
- истек его срок;
- должник отказался от исполнения требования исполнительного документа в упрощенном производстве.
В случае передачи исполнительного документа из упрощенного производства к ЧСИ принятые меры по обеспечению исполнения исполнительных документов в упрощенном производстве не подлежат отмене.
В случае частичного исполнения требований исполнительного документа в рамках упрощенного производства оплата деятельности ЧСИ осуществляется с учетом положений, предусмотренных пунктом 2 статьи 118 закона.
Постановление в упрощенном производстве может быть обжаловано взыскателем или должником в порядке, установленном АППК.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 июля 2024 года.
В случае принятия правила начнут действовать с 24 августа 2024 года.