Правила упрощенного исполнительного производства приняли в Казахстане

И. о. министра юстиции приказом от 16 августа 2024 года утвердил Правила осуществления упрощенного производства, сообщает Zakon.kz.

С 20 августа 2024 года в закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" добавлена новая глава 1-1, которая регламентирует порядок автоматизированного исполнения исполнительных документов. Нормы указанной главы детализированы в принятых Правилах.

Правилами определены следующие понятия:

государственная автоматизированная информационная система исполнительного производства (ГАИСИП) – информационная система, предназначенная для осуществления в электронной форме учета исполнительных производств, автоматизации процессуальных действий судебного исполнителя, а также получения данных о ходе исполнительного производства сторонами исполнительного производства;

– информационная система, предназначенная для осуществления в электронной форме учета исполнительных производств, автоматизации процессуальных действий судебного исполнителя, а также получения данных о ходе исполнительного производства сторонами исполнительного производства; единый реестр административных производств (ЕРАП) – информационная система, в которой содержатся вносимые сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях, а также осуществляется ведение дел об административных правонарушениях в электронной форме;

– информационная система, в которой содержатся вносимые сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях, а также осуществляется ведение дел об административных правонарушениях в электронной форме; единый реестр должников – унифицированный электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам;

– унифицированный электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам; упрощенное производство – автоматизированное исполнение исполнительных документов, осуществляемое территориальным органом юстиции (далее — территориальный орган), посредством ГАИСИП;

– автоматизированное исполнение исполнительных документов, осуществляемое территориальным органом юстиции (далее — территориальный орган), посредством ГАИСИП; постановление в упрощенном производстве – процессуальный документ территориального органа, в котором фиксируется процессуальное решение, принимаемое в рамках упрощенного производства, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи руководителя территориального органа либо его заместителя;

– процессуальный документ территориального органа, в котором фиксируется процессуальное решение, принимаемое в рамках упрощенного производства, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи руководителя территориального органа либо его заместителя; электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

Исполнительные документы в рамках упрощенного производства поступают в ГАИСИП в электронной форме из ЕРАП, интегрированной налоговой информационной системы, а также автоматизированной информационно-аналитической системы судебных органов Республики Казахстан.

В рамках упрощенного производства принимаются следующие исполнительные документы о взыскании суммы с физического лица до 20 МРП (до 73 840 тенге в 2024 году):

постановления судов, вынесенные по делу об административном правонарушении в случаях, предусмотренных КОАП;

постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных КОАП;

предписания о необходимости уплаты штрафа, выданные органом (должностным лицом), уполномоченным налагать административные взыскания;

налоговый приказ о взыскании задолженности.

На основании исполнительного документа, поступившего в электронной форме, территориальным органом посредством ГАИСИП незамедлительно возбуждается упрощенное производство, о чем выносится постановление.

Должнику направляется СМС по мобильному номеру, зарегистрированному в Базе мобильных граждан, либо push-уведомление в мобильных приложениях электронного правительства, а также банков второго уровня о возбуждении упрощенного производства.

Должник на любой стадии упрощенного производства после ознакомления с постановлением о возбуждении упрощенного производства может отказаться от исполнения требования исполнительного документа в упрощенном производстве, пройдя по полученной ссылке и нажав в отобразившемся в ГАИСИП "Окне" на кнопку "Не согласен".

Должник по вопросам отказа от исполнения требований исполнительного документа в рамках упрощенного производства либо в связи с исполнением требований исполнительного документа может обратиться с соответствующим письменным заявлением в территориальный орган.

Если должник отказался от исполнения требований исполнительного документа в рамках упрощенного производства путем перехода по ссылке, территориальный орган в ГАИСИП незамедлительно формирует постановление о передаче исполнительного документа на исполнение ЧСИ в порядке, предусмотренном Правилами распределения исполнительных документов посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства между частными судебными исполнителями.

При этом территориальный орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации в территориальном органе заявления должника в ГАИСИП формирует постановление о передаче исполнительного документа на исполнение ЧСИ.

Какие меры принудительного исполнения принимают в упрощенном производстве

После возбуждения упрощенного производства сведения о должнике автоматически включаются в Единый реестр должников.

Мерами по обеспечению исполнения исполнительного документа в рамках упрощенного производства являются:



наложение ареста на деньги, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

запрещение должнику совершать определенные действия по распоряжению имуществом.

Постановление территориального органа, сформированное в ГАИСИП, удостоверенное посредством ЭЦП руководителя территориального органа или его заместителя, об истребовании информации о номерах банковских счетов и наличии денег на них, находящихся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и наложении ареста на них, предъявляется в банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, посредством ГАИСИП по истечении пяти календарных дней со дня возбуждения упрощенного производства.

Взаимодействие в рамках упрощенного производства между ГАИСИП и информационными системами банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, осуществляется в электронном формате.

Территориальному органу на основании постановления выдаются сведения о наличии банковских счетов физического лица и их номерах, наличии денег на этих счетах в пределах взыскиваемой суммы, а в случае недостаточности денег – также о движении денег на этих счетах с момента возбуждения упрощенного производства.

Сумма денег, на которые налагается арест, не должна превышать сумму, указанную в исполнительном документе.

По истечении десяти календарных дней со дня возбуждения упрощенного производства посредством ГАИСИП в Единой нотариальной информационной системе выставляется запрет должнику на совершение определенных действий по распоряжению имуществом, о чем выносится постановление.

Взыскание денег должника, находящихся в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, производится на основании инкассового распоряжения территориального органа, сформированного в ГАИСИП. Инкассовое распоряжение направляется по истечении 20 календарных дней со дня возбуждения упрощенного производства в электронной форме в банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, с приложением исполнительных документов, подтверждающих обоснованность взыскания.

Территориальным органом инкассовое распоряжение в рамках упрощенного производства не выставляется в случае наличия в ГАИСИП подписанных ЭЦП судебного исполнителя постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника и инкассового распоряжения.

Исполнение исполнительного документа в упрощенном производстве должно быть закончено не более чем в месячный срок со дня возбуждения упрощенного производства.

Прекращение упрощенного производства

Упрощенное производство прекращается, если:



требование исполнительного документа исполнено в полном объеме;

отменено решение соответствующего органа, на основании которого выдан исполнительный документ.

Оплата задолженности в рамках упрощенного производства должником осуществляется посредством платежных систем, интегрированных с ГАИСИП.

В случаях прекращения упрощенного производства территориальным органом в ГАИСИП незамедлительно выносится постановление.

Одновременно с прекращением упрощенного производства отменяются меры принудительного исполнения в упрощенном производстве, о чем указывается в постановлении о прекращении упрощенного производства.

Передача исполнительного документа из упрощенного производства к ЧСИ

Исполнительный документ из упрощенного производства передается к частному судебному исполнителю, если:



истек его срок;

должник отказался от исполнения требования исполнительного документа в упрощенном производстве.

Территориальный орган в случае передачи упрощенного производства отзывает выставленные инкассовые распоряжения в ГАИСИП на основании распоряжения об отзыве платежного документа.



В случае частичного исполнения требований исполнительного документа сведения о взысканных суммах в рамках упрощенного производства вместе с исполнительным документом передаются ЧСИ.

Банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, информируют о передаче исполнительного документа из упрощенного производства ЧСИ в электронном формате.

При передаче исполнительного документа территориальным органом в ГАИСИП выносится постановление о передаче исполнительного документа на исполнение ЧСИ. О принятии исполнительного документа к исполнению ЧСИ выносит постановление.

В случае частичного исполнения требований исполнительного документа в рамках упрощенного производства оплата деятельности частного судебного исполнителя осуществляется с учетом положений, предусмотренных п. 2 ст. 118 закона.

После передачи исполнительного документа из упрощенного производства отмена мер принудительного исполнения, принятых в рамках упрощенного производства, осуществляется ЧСИ.

Приказ введен в действие с 20 августа 2024 года.