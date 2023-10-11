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Пилотный проект по автоматическому возбуждению исполнительного производства запустят в Казахстане

Пилотный проект по автоматическому возбуждению исполнительного производства запутят в Казахстане Фото: zhso.kz
Министерство юстиции подготовило проект совместного приказа "О запуске пилотного проекта по автоматическому возбуждению исполнительного производства", сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект по автоматическому возбуждению исполнительного производства о взыскании административных штрафов с суммой до 10 МРП (34 500 тенге в 2023 году) запустят в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства в период с 11 октября 2023 года в городе Тараз Жамбылской области.

Проект совместного приказа министерства юстиции и министерства цифрового развития содержит Алгоритм работы государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства по автоматическому возбуждению исполнительного производства.

В Алгоритме дано определение "единый реестр административных производств" (ЕРАП) – информационная система, в которой содержатся вносимые сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях, а также осуществляется ведение дел об административных правонарушениях в электронной форме.

При получении из ЕРАП исполнительного документа автоматизированная информационная система исполнительного производства (АИС ОИП) автоматически возбуждает исполнительное производство и направляет на номер телефона должника, полученный из Базы мобильных граждан, уведомление о возбуждении исполнительного производства со ссылкой для скачивания постановления о возбуждении исполнительного производства. При этом предусматривается возможность оплаты задолженности без комиссии ЧСИ в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления.

Если в течение этого срока должник произвел онлайн оплату, то АИС ОИП прекращает исполнительное производство в следующем порядке:

  • формируется постановление о прекращении исполнительного производства;
  • направляется в ЕРАП статус о возбуждении и прекращении исполнительного производства;
  • проставляется статус исполнительного документа "Прекращено".

По истечении 5 календарных дней с момента направления уведомления должнику при отсутствии оплаты АИС ОИП отменяет автоматическое исполнительное производство. При этом:

  • формируется постановление об отмене постановления о возбуждении исполнительного производства, исполнительный документ передается на автоматическое распределение судебным исполнителям;
  • статус автоматического исполнительного производства меняется на "Отменено".

Если должник не согласен с фактом возбуждения производства после получения уведомления:

  • должник переходит по ссылке и нажимает на кнопку "Не согласен";
  • исполнительное производство прекращается по причине несогласия должника и формируется Постановление о прекращении производства и передачи его на принудительное исполнение;
  • статус исполнительного документа изменяется на "Прекращено";
  • исполнительный документ передается на автоматическое распределение судебным исполнителям.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 октября 2023 года.

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Элина Черногрицкая
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