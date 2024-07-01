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Законодательство РК

В Казахстане введут аккредитацию детских садов

Детский сад, детский садик, дети, няни, няня, детсад, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 14:12 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министерство просвещения подготовило поправки в требования, предъявляемые к аккредитационому органу в сфере среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширяются сами требования к аккредитационному органу. Они также будут распространяться на сферу дошкольного воспитания и обучения.

Также расширяются правила признания аккредитационных органов, в том числе зарубежных, в сфере дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Как пояснили в Министерстве просвещения, введение аккредитации дошкольных организаций является одной из мер повышения качества образования в детских садах.

"Прежде всего, это поможет обеспечить получение детьми качественного образования, соответствующего стандартам качества дошкольного образования. А также поспособствует дошкольным организациям обрести статус знака качества и соответствия международным стандартам", – говорится в обосновании.   

В правилах уточняется, что дошкольные организации также должны обладать ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по аккредитации.

Соответственно, появится реестр аккредитованных организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования – перечень аккредитованных организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 июля.

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