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Законодательство РК

Новый вид аттестата об образовании будут выдавать в Казахстане

Студенты, образование, абитуриенты, вуз, университет, выпускники , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 16:34 Фото: unsplash
Министерство просвещения подготовило изменения в виды документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, формы документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании государственного образца, сообщает Zakon.kz.

В частности, виды документов об образовании пополнились аттестатом об образовании, который ранее назывался аттестатом об основном среднем образовании.

Как пояснили в министерстве, этот документ об образовании получают обучающиеся с особыми образовательными потребностями (с легкими и умеренными нарушениями интеллекта) в специальных школах, специальных классах и в общеобразовательных школах в условиях инклюзивного образования.

В связи с этим из названия аттестата исключаются слова: "основном среднем".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 августа.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане открыли группы для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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