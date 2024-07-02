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Законодательство РК

Ямы на дорогах: в Казахстане обновили требования к состоянию трасс и улиц

Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 17:23 Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1 июля 2024 года начал действовать обновленный стандарт СТ РК 1912-2023 "Автомобильные дороги и улицы. Нормы и требования к эксплуатационному состоянию", сообщает Zakon.kz.

Обновленный стандарт устанавливает нормы и требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, железнодорожных переездов, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, методам их контроля, а также предельным срокам приведения эксплуатационного состояния дорог и улиц в соответствие его требованиям.

Ранее он распространялся только на трассы между населенными пунктами.

Кроме того, стандарт распространяется на повышение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных и городских дорог и придорожных инженерных сооружений с обеспечением потребительского спроса пользователей дорог и безопасности дорожного движения независимо от погодно-климатических условий.

В частности, в документе говорится, что на дорогах в населенных пунктах допускаются отдельные повреждения (выбоины, просадки, проломы) длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см, площадью менее 0,06 кв. м.

Дефекты, превышающие эти размеры, должны устраняться на центральных улицах в срок от 1 до 3 суток, на улицах районного значения – за 5-7 суток, а в жилой застройке и на велодорожках – за 10-12. На ликвидацию более мелких ям дорожникам отводится от 5 до 20 суток, в зависимости от категории улицы.

При этом колея на асфальте глубиной от 2 до 7 см (в жилой застройке от 3 до 9 см), длиной более 100 м должна быть ликвидирована в течение 5-14 суток.

Провалившиеся крышки люков необходимо выровнять в течение суток, а решетки дождеприемников – в течение 48 часов. При этом разрушенные крышки и решетки необходимо заменить в течение трех часов с момента обнаружения.

В стандарте также говорится, что на проезжей части автомобильных дорог и улиц, покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхности разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна не должны находиться посторонние предметы, вызывающие необходимость изменения режимов движения автомобилей и создающие угрозу возникновения аварийной ситуации.

Посторонние предметы должны быть удалены:

  • с проезжей части дорог и улиц, краевых полос у обочины и полос безопасности у разделительной полосы, тротуаров, с пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов в течение трех часов с момента обнаружения;
  • с разделительных полос и обочин в течение трех суток с момента обнаружения.

Предметы, не относящиеся к элементам обустройства, должны быть удалены в течение двух часов с момента обнаружения.

В документе также указывается, что центральные улицы городов необходимо полностью очищать от снега и устранять на них скользкость в течение двух часов, а на межрайонных улицах – в течение четырех часов после окончания снегопада.

Основными показателями уровня зимнего содержания дорог являются:

  • ширина чистой от снега и льда поверхности дороги;
  • толщина слоя рыхлого снега на поверхности дороги, накапливающегося с момента от начала снегопада или метели до начала снегоочистки и в перерывах между проходами снегоочистительных машин;
  • толщина уплотненного слоя снега (снежного наката) на проезжей части и обочинах;
  • сроки окончания очистки дороги от снега и ликвидации зимней скользкости.

"Снегоочистка должна быть организована таким образом, чтобы в максимальной степени обеспечивать бесперебойный и безопасный проезд транспортных средств, свести к минимуму объем снегоуборочных работ и не создавать на полотне дороги препятствий, которые могут вызвать снежные заносы", – говорится в документе.

Кроме того, в стандарте определяется понятие "неблагоприятные погодные условия", к которым относятся отдельное или совместное действие следующих факторов: осадки в виде дождя или снегопада интенсивностью до 0,1 мм/мин, ветер со скоростью от 10 до 20 м/с, метель со скоростью ветра от 3 до 9 м/с, туман с метеорологической дальностью видимости от 200 до 500 м, относительная влажность воздуха более 90%, температура воздуха в тени, находящаяся в диапазонах от -40°С до -30°С* и от +30°С до +40°С.

К особо неблагоприятным погодным условиям относят: осадки в виде дождя или снегопада интенсивностью более 0,1 мм/мин, ветер со скоростью более 20 м/с, метель со скоростью ветра более 9 м/с, туман с метеорологической дальностью видимости менее 200 м, температура воздуха в тени летом – более +40°С, зимой – менее -40°С.

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