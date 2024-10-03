В Казахстане определили товары, подлежащие маркировке
Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра торговли и интеграции от 27 сентября 2024 года определен перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень товаров, подлежащих маркировке, включены:
- сигареты, содержащие табак, сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак;
- сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей, содержащие гвоздику;
- прочие сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей;
- прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и эссенции;
- продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения; прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека;
- прочие химические продукты или препараты, состоящие преимущественно из органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные, жидкие при температуре 20°С;
- водонепроницаемая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом;
- прочая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы; обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из текстильных материалов;
- обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из натуральной кожи; обувь прочая;
- прочие сыворотки иммунные и фракции крови человеческого происхождения;
- сыворотки иммунные и фракции крови прочие;
- иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;
- кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;
- лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи, прочие, содержащие антибиотики;
- лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие;
- лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие;
- лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие;
- лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие;
С 1 июля 2024 года в перечень также вошли:
- пастилки от боли в горле и таблетки от кашля;
- пищевые продукты товарной позиции 2106, предназначенные для использования в медицинских целях;
- спиртовые настойки;
- кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты; клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные;
- лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи;
- препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным;
- средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов;
- препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях, или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами;
- водные дистилляты или водные растворы эфирных масел;
- препараты товарных позиций 3304-3307, предназначенные для использования в медицинских целях;
- мыло или другие продукты товарной позиции 3401, содержащие медикаментозные добавки;
- спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более;
- шампуни;
- уголь активированный.
Приказ вводится в действие с 13 октября 2024 года.
Ранее сообщалось, что изменилось в маркировке и прослеживаемости табачных изделий.
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