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В Казахстане определили товары, подлежащие маркировке

В Казахстане определили перечень товаров, подлежащих маркировке, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 12:27 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра торговли и интеграции от 27 сентября 2024 года определен перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень товаров, подлежащих маркировке, включены:

  • сигареты, содержащие табак, сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак;
  • сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей, содержащие гвоздику;
  • прочие сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей;
  • прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и эссенции;
  • продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения; прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека;
  • прочие химические продукты или препараты, состоящие преимущественно из органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные, жидкие при температуре 20°С;
  • водонепроницаемая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом;
  • прочая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы; обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из текстильных материалов;
  • обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из натуральной кожи; обувь прочая;
  • прочие сыворотки иммунные и фракции крови человеческого происхождения;
  • сыворотки иммунные и фракции крови прочие;
  • иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;
  • кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;
  • лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи, прочие, содержащие антибиотики;
  • лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие;
  • лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие;
  • лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие;
  • лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие;

С 1 июля 2024 года в перечень также вошли:

  • пастилки от боли в горле и таблетки от кашля;
  • пищевые продукты товарной позиции 2106, предназначенные для использования в медицинских целях;
  • спиртовые настойки;
  • кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты; клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные;
  • лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи;
  • препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным;
  • средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов;
  • препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях, или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами;
  • водные дистилляты или водные растворы эфирных масел;
  • препараты товарных позиций 3304-3307, предназначенные для использования в медицинских целях;
  • мыло или другие продукты товарной позиции 3401, содержащие медикаментозные добавки;
  • спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более;
  • шампуни;
  • уголь активированный. 

Приказ вводится в действие с 13 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что изменилось в маркировке и прослеживаемости табачных изделий.

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