В Казахстане определили товары, подлежащие маркировке

Приказом и.о. министра торговли и интеграции от 27 сентября 2024 года определен перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень товаров, подлежащих маркировке, включены:

сигареты, содержащие табак, сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак;

сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей, содержащие гвоздику;

прочие сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей;

прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и эссенции;

продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения; прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека;

прочие химические продукты или препараты, состоящие преимущественно из органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные, жидкие при температуре 20°С;

водонепроницаемая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом;

прочая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы; обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из текстильных материалов;

обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из натуральной кожи; обувь прочая;

прочие сыворотки иммунные и фракции крови человеческого происхождения;

сыворотки иммунные и фракции крови прочие;

иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;

кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;

лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи, прочие, содержащие антибиотики;

лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие;



лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие;

лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие;

лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие;

С 1 июля 2024 года в перечень также вошли:

пастилки от боли в горле и таблетки от кашля;

пищевые продукты товарной позиции 2106, предназначенные для использования в медицинских целях;

спиртовые настойки;

кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты; клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные;

лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи;

препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным;

средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов;

препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях, или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами;

водные дистилляты или водные растворы эфирных масел;

препараты товарных позиций 3304-3307, предназначенные для использования в медицинских целях;

мыло или другие продукты товарной позиции 3401, содержащие медикаментозные добавки;

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более;

шампуни;

уголь активированный.

Приказ вводится в действие с 13 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что изменилось в маркировке и прослеживаемости табачных изделий.