В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков

Приказом Минздрава от 27 июня 2024 года внесены изменения в Правила оценки профессиональной подготовленности специалистов в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила оценки профессиональной подготовленности специалистов в области здравоохранения изложены в новой редакции.

Оценка профессиональной подготовленности специалистов в области здравоохранения проводится организацией по оценке в соответствии с требованиями профессионального стандарта.

Оценка осуществляется на базе филиалов и региональных представительств организации по оценке на казахском и русском языках.

Результат оценки действует на всей территории республики в течение одного года со дня его выдачи.

Указывается, что оплата за прохождение оценки осуществляется за счет средств работодателя, личных средств кандидата и иных источников.

Оценке подлежат медицинские и фармацевтические работники, специалисты санитарно-эпидемиологической службы со средним (техническим и профессиональным), послесредним, высшим и послевузовским образованием по направлению подготовки "Здравоохранение":

имеющие сертификат специалиста в области здравоохранения, при перерыве стажа работы по специальности более трех лет;

прошедшие сертификационный курс;

претендующие на оценку присвоения очередного уровня квалификации;

иностранные специалисты, не имеющие разрешительных документов, признаваемых на территории РК;

лица, получившие образование и обучение за пределами республики, за исключением выпускников международной стипендии "Болашак", организаций образования стран, подписавших международные договоры (соглашения), освобождающие от признания, или организаций высшего и послевузовского образования, входящими в три международных академических рейтинга и в число первых 250 позиций двух и более.

Кандидат для прохождения оценки предоставляет в организацию по оценке в личном кабинете ИСО заявку и электронные копии следующих документов на казахском или русском языках:

заявление по форме;

документ, удостоверяющий личность;

диплом о среднем (техническом и профессиональном), послесреднем, высшем, послевузовском образовании по направлению подготовки "Здравоохранение";

документы о завершении обучения в интернатуре или резидентуре или клинической ординатуре, или переподготовке или сертификационном курсе (при наличии, для претендентов с высшим, послевузовским медицинским образованием) по заявляемой специальности и (или) специализации;

документ о признании образования претендента, получившего образование в других государствах и в международных или иностранных учебных заведениях (их филиалах);

документ, подтверждающий изменения фамилии, имени, отчества;

квитанцию об оплате за прохождение оценки согласно прейскуранту. Квитанция об оплате за прохождение оценки действительна в течение одного календарного года с даты оплаты.

для подачи заявки на оценку иностранных специалистов со средним (техническим и профессиональным), послесредним, высшим и послевузовским медицинским или фармацевтическим образованием, кандидаты или организация их пригласившая, представляют документы согласно порядку, предусмотренному правилами, а также приглашение для оказания образовательных услуг;

для подачи заявки на оценку уровня квалификации, кандидаты предоставляют документы, а также результаты непрерывного профессионального развития работников здравоохранения за последние 5 лет на заявляемый уровень квалификации и подтверждающие их документы, отчет о профессиональной деятельности или отчет из электронного регистра услуг, за последние 3 года с указанием количества выполненных трудовых функций заявляемого уровня квалификации, подписанный руководителем структурного подразделения и рекомендательное письмо от профильной ассоциации или работодателя.

Организация по оценке в день поступления документов осуществляет их регистрацию. При обращении кандидата после 18 часов, в выходные и праздничные дни регистрация документов осуществляется следующим рабочим днем.

Организация по оценке в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов кандидата, проверяет полноту представленных кандидатом документов.

При предоставлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, организация по оценке в течение двух рабочих дней направляет кандидату уведомление об отклонении рассмотрения документов с указанием причин отклонения.

При предоставлении полного пакета документов в течение двух рабочих дней кандидату на электронную почту направляется уведомление о назначении даты, времени и места прохождения процедуры оценки.

Во время прохождения оценки знаний и навыков кандидатами не допускается:



использование предметов мобильной связи, оснащенных функциями переноса информации, в том числе пейджера, сотовых телефонов, планшета, iPad (Айпада), iPod (Айпода), SmartPhone (Смартфона), ноутбука, плейера, модема (мобильных роутера), любых видов радио-электронной связи, смарт-часов, смарт-очков, фитнес-браслета (трекера), диктофона, наушников проводных и беспроводных, шпаргалок, учебно-методической литературы, записи;

разговаривать с другими кандидатами в помещении для оценки знаний и навыков;

самовольно менять место посадки, покидать помещение, в котором проводится оценка знаний и навыков;

самовольно изменять направление положения веб-камеры, монитора компьютерной техники.

Оценка знаний кандидатов проводится автоматизированным компьютерным способом (компьютерное тестирование) с помощью тестовых вопросов и использованием систем биометрической идентификации и онлайн-прокторинг.



Общее количество тестовых вопросов в одном варианте тестов составляет 100 вопросов.

На выполнение оценки знаний отводится 100 минут (1 час 40 минут), по истечении указанного времени оценка знаний автоматически завершается. За каждый правильный ответ на тестовый вопрос начисляется 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов. Итоговый результат оценки знаний формируется автоматически путем суммирования баллов за все правильные ответы и по завершению оценки знаний отображается в личном кабинете кандидата в ИСО.

Пороговый уровень оценки знаний устанавливается организацией по оценке по согласованию с уполномоченным органом.

Кандидат, не преодолевший пороговый уровень оценки знаний, к этапу оценки навыков не допускается.

Допуск к повторному прохождению оценки знаний для кандидатов с результатом менее порогового уровня осуществляется не ранее трех рабочих дней со дня предыдущей оценки.

Оценка навыков проводится с использованием компьютерных и симуляционных технологий при решении ситуационных задач (кейс-тестинг).

Общее количество ситуационных задач в одном варианте кейс-тестинга составляет пять задач. Каждая задача состоит из последовательных заданий.

На решение кейс-тестинга отводится 90 минут по истечении указанного времени кейс-тестинг автоматически завершается. За каждый правильный ответ на одно задание ситуационной задачи начисляются баллы согласно сложности задания, неправильный ответ – 0 баллов.

Пороговый уровень оценки навыков устанавливается на каждую ситуационную задачу организацией по оценке по согласованию с уполномоченным органом.

Кандидат, не преодолевший пороговый уровень решения ситуационных задач (кейс-тестинг), допускается к повторному прохождению не ранее трех рабочих дней со дня предыдущего кейс-тестинга.

Результат оценки знаний и навыков с указанием "Подтверждено" (равный и выше порогового уровня) или "Не подтверждено" (ниже порогового уровня) отображается в личном кабинете кандидата.

Оценка специалистов здравоохранения при первичном или очередном присвоении уровня квалификации включает последовательное прохождение следующих этапов:

оценка знаний и кейс-тестинг (решение ситуационных задач);

оценка компетенций соответствующему уровню квалификации.

Первый этап включает последовательное прохождение оценки знаний с помощью тестовых вопросов и решения ситуационных задач (кейс-тестинг).



Общее количество тестовых вопросов в одном варианте оценки знаний составляет 100 вопросов. Общее количество ситуационных задач в одном варианте кейс-тестинга составляет пять задач. Каждая задача состоит из последовательных заданий.

На выполнение оценки знаний отводится 100 минут (1 час 40 минут), по истечении указанного времени оценка знаний автоматически завершается. За каждый правильный ответ на тестовый вопрос начисляется 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов. Итоговый результат оценки знаний формируется путем суммирования баллов за все правильные ответы, по завершению оценки знаний отображается в личном кабинете кандидата в ИСО.

Кандидат, не преодолевший пороговый уровень оценки знаний, к кейс-тестингу, не допускается.



Допуск к повторному прохождению оценки знаний для кандидатов с результатом менее порогового уровня, осуществляется не ранее трех рабочих дней со дня предыдущей оценки.

На решение кейс-тестинга отводится 90 минут по истечении указанного времени кейс-тестинг автоматически завершается. За каждый правильный ответ на одно задание ситуационной задачи начисляются баллы согласно сложности задания, неправильный ответ – 0 баллов.

Пороговый уровень устанавливается на каждую ситуационную задачу организацией по оценке по согласованию с уполномоченным органом.

Кандидат, не преодолевший пороговый уровень решения ситуационных задач (кей-тестинг), допускается к повторному прохождению не ранее трех рабочих дней со дня предыдущего кейс-тестинга.

Результат оценки знаний и кейс-тестинга с указанием "Подтверждено" (равный и выше порогового уровня) или "Не подтверждено" (ниже порогового уровня) отображается в личном кабинете кандидата. Кандидат с результатом "Не подтверждено" к прохождению этапа оценка компетенций соответствующего уровня квалификации не допускается.

Этап, оценка компетенций соответствующего уровня квалификации, проводится путем рассмотрения документов кандидата экспертной комиссией. Срок рассмотрения составляет два рабочих дня.

При неявке кандидата для прохождения оценки дата и время оценки назначаются по заявлению кандидата в организацию по оценке. Квитанция об оплате за прохождение оценки действительна в течение одного календарного года с даты оплаты.



В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера организация и проведение оценки профессиональной подготовленности специалистов в области здравоохранения предусматривается с применением дистанционных технологий в режиме онлайн.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2024 года.