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Законодательство РК

В Казахстане изменили правила формирования тарифов

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 10:10 Фото: freepik
Министр национальной экономики приказом от 27 июня 2024 года внес изменения в правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, какие товары относятся к стратегическим, это:

  • уголь, газ, мазут и дизельное топливо, используемые в качестве топлива для производства тепловой энергии субъектами;
  • электрическая энергия с учетом услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки для компенсации потерь – для субъектов естественных монополий в сферах передачи электрической энергии, водоснабжения или водоотведения;
  • тепловая энергия – для субъектов в сфере снабжения тепловой энергией и для нормативных потерь в сфере передачи и распределения тепловой энергии;
  • газ – для собственных нужд и потерь для субъектов в сферах хранения, транспортировки товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или) газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также транспортировки сырого газа по соединительным газопроводам;
  • вода – для субъектов в сферах водоснабжения, производства тепловой энергии.

Также уточняется, что ведомство уполномоченного органа или его территориальный орган в срок не позднее чем за 10 календарных дней до утверждения тарифа в упрощенном порядке проводит публичные слушания.

Информация о дате и месте проведения публичных слушаний или ссылки на онлайн-трансляцию опубликовывается ведомством уполномоченного органа или его территориальным органом не позднее чем за пять календарных дней до дня проведения публичных слушаний по обсуждению проекта тарифа в упрощенном порядке, в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Субъекты для целей ведения раздельного учета согласовывают с уполномоченным органом или ведомством уполномоченного органа и его территориальным органом разработанные и утвержденные методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг субъектов.

К заявке на изменение тарифа прилагаются:

  • пояснительная записка, с указанием причин изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия;
  • проект тарифной сметы в соответствии с перечнем затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, правилами ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе. При этом в случае увеличения стоимости стратегических товаров в тарифной смете корректируются только статьи затрат, включающие использование стратегических товаров или подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;
  • документы, подтверждающие необходимость изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия.

В случае изменения стоимости стратегических товаров или подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров к заявке на утверждение тарифа прилагаются конкурсная документация, решения конкурсных (тендерных) комиссий по закупке товаров, договора, счета-фактуры, расчеты уровня затрат, а также произведенные на основе типовых норм и нормативов, действующих в соответствующей отрасли (сфере), расчеты технических потерь, норм расхода стратегического товара.

Срок рассмотрения ведомством уполномоченного органа заявки об изменении тарифа до истечения его срока действия в случаях, предусмотренных:

  • при изменении вида и стоимости стратегических товаров или подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров; объявлении чрезвычайной ситуации; изменении ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет – составляет не более 10 рабочих дней со дня ее представления;
  • при изменении утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ и  национальных проектов, а также документов системы государственного планирования; увеличении объемов предоставляемых регулируемых услуг; изменении себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых атомно-энергетическим комплексом при предоставлении регулируемых услуг по производству, передаче, распределению или снабжению тепловой энергией и водоснабжению, связанном с изменением цены на газ и его транспортировку;  получении на баланс или в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий, за исключением субъектов естественных монополий, предоставляющих регулируемые услуги; изменении среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год – составляет не более 30 рабочих дней со дня ее представления.

Отмечается, что в случае изменения тарифа по инициативе ведомства уполномоченного органа субъект в месячный срок со дня получения соответствующей информации представляет экономически обоснованные расчеты и материалы (копии договоров, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур, пообъектный перечень основных средств и нематериальных активов с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока службы, годовой амортизации).

Формирование проектов тарифов и тарифных смет осуществляется на основании согласованной с уполномоченным органом методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг, разрабатываемой и утверждаемой субъектом в соответствии с Правилами ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в целом по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам.

При формировании тарифной сметы на регулируемые услуги затраты учитываются в соответствии с правилами, законодательством РК о бухгалтерском учете, о естественных монополиях и Налоговым кодексом.

Предусматривается, что субъект малой мощности в срок не позднее, чем за 30 календарных дней до изменения тарифа, проводит публичные слушания.

Информация о дате и месте проведения публичных слушаний или ссылка на онлайн-трансляцию размещается субъектом малой мощности на своем интернет-ресурсе, в случае его отсутствия представляется ведомству уполномоченного органа для размещения на его интернет-ресурсе либо в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, за 30 календарных дней до их проведения.

Приказ вводится в действие с 9 июля 2024 года и распространяется на правоотношения, возникшие c 8 июня 2024 года.

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