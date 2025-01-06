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Право

Требования к предоставлению специальных социальных услуг обновили в Казахстане

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус, инвалидная коляска, табличка инвалид, знак инвалида, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 11:13 Фото: Zakon.kz
Министр труда приказом от 27 декабря 2024 года утвердила в новой редакции Квалификационные требования и перечень документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Новые Квалификационные требования на предоставление специальных социальных услуг включают в себя:

  • наличие на праве собственности или на основании договора аренды здания или помещения, пригодных для предоставления специальных социальных услуг, которое подтверждается сведениями о государственной регистрации прав на недвижимость или договора аренды на здание (помещение) из информационной системы единого государственного кадастра недвижимости;
  • наличие необходимых зданий, обеспечивающих качество специальных социальных услуг:
    • с помещениями, соответствующими санитарным правилам;
    • соответствующее правилам пожарной безопасности;
    • с обеспечением доступности для лиц с инвалидностью на объектах, включая: входные группы, пути передвижения, зоны оказания услуг, санитарно-бытовые помещения, средства информации и телекоммуникации на объекте, а также наличие парковочных мест для лиц с инвалидностью;
  • наличие объекта питания (если предусмотрено проживание получателей услуг или получатели находятся на объекте более четырех часов), соответствующего санитарным правилам. Также требуется договор на обеспечение питанием получателей услуг;
  • наличие материально-технической базы, обеспечивающей надлежащее качество предоставляемых:
    • социально-бытовых услуг;
    • социально-медицинских услуг;
    • социально-педагогических услуг;
    • социально-трудовых услуг;
    • социально-культурных услуг;
    • социально-психологических услуг;
  • наличие штата сотрудников, согласно предусмотренного штатными нормативами, Правилами деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги;
  • наличие спальных комнат, соответствующих установленным стандартам оказания специальных социальных услуг.

При этом говорится, что квалификационные требования не распространяются:

  • на физических и юридических лиц, оказывающих специальные социальные услуги на дому;
  • на организации, в которых не предусмотрено проживание получателей услуг.

Изменения в правила внесены в связи с цифровизацией ряда процессов в Казахстане, в результате которой большинство сведений госорганы теперь могут получить из информационных систем. К примеру, это сведения о государственной регистрации прав на недвижимость, а также сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность из государственной базы данных "Е-лицензирование".

Приказ введен в действие с 1 января 2025 года.

Мы сообщали, что с 2025 года в Казахстане ввели лицензирование системы оказания спецсоцслуг, которое устанавливает требования к организациям, предоставляющим такие услуги.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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