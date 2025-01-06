Требования к предоставлению специальных социальных услуг обновили в Казахстане

Министр труда приказом от 27 декабря 2024 года утвердила в новой редакции Квалификационные требования и перечень документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Новые Квалификационные требования на предоставление специальных социальных услуг включают в себя:

наличие на праве собственности или на основании договора аренды здания или помещения, пригодных для предоставления специальных социальных услуг, которое подтверждается сведениями о государственной регистрации прав на недвижимость или договора аренды на здание (помещение) из информационной системы единого государственного кадастра недвижимости;

наличие необходимых зданий, обеспечивающих качество специальных социальных услуг:

с помещениями, соответствующими санитарным правилам;



соответствующее правилам пожарной безопасности;



с обеспечением доступности для лиц с инвалидностью на объектах, включая: входные группы, пути передвижения, зоны оказания услуг, санитарно-бытовые помещения, средства информации и телекоммуникации на объекте, а также наличие парковочных мест для лиц с инвалидностью;

наличие объекта питания (если предусмотрено проживание получателей услуг или получатели находятся на объекте более четырех часов), соответствующего санитарным правилам. Также требуется договор на обеспечение питанием получателей услуг;

наличие материально-технической базы, обеспечивающей надлежащее качество предоставляемых:

социально-бытовых услуг;



социально-медицинских услуг;



социально-педагогических услуг;



социально-трудовых услуг;



социально-культурных услуг;



социально-психологических услуг;

наличие штата сотрудников, согласно предусмотренного штатными нормативами, Правилами деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги;

наличие спальных комнат, соответствующих установленным стандартам оказания специальных социальных услуг.

При этом говорится, что квалификационные требования не распространяются:

на физических и юридических лиц, оказывающих специальные социальные услуги на дому;

на организации, в которых не предусмотрено проживание получателей услуг.

Изменения в правила внесены в связи с цифровизацией ряда процессов в Казахстане, в результате которой большинство сведений госорганы теперь могут получить из информационных систем. К примеру, это сведения о государственной регистрации прав на недвижимость, а также сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность из государственной базы данных "Е-лицензирование".

Приказ введен в действие с 1 января 2025 года.

Мы сообщали, что с 2025 года в Казахстане ввели лицензирование системы оказания спецсоцслуг, которое устанавливает требования к организациям, предоставляющим такие услуги.