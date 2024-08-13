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Конституционный суд проверил некоторые статьи Налогового кодекса

Конституционный Суд, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 09:31 Фото: akorda.kz
Конституционный суд не усмотрел основания для проверки на соответствие Конституции нормы об обязанности гражданина представлять декларацию о доходах после прекращения им государственной службы, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд обратился казахстанец, который просил проверить конституционность статей 630 и 633 Налогового кодекса.

Гражданин считает, что положения этих статей, обязывающие после прекращения государственной службы предоставлять декларацию об активах и доходах, нарушают его конституционное право на тайну личных вкладов и сбережений, гарантированное пунктом 2 статьи 18 Конституции. 

До обращения в Конституционный суд данный вопрос рассматривал суд первой инстанции, а затем решение обжаловалось в апелляционной инстанции.

Что решил Конституционный суд

По результатам рассмотрения Конституционный суд отметил, что обязанность по представлению декларации не ограничивает право на тайну личных вкладов и сбережений.

"Свое обращение о проверке на соответствие Конституции заявитель обосновал исключительно только несогласием с судебными актами, не приведя иных аргументов", – пояснили в Конституционном суде.

В итоге предварительного рассмотрения Конституционный суд не выявил допустимых условий для проверки на соответствие Конституции указанной нормы.

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