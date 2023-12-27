Законно ли ограничивать доступ к информации: что решил Конституционный суд

Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции норму закона о доступе к информации, которая устанавливает ограниченный доступ, сообщает Zakon.kz.

В частности, на соответствие Конституции рассматривались пункт 2 и подпункт 3 пункта 16 статьи 11 закона, где говорится, что в предоставлении доступа к информации отказывается, если запрашиваемая информация относится к информации с ограниченным доступом.

С соответствующим заявлением в Конституционный суд обратился бывший госслужащий, который указал, что согласно пункту 3 статьи 18 Конституции, государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации. А указанная норма закона о доступе к информации не дает казахстанцам такой возможности.

Что установил Конституционный суд

Содержащий оспариваемые нормы закон принят с целью реализации конституционного права на свободное получение и распространение информации. В нем закреплено понятие доступа к информации – "гарантированное государством, закрепленное в Конституции и законах РК право каждого свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом".

Закон также определяет, кто является пользователем и обладателем информации, их права и обязанности, что признается информацией, в том числе информацией с ограниченным доступом, устанавливает процедуры ее предоставления и размещения.

Кроме того, особый порядок доступа к информации и ознакомления с ней закреплен в законодательных актах по вопросам различных видов судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях, архивного дела и средств массовой информации.

"Возможность ограничения права на получение и распространение информации предусмотрена также Законом. В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Конституции это право, включающее право на ознакомление с документами, решениями и источниками информации, не относится к числу прав, не подлежащих ограничению ни в каких случаях", – говорится в документе.

Вместе с тем пункт 2 статьи 20 Конституции закрепляет, с одной стороны, право свободного получения и распространения информации, а с другой – указывает, что законом определяется перечень сведений, составляющих государственные секреты, как таковой допускает ограничение этого права.

"Условия установления ограничений предусмотрены пунктом 1 статьи 39 Конституции: права и свободы человека могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения", – отмечает Конституционный суд.

Что решил Конституционный суд

В итоге, исследовав указанные нормы закона о доступе к информации и нормы Конституции, Конституционный суд признал оспариваемые пункт 2 и подпункт 3 пункта 16 статьи 11 закона "О доступе к информации" соответствующими Конституции РК.

Нормативное постановление от 26 декабря 2023 года вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее Конституционный суд в нормативном постановлении от 26 декабря 2023 года признал неконституционным бессрочный запрет приема на государственную службу лиц, уволенных с правоохранительной службы за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган.