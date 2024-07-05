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Глава Казахстана подписал закон о противодействии торговле людьми

Глава Казахстана подписал закон о противодействии торговле людьми, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 22:22 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 июля подписал закон "О противодействии торговле людьми", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на реализацию поручения президента, данного на открытии сессии Парламента 29 марта 2023 года, о разработке специального закона по противодействию торговле людьми, обеспечивающего защиту и социальную поддержку граждан, ставших жертвами торговли людьми.

Закон принят впервые и комплексно определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми.

Законом закреплены цели и задачи, принципы противодействия торговле людьми, а также определена компетенция государственных органов, местных исполнительных органов и иных субъектов по противодействию торговле людьми.

Также президент подписал сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества".

Закон направлен на реализацию поручения президента по противодействию торговле людьми, а также усилению ответственности за вандализм и нарушения общественного порядка.

В Уголовном кодексе закреплено новое понятие "преступления, связанные с торговлей людьми", которое охватывает такие опасные деяния, как похищение человека, незаконное лишение человека свободы, торговля людьми, в том числе несовершеннолетними, вовлечение в занятие проституцией и другие.

За совершение таких преступлений законом запрещено освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением.

Законом впервые введена уголовная ответственность за получение услуг проституции или услуг сексуального характера от заведомо несовершеннолетнего лица.

Также закон криминализировал вовлечение несовершеннолетнего в оказание услуг сексуального характера, совершенное в том числе путем пропаганды или рекламы.

Законом впервые введены квалифицированные составы вандализма, которые отягчают ответственность по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, неоднократно.

Законом ужесточена ответственность за совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, введена ответственность за его совершение группой лиц, неоднократно или преступной группой.

Такие же квалифицированные признаки установлены для умышленного уничтожения или повреждения памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

С 16 до 14 лет снижен возраст привлечения к уголовной ответственности за это преступление, совершенное с отягчающими обстоятельствами.

Ранее Zakon.kz  подробно рассказывал об этом законе. Можно прочитать здесь

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