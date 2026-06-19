Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в три закона, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.





"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", – говорится в первом документе.

Второй касается поправок, усиливающих регулирование в сфере охоты и охраны животного мира.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства", – опубликовала пресс-служба президента.

Третий закон – о вопросах развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных", – резюмируется в сообщении.

Ранее Токаев изменил некоторые функции и структуру Генпрокуратуры.