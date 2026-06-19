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Политика

Токаев подписал поправки в три закона

Токаев подписал поправки в три закона, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 21:15 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в три закона, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.


"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", – говорится в первом документе.

Второй касается поправок, усиливающих регулирование в сфере охоты и охраны животного мира.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства", – опубликовала пресс-служба президента.

Третий закон – о вопросах развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных", – резюмируется в сообщении.

Ранее Токаев изменил некоторые функции и структуру Генпрокуратуры.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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