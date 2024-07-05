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Токаев подписал закон о декриминализации экономических правонарушений

Токаев подписал закон по декриминализации экономических правонарушений, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 22:31 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 июля подписал поправки о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz.

Законом исключена уголовная ответственность за незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита и за нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой деятельности (статьи 219 УК и 241 УК).

Также увеличены пороговые размеры ущерба, за нанесение которого наступает уголовная ответственность за экономическую контрабанду и уклонение от уплаты пошлин, налогов, сборов.

При этом к экономической контрабанде теперь также будет относиться незаконное перемещение через Государственную границу стратегически важных товаров.

В целях исключения случаев необоснованного привлечения предпринимателей к уголовной ответственности закон запретил регистрировать заявления об уголовных правонарушениях, касающихся уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей, если отсутствует акт налоговой проверки или заключение специалиста о наличии признаков уголовного правонарушения.

При этом если акт налоговой проверки был обжалован в уполномоченном органе или суде, дело не будет регистрироваться до завершения процедуры обжалования (за исключением случаев совершения деяния в составе преступной группы или если начисления по сделкам произведены без фактического выполнения работ либо не представлена декларация). Также заявления не подлежат регистрации при полном добровольном погашении задолженности и пени.

Ранее президент подписал закон о противодействии торговле людьми. 

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