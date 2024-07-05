По каким случаям в Казахстане будут проводить расследования при оказании медпомощи

Министр здравоохранения приказом от 28 июня 2024 года утвердил Правила проведения расследования в сфере оказания медицинских услуг (помощи), сообщает Zakon.kz.

Расследования проводятся государственным органом или его территориальными подразделениями с целью установление причин и условий нарушения требований законодательства республики в сфере оказания медицинских услуг (помощи) и принятие соответствующих мер.

Расследования проводятся государственным органом или его территориальными подразделениями по следующим основаниям:

обращения физических и юридических лиц, а также государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека и законным интересам физических и юридических лиц, государства в случаях, когда такой факт коснулся широкого круга лиц и требуется установить конкретный субъект (объект) контроля, допустивший нарушения;

информация (экстренное извещение) о наступлении смерти, в том числе беременных, рожениц, а также в случае смерти родильниц в течение сорока двух календарных дней после родов, внезапной смерти пациентов при оказании им плановой медицинской помощи (первичной медико-санитарной и специализированной помощи, в том числе высокотехнологичных медицинских услуг.

Государственный орган или его территориальные подразделения в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации или обращения принимает акт о назначении расследования в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

Субъекты контроля, в отношении которого проводится расследование и лица осуществляющие расследование определяются государственным органом или его территориальным подразделением с учетом маршрута пациента и профиля, вида, форм и условий медицинской помощи.

Расследования проводят должностные лица, осуществляющие государственный контроль в сфере оказания медицинских услуг (помощи):

главный государственный медицинский инспектор РК или его заместитель;

главные государственные медицинские инспекторы соответствующих административно-территориальных единиц и их заместители;

специалисты государственного органа в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

К проведению расследования привлекаются независимые эксперты или профильные специалисты, обладающие специальными научными знаниями и навыками, специалисты, консультанты и эксперты других государственных органов и подведомственных организаций для оказания содействия в сборе материалов, исследовании и оценке доказательств, которые затем предоставляют заключение.

Для проведения расследования государственным органом или его территориальным подразделением создается комиссия, состав которого определяется актом о назначении расследования из числа должностных лиц осуществляющих государственный контроль в сфере оказания медицинских услуг (помощи) и лиц, указанных выше.

Комиссию возглавляет председатель комиссии из должностных лиц государственного органа или его территориального подразделения, который организует ее работу, осуществляет планирование работы, определяет потребности комиссии в транспорте, служебных помещениях, средствах связи, необходимых документах и доступе к информационным системам для обеспечения работы комиссии.

Комиссия руководствуется принципами объективности и беспристрастности при проведении расследования. В целях обеспечения независимости расследования комиссия формируется с учетом исключения конфликта интересов.

Срок проведения расследования составляет не более 30 календарных дней, который указывается в акте о назначении расследования.

При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению расследования в установленные сроки, сроки расследования продлеваются решением первого руководителя государственного органа или его территориального подразделения или его заменяющим лицом не более одного раза на 30 календарных дней с оформлением акта о продлении сроков расследования с мотивированным обоснованием.

Уведомление субъекта контроля о проведении расследования осуществляется путем его ознакомления с актом о назначении расследования и основаниями его проведения.

Уведомление о начале проведения расследования вручается нарочно, направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо посредством электронного документа, подписанного посредством электронной цифровой подписи, по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес ранее был представлен данным субъектом в орган контроля или иным доступным способом.

Председатель комиссии и члены комиссии:

определяют субъекты (объекты) контроля, допустившие нарушения требований законодательства РК в сфере оказания медицинских услуг (помощи), ставшие основанием для проведения расследования;

выясняют обстоятельства, повлекшие допущение нарушения и (или) предшествовавшие допущению возникновения угрозы или причинению вреда жизни, здоровью человека, законным интересам физических и юридических лиц, государства;

события и состав нарушения, а также круг лиц и (или) субъектов, возможно причастных к предмету расследования, проводит их опрос и получает письменные объяснения;

меры по дальнейшему недопущению нанесения ущерба жизни или здоровью человека.

анализируют медицинские документации пациента, оценивает деятельность медицинской организации и качество предоставленной ею медицинской помощи (услуги) на соответствие стандартам организации оказания медицинской помощи, правилам оказания медицинской помощи. В случае необходимости проводит осмотр пациента.

изучают, обеспечивают пересмотр гистологических и, при наличии патологоанатомических исследований;

получают заключения других независимых экспертов и (или) профильных специалистов, судебно-медицинских экспертов, патологоанатомов научно-исследовательских институтов по профилю заболевания;

получают медицинские заключения о тяжести повреждений, причинах смерти, наличии признаков алкогольного, токсического опьянения, отравления, информацию о динамике состояния здоровья с результатами лабораторных данных;

сопоставляют результаты ретроспективного анализа, патологоанатомического вскрытия и (или) обеспечивают пересмотр судебно-медицинской экспертизы.

запрашивают, получают и изучают копии документов, журналов, протоколов и другие документации, необходимой для расследования. В качестве источника информации при проведении экспертизы также используются электронные информационные системы в области здравоохранения;

при необходимости проводят фото- и (или) видеофиксацию место и документов, относящихся к предмету расследования;

определяют мероприятия по ликвидации и (или) предотвращению последствий, связанных с предметом расследования;

ознакамливают лиц и субъектов, возможно причастных к предмету расследования, с материалами расследования в части имеющей отношение к данным лицам или субъектам.

Во время расследования председатель и члены комиссии с учетом необходимости защиты конфиденциальной информации, предоставляет участникам расследования, по их письменному запросу, возможность ознакомиться со сведениями, имеющими отношение к расследованию, проводит консультации по предмету расследования.

При установлении в ходе расследования субъекта контроля, находящихся на другой административной территории, комиссия завершает расследование актом о результатах исследования и передает материалы расследования в соответствующее территориальное подразделение государственного органа для проведения дальнейшего расследования на соответствующей административной территории.

По результатам расследования составляется акт.

Результаты расследования содержат мотивированное, логически обоснованное обоснование выявленных нарушений и наступивших негативных последствий.



Акт о результатах расследования оформляется в двух экземплярах на основании материалов расследования, в том числе с учетом мнения большинства членов комиссии.

Члены комиссии, не согласные с выводами, указанными в акте о результатах расследования, представляют в письменном виде особое мнение для приобщения к акту о результатах расследования, при этом, акт о результатах расследования подписывается ими с оговоркой "с учетом особого мнения".



Материалы расследования содержат:

решение о проведении расследования, о привлечении к расследованию экспертов и специалистов, обладающих специальными знаниями по предмету расследования и (или) другие решения председателя комиссии, связанные с предметом расследования и дополнительное решение о продлении сроков проведения расследования (при его наличии);

обращения физических или юридических лиц, а также государственных органов; информация (экстренное извещение), подаваемая государственными органами или субъектами деятельности;

акт о назначении расследования;

акт о результатах расследования к которому прилагаются:

- вся медицинская документация (справки и выписки, результаты клинико-диагностических исследований, консультации профильных специалистов, медицинские заключения о характере и тяжести повреждения здоровья (причине смерти) пострадавших);

заключения специалистов и экспертов, в том числе судебно-медицинских экспертов и патологоанатомической диагностики;

заключение и информация от заинтересованных государственных органов и организацию, иных субъектов;

протоколы опроса и пояснения свидетелей, причастных лиц к расследованию, а также должностных лиц, ответственных за организацию медицинской помощи;

фото, видео материалы;

материалы, имеющие отношение к расследованию и приобщенные к материалу по решению председателя комиссии.

В акте о результатах расследования в том числе отражаются выявленные нарушения, указания по их устранению, а также сроки устранения.

Сроки устранения выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не менее десяти календарных дней со дня вручения акта о результатах расследования.

В случае необходимости дополнительных временных или финансовых затрат для устранения выявленных нарушений субъект контроля не позднее трех рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах расследования обращается в государственный орган или его территориальное подразделение, которой создал комиссию, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

До истечения сроков, предусмотренных в акте о результатах расследования, субъект контроля представляет информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушения.

По итогам проведения расследования, государственный орган или его территориальное подразделение, в течение 10 рабочих дней после дня окончания расследования размещает на официальном сайте информацию, за исключением сведений, составляющих государственные секреты либо иную охраняемую законами тайну.



Итоги расследования предоставляются государственным органом или его территориальным подразделением, в уполномоченный орган по правовой статистике и специальных учетов в течение следующего рабочего дня по итогам принятия акта о результатах расследования.

Приказ вводится в действие с 15 июля 2024 года.

Ранее мы рассказали, что казахстанцам перестанут выдавать бесплатные лекарства по 32 заболеваниям.