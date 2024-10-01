В Казахстане утвердили правила избрания академиков НАН

Министр науки и высшего образования приказом от 23 сентября 2024 года утвердил Правила и критерии избрания академиков Национальной академии наук РК, сообщает Zakon.kz.

Избрание почетным академиком академии является выражением признания заслуг в области научной или научно-технической деятельности лица, способностей, инициативы и ответственности.

Порядок избрания академиков включает конкурс из нескольких этапов:

объявление о проведении конкурса;

прием и рассмотрение документов от претендентов;

оценка претендентов экспертной комиссией по балльной системе;

оценка программы претендента президиумом академии;

избрание академиков академии.

Для участия в конкурсе организация направляет следующие документы:

сопроводительное письмо от организации о выдвижении претендента;

решение коллегиального органа управления (ученого, попечительского, педагогического, методического (учебно-методический, научно-методический) научно-технического) организации об одобрении претендента к участию в конкурсе и его соответствии требованиям;

копия действующего свидетельства об аккредитации организации в качестве субъекта научной или научно-технической деятельности (свидетельство об аккредитации субъекта научной и (или) научно-технической деятельности);

заявление на участие в конкурсе на избрание академиком академии;

копия документа, удостоверяющего личность претендента;

справка о наличии либо отсутствии судимости на момент подачи документов, выданная не ранее одного месяца до дня начала приема документов;

копии дипломов, подтверждающие наличие ученой степени (кандидат наук, доктор наук) или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, присужденной (признанной) согласно правилам признания документов об образовании;

послужной список претендента (перечень сведений о работе, трудовой деятельности), заверенный соответствующей службой управления персоналом организации не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления документов;

копии публикаций и монографий (оттиски с полным содержанием статей), подтверждающих соответствие претендента критериям;

программа претендента на казахском или русском языке;

копии документов установленного образца, подтверждающих наличие у претендента:

- звания лауреата международных или государственных премий в области науки и техники;

- стипендии (стипендий) в области науки и техники, присужденных международными научными организациями или отраслевыми уполномоченными органами РК;

- статуса руководителя не менее трех докторов философии (PhD) или кандидатов наук или докторов наук (копии дипломов, приказов о назначении и/или письмо от организаций, где претендент осуществлял научное руководство) (при наличии);

членства в национальных (государственных) академиях наук зарубежных стран (при наличии);

охранного документа РК на изобретение, промышленный образец, полезную модель, селекционное достижение или топологию интегральных микросхем, в актуальном рейтинге глобального индекса инноваций (для гуманитарных наук – наличие документа установленного образца на объект интеллектуальной собственности) и копии лицензионных договоров к охранным документам (при наличии);

охранного документа зарубежной страны на изобретение, полезную модель, селекционное достижение или топологию интегральных микросхем одной из 30 стран, занимающих лидирующие места в актуальном рейтинге глобального индекса инноваций (для гуманитарных наук – наличие документа установленного образца на объект интеллектуальной собственности) и копии лицензионных договоров к охранным документам (при наличии);

конструкторской или технологической документации (при наличии);

проекта полного научного цикла в соответствии с законом (при наличии).

Срок приема документов составляет 10 рабочих дней.

Заявка претендента, а также вся корреспонденция и документы составляются и представляются в бумажном формате на казахском или русском языках.

Заявка представляется в форме брошюры (плотный переплет) с описью и нумерацией каждой страницы, на последней странице которой делается итоговая запись с указанием количества листов.

Допускается представление претендентом сопроводительной документации и печатной литературы на иностранном языке, при условии, что к ним прилагается нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на казахском или русском языке.

При интерпретации преимущество имеют документы, составленные на казахском или русском языке.

При непредставлении нотариально засвидетельствованного перевода документов на казахском или русском языке данные документы не рассматриваются и оставляются без рассмотрения.

Академия присваивает инвентарный номер заявке и в течение пяти рабочих дней с даты регистрации организует проверку полноты представленных документов и определяет соответствие претендента критериям.

Для оценки претендентов в академии создается экспертная комиссия, состав которой утверждается президиумом академии в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до объявления конкурса.

Экспертная комиссия состоит из не менее чем пяти членов.

В качестве экспертов выступают работники академии, а также лица, не являющиеся государственными служащими и имеющие опыт работы в областях, соответствующих функциональным направлениям в научной сфере.



По решению президиума академии в состав экспертной комиссии включаются иностранные ученые или представители экспертного сообщества.

Экспертиза проводится в течение 15 рабочих дней.

В течение трех рабочих дней после проведения экспертизы подготавливается протокол экспертной комиссии, содержащий заключение экспертной комиссии по каждому претенденту и рейтинг претендентов по каждому научному направлению по убывающей системе ранжирования баллов.

Протокол экспертной комиссии подписывается председателем и секретарем экспертной комиссии и передается в президиум академии в течение одного рабочего дня.

Если претендент по результатам экспертизы получает количество баллов ниже порогового значения, его заявка отклоняется и он не допускается на следующий этап.

Академия в соответствии с вышеуказанным заключением экспертной комиссии в течение трех рабочих дней направляет соответствующее уведомление в организацию.

Избрание в академики академии производится на заседании общего собрания при наличии кворума не менее двух третей от общего числа академиков академии.

Общее собрание принимает одно из следующих решений:

избрать действительным членом-академиком академии;

отклонить претендента на избрание академиком академии.

Избранным действительным членом – академиком академии считается претендент, набравший наибольшее количество баллов в соответствии с заключением экспертной комиссии, получивший наивысший показатель оценки по результатам защиты программы и за которого проголосовало не менее двух третьих от общего количества академиков, участвовавших в общем собрании.



Отклоненным претендентом на избрание академиком академии признается претендент, за которого проголосовало не менее двух третьих от общего количества академиков, участвовавших в общем собрании.

Подсчет баллов на заседании общего собрания производится счетной комиссией, формируемой общим собранием и которая состоит из трех человек.

При этом в счетную комиссию не входят члены президиума и исполнительного органа академии.

Главной целью деятельности действительных членов – академиков академии является обогащение науки новыми знаниями и достижениями.

Предусматривается, что избранные академики в рамках обогащения науки и распространения знаний предоставляют консультацию по научному направлению и включаются в Реестр академиков академии.

По решению президиума академии действительные члены – академики академии, достигшие пенсионного возраста и соответствующие одному из следующих требований:

имеющие научные достижения национального или международного уровня в соответствующей области науки, признанные научным сообществом;

внесшие значительный вклад в развитие отечественной науки и обогатившее ее на уровне мировых аналогов;

имеющие школу подготовки высококвалифицированных научных кадров, известную в научном сообществе, в том числе за рубежом;

внесшие вклад в развитие научно-исследовательской деятельности в научных организациях или организациях высшего и послевузовского образования, приобретают статус почетного академика академии.

Звание "Почетный академик" является пожизненным.

Приказ вводится в действие с 9 октября 2024 года.