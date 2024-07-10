Минтруда разработало порядок возврата соцотчислений работающих через интернет-платформы

Министерство труда и социальной защиты населения разработало Правила возврата пени оператору интернет-платформы, сообщает Zakon.kz.

Целью принятия документа является определение исполнителем ставок социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование, удержания и перечисления оператором интернет-платформы индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов на обязательное социальное медицинское страхование, а также распределения и перечисления сумм, уплаченных оператором интернет-платформы, возврата ошибочно (излишне) уплаченных сумм социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование и (или) пени за их несвоевременную или неполную уплату оператору интернет-платформы.

Порядок определения исполнителем ставок отчислений

Исполнители, являющиеся индивидуальными предпринимателями, применяющие специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, самостоятельно определяют размеры ставок социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

Определение исполнителем размера ставок социальных платежей осуществляется в специальном мобильном приложении в профиле во вкладке "Сведения для расчета налогов и социальных платежей" в подразделе "Порядок расчета обязательств" путем выбора одной из соответствующий опций "Стандартный расчет обязательств" либо "Расчет обязательств по ставке 4%".

При выборе опции "Стандартный расчет обязательств" размеры ставок социальных платежей устанавливаются согласно Социальному кодексу.

Исполнитель вправе изменить выбранный размер ставок социальных платежей в специальном мобильном приложении. Расчет производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведено изменение размера ставок социальных платежей.

Размер ставки индивидуального подоходного налога применяется в соответствии с Налоговым кодексом.

Объектом исчисления индивидуального подоходного налога и социальных платежей является доход, полученный исполнителем за оказанные услуги и выполненные работы.

При этом объект исчисления в месяц от одного оператора не может превышать:

для исчисления социальных отчислений – 7-кратный минимальный размер заработной платы;

для исчисления обязательных пенсионных взносов – 50-кратный минимальный размер заработной платы.

Исчисление суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей производится специальным мобильным приложением ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Порядок удержания и перечисления оператором интернет-платформы соцплатежей

Оператор передает сведения о доходах исполнителей, полученных при оказании услуг или выполнении работ, в ИС КГД МФ РК.

На основании переданных сведений, в том числе по чекам контрольно-кассовых машин, органы государственных доходов осуществляют исчисление сумм индивидуального подоходного налога и социальных платежей или пени за их несвоевременную и неполную уплату в соответствии с определенными исполнителями размерами ставок с учетом максимальных порогов.

Сведения о доходах исполнителей и исчисленных суммах передаются через интеграцию в интернет-платформы и ИС МТСЗН от специального мобильного приложения.

Удержанные (начисленные) суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей или пени за их несвоевременную и неполную уплату перечисляются оператором в государственную корпорацию.

От уплаты социальных отчислений освобождается оператор за лиц, достигших пенсионного возраста.

От уплаты обязательных пенсионных взносов освобождается оператор за лиц, определенных пунктом 3 статьи 248 Социального кодекса.

Удержанные суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей или пени за их несвоевременную и неполную уплату подлежат перечислению оператором безналичным способом через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет государственной корпорации.

Перечисление сумм индивидуального подоходного налога и социальных платежей и пени производится оператором отдельными электронными платежными поручениями за период (месяц (месяцы), год (годы)) с приложением списков исполнителей в государственную корпорацию, которая в течение трех рабочих дней перечисляет их в соответствующий бюджет, ГФСС, ЕНПФ, ФСМС.



В случае несвоевременного перечисления Оператором индивидуального подоходного налога и социальных платежей перечисление производится за каждый месяц отдельно платежным поручением с приложением списка исполнителей.

Указывается, что при несвоевременной уплате оператором сумм индивидуального подоходного налога и социальных платежей органы государственных доходов принимают способы и меры взыскания в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК.



Оператор перечисляет суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, общей суммой через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации, с указанием месяца, за который они перечисляются.



Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, перечисляют суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей или пени общей суммой в государственную корпорацию, в день его инициирования оператором.

При этом в платежном поручении, формируемом банками-отправителями, период, за который уплачиваются суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей или пени, указывается в соответствующем поле "PERIOD" (ПЕРИОД) в формате "ММГГГГ".

Возврат излишне уплаченных сумм

Возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм индивидуального подоходного налога и социальных платежей или пени осуществляется оператору в полном размере на основании заявления оператора, направленного в государственную корпорацию.

К заявлению оператора на возврат ошибочно (излишне) уплаченных сумм индивидуального подоходного налога и социальных платежей или пени прикладывается нотариально заверенное заявление исполнителя, получателя пенсионных выплат о согласии списания с его индивидуального/условного пенсионного счета ошибочно зачисленных сумм или решение суда, направленного в государственную корпорацию.



При прекращении деятельности оператора документы об исчислении и уплате сумм индивидуального подоходного налога, социальных платежей и пени передаются в Государственный архив.



При этом возврату не подлежат ошибочно (излишне) уплаченные суммы социальных отчислений и обязательных пенсионных взносов, исчисленные за период, который был засчитан в стаж участия при назначении социальных выплат и пенсий, а также пенсионных выплат из ЕНПФ, в соответствии с действующим законодательством.

На основании заявления оператора на возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных платежей государственная корпорация в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления оператора направляет в соответствующий орган государственных доходов, ГФСС, ЕНПФ, ФСМС предварительный запрос на возврат.



В течение семи рабочих дней после поступления заявки соответствующий орган государственных доходов, ГФСС, ЕНПФ, ФСМС формируют платежное поручение и осуществляют перечисление денег на банковский счет государственной корпорации для последующего перечисления их оператору, либо не осуществляют возврат если:

период уплаты социальных отчислений в ГФСС зачтен в стаж участия в системе обязательного социального страхования при назначении социальных выплат;

недостаточная сумма на индивидуальном/условном пенсионном счете вкладчика обязательных пенсионных взносов, получателя пенсионных выплат;

если сумма обязательных пенсионных взносов, учтена при расчете суммы пенсии, пенсионных выплат из ЕНПФ;

суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленные с доходов, учтены при назначении социальной выплаты из ГФСС;

за период уплаты отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование потребителем медицинских услуг была получена медицинская помощь в системе обязательного социального медицинского страхования.

При положительном решении государственная корпорация в течение трех операционных дней после получения сумм индивидуального подоходного налога и социальных платежей или пени формирует платежное поручение и перечисляет их на банковский счет оператора.

Предусматривается, что государственная корпорация ежедневно за прошедший операционный день представляет в орган государственных доходов реестры поступивших и возвращенных ошибочно перечисленных сумм соцплатежей и налогов с указанием даты перечисления банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по операторам.



Документ размещен на сайт Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля.



