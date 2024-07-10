Плата за использование особо охраняемых природных территорий будет оставаться у нацпарков

Плата за использование особо охраняемых природных территорий Казахстана будет взыматься, но поступать она будет на счета национальных парков, сообщает Zakon.kz.

8 июля 2024 года глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики". Каковы основные законодательные изменения последуют?

Как объяснили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, из Налогового кодекса исключены нормы по взиманию платы за использование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в республиканский бюджет. Соответственно, были изменены нормы Бюджетного кодекса РК, предусматривающие бюджетные поступления за использование особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения.

"Компетенции по утверждению размеров тарифов за услуги предоставляемые природоохранными учреждениями на ООПТ, внесенными в законодательство изменениями и дополнениями, закреплены за госорганами, в ведении которых находятся ООПТ. Это означает, что плата за пользование услугами ООПТ, как и раньше, будет взиматься, но теперь она сразу будет поступать на специальные счета национальных парков и расходоваться на их нужды: заработные платы сотрудников, природоохранные мероприятия и развитие особо охраняемых территорий, такие как – автоматизация контрольно-пропускных пунктов (КПП), обустройство туристических маршрутов и троп системы безопасности и другое. Комитет лесного хозяйства и животного мира РК

Уточняется, что норма по взиманию платы за услуги ООПТ предусмотрена ст. 38 Закона РК "Об особо охраняемых природных территориях" и утверждена Приказом председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана от 30 декабря 2020 года № 27-5-6/253 ("Об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые особо охраняемыми природными территориями республиканского значения со статусом юридического лица, находящимися в его ведении").

В ведомстве отметили, что с размером действующих тарифов можно ознакомиться на сайте Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

8 июля 2024 года президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики". В частности, речь шла об исключении платы за использование особо охраняемых природных территорий из поступлений в республиканский, областной бюджет и в бюджеты города республиканского значения, столицы. Соответственно, исключается компетенция маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы утверждать ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий. Подробнее ознакомиться с документом можно по ссылке.