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Законодательство РК

Токаев подписал правки в закон об охране заповедников и электроэнергетике

нацпарки, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 16:05 Фото: pixabay
8 июля 2024 года президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики", сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет об исключении платы за использование особо охраняемых природных территорий из поступлений в республиканский, областной бюджет и в бюджеты города республиканского значения, столицы. Соответственно, исключается компетенция маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы утверждать ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий.

Также внесенные поправки по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики исключают нормы Налогового кодекса, регламентирующие порядок исчисления и уплаты платы за использование особо охраняемых природных территорий, поступающей в бюджет.

Еще одна интересная деталь – уточняется редакция подпунктов 48) и 53) статьи 394 Налогового кодекса в части освобождения дистрибьюторов, реализующих бытовые приборы или приборы бытовой электротехники, а также их компоненты, от уплаты налога на добавленную стоимость. Согласно действующему Налоговому кодексу, аналогичная льгота предоставлена производителям данных товаров и их уполномоченным представителям.

Текст закона публикуется в печати.

Депутаты сената одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики" на пленарном заседании палаты 27 июня 2024 года.

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