Новый закон об особо охраняемых природных территориях: что изменится для посетителей нацпарков

На днях был принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики", который многие поначалу неправильно поняли и расценили его как документ, отменяющий плату за посещение нацпарков.

Эту информацию подхватили СМИ и казахстанцы решили, что теперь не нужно платить за посещение национальных парков и природных территорий. На самом деле это не так. О том, что трактует закон и какие он внес изменения в нашу жизнь, рассказал начальник Центра прогнозного, социально-экономического анализа и статистики Института парламентаризма Аскар Бектенов.

"На самом деле закон направлен на совершенствование порядка взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Теперь стоимость платы, взимаемой за посещение нацпарков, будет рассчитываться с учетом рекреационной нагрузки на природу конкретного нацпарка и все поступления будут оставаться в их распоряжении", – пояснил эксперт.

По его словам, поступающие средства будут использоваться для повышения уровня материально-технического оснащения, реализации инфраструктурных и иных проектов. Это сделано для большей самостоятельности и повышения заинтересованности администрации нацпарков в развитии туризма и культуры их посещения.

По данным Министерства экологии, сейчас в стране работают 14 государственных национальных природных парков.

Аскар Бектенов обратил внимание на еще один важный момент. Если раньше размер оплаты был един для посетителей всех нацпарков, то теперь стало возможным введение дифференцированной оплаты с учетом особенностей рекреационной нагрузки на природу конкретного нацпарка по времени года.

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По словам эксперта, также обсуждается возможность учета социального статуса посетителей – освобождение от оплаты пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов труда, войны и лиц, приравненных к ним по льготам и др.

Кроме того, рассматривается вопрос снижения ставки оплаты за въезд электрического автотранспорта.

"Международный опыт показывает, что непосредственное использование средств на развитие национальных парков имеет ряд преимуществ, в том числе позволяет более эффективно распределять ресурсы, улучшать инфраструктуру и услуги для посетителей, что оказывает положительное влияние на развитие туризма и сохранение культурного и природного наследия, а также на увеличение вклада в национальную экономику через создание рабочих мест, продвижение местных продуктов и услуг", – отметил Бектенов.

Вместе с тем он пояснил, что так как формирование тарифов отдано в компетенцию государственных органов, в ведении которых находятся ООПТ, их приказы перед утверждением будут проходить обязательное публичное обсуждение, во время которых будет учитываться мнение общественности в вопросах ценообразования на услуги нацпарка.

В целом, закон направлен на реализацию государственной политики по устойчивому развитию туристической отрасли, продвижению туристского потенциала на региональном и международном уровнях, устранению пробелов в законодательстве, определению компетенции государственных органов, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории.

8 июля 2024 года президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики".

В частности, в законе идет речь об исключении платы за использование особо охраняемых природных территорий из поступлений в республиканский, областной бюджет и в бюджеты города республиканского значения, столицы. Соответственно, исключается компетенция маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы утверждать ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий.