В Казахстане утвердили новые тарифы на посещение нацпарков

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 2 октября 2024 года утвердил размеры тарифов за услуги, предоставляемые особо охраняемыми природными территориями республиканского значения со статусом юридического лица, находящимися в его ведении, сообщает Zakon.kz.

Всего утверждены размеры тарифов за услуги 28 национальных и природных парков.

В частности, утверждены следующие цены и тарифы:

Алматинский государственный природный заповедник

За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,4 МРП.

За въезд легковых автомобилей – 0,7 МРП.

За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 3,5 МРП.

За въезд автобусов до 32 мест – 5 МРП.

За въезд автобусов свыше 32 мест – 7 МРП.

Предоставление палаточных лагерей и объектов культурно-бытового назначения или мест для их размещения из расчета одного инвентаря в сутки:

палатки – 0,2 МРП;



юрты – 0,6 МРП.

Предоставление услуг экскурсовода, проводника, переводчика при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в сутки на одну группу в количестве до двадцати человек для:

граждан РК – 0,3 МРП;

иностранцев – 0,4 МРП.

Проведение кино-, видео- и фотосъемок при посещении и изучении объектов природно-заповедного фонда, природного и культурного наследия, музеев природы и живых уголков из расчета на одни сутки:

кино, видео – 8,7 МРП;

фото – 4,4 МРП.

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк

За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,2 МРП.

За въезд легковых автомобилей – 0,3 МРП.

За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 1,3 МРП.

За въезд автобусов до 32 мест – 2,8 МРП.

За въезд автобусов свыше 32 мест – 4,5 МРП.

Предоставление туристских троп (маршрутов) из расчета одного места на один тур экскурсии:

на Тургеньский водопад – 1 МРП;

в Аксайский скит – 1 МРП;

на озеро Иссык – 1 МРП;

на Большое Алматинское озеро – 1,1 МРП.

Предоставление палаточных лагерей, смотровых площадок, бивачных полян на одного человека в сутки – 0,2 МРП.

Предоставление мест для размещения кемпингов (юрт, беседок) из расчета одного квадратного метра в сутки – 0,04 МРП.

Предоставление объекта культурно-бытового назначения юрты в сутки для:

взрослых – 0,6 МРП;

студентов – 0,4 МРП;

детей школьного возраста – 0,2 МРП.

Всего здесь оказывают 19 видов различных услуг.

Государственный национальный природный парк "Алтын Эмель"

За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,6 МРП.

За въезд легковых автомобилей – 0,9 МРП.

За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 3,5 МРП.

За въезд автобусов до 32 мест – 7 МРП.

За въезд автобусов свыше 32 мест – 10,5 МРП.

Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места, в сутки – 0,06 МРП.

Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в сутки на одну группу в количестве до 20 человек:

экскурсовод – 1 МРП;

инспектор–проводник – 0,4 МРП;

переводчик – 0,8 МРП.

Всего здесь оказывают порядка 20 услуг, включая проживание в гостиницах.

Чарынский государственный национальный природный парк

За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,4 МРП.

За въезд легковых автомобилей – 0,7 МРП.



За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 2,7 МРП.

За въезд автобусов до 32 мест – 5 МРП.

За въезд автобусов свыше 32 мест – 8 МРП.

Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места в сутки:

легковой автомобиль – 0,05 МРП;

автобус – 0,1 МРП.

Предоставление транспортных услуг по спуску в Чарынский каньон с расчетом на одно место на один конец – 0,2 МРП.

Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в сутки на одну группу в количестве до 20 человек:

экскурсовод – 2,2 МРП;

инспектор-проводник – 1,5 МРП.

Предоставление стоянок для транспорта (посадочной площадки для воздушного транспорта) за одну посадку – 13 МРП.

Всего здесь оказывают 22 услуги, включая проживание в гостиницах.

Государственный национальный природный парк "Көлсай көлдері"

За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,4 МРП.

За въезд легковых автомобилей – 0,7 МРП.

За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 2,7 МРП.

За въезд автобусов до 32 мест – 5 МРП.

За въезд автобусов свыше 32 мест – 8 МРП.

Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места в сутки:

легковой автомобиль – 0,06 МРП;

автобус – 0,2 МРП.

Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в сутки на одну группу в количестве до 20 человек:

экскурсовода – 1,5 МРП;

инспектора–проводника – 1 МРП.

Услуги по проведению любительского (спортивного) рыболовства (не более 1 килограмма улова и 1-й удочкой на одного человека в сутки) – 0,3 МРП.

Всего здесь оказывают 23 различных услуги.

1 МРП в 2024 года равен 3692 тенге.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2024 года.

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