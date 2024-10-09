В Казахстане утвердили новые тарифы на посещение нацпарков
Всего утверждены размеры тарифов за услуги 28 национальных и природных парков.
В частности, утверждены следующие цены и тарифы:
Алматинский государственный природный заповедник
- За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,4 МРП.
- За въезд легковых автомобилей – 0,7 МРП.
- За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 3,5 МРП.
- За въезд автобусов до 32 мест – 5 МРП.
- За въезд автобусов свыше 32 мест – 7 МРП.
Предоставление палаточных лагерей и объектов культурно-бытового назначения или мест для их размещения из расчета одного инвентаря в сутки:
- палатки – 0,2 МРП;
- юрты – 0,6 МРП.
Предоставление услуг экскурсовода, проводника, переводчика при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в сутки на одну группу в количестве до двадцати человек для:
- граждан РК – 0,3 МРП;
- иностранцев – 0,4 МРП.
Проведение кино-, видео- и фотосъемок при посещении и изучении объектов природно-заповедного фонда, природного и культурного наследия, музеев природы и живых уголков из расчета на одни сутки:
- кино, видео – 8,7 МРП;
- фото – 4,4 МРП.
Иле-Алатауский государственный национальный природный парк
- За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,2 МРП.
- За въезд легковых автомобилей – 0,3 МРП.
- За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 1,3 МРП.
- За въезд автобусов до 32 мест – 2,8 МРП.
- За въезд автобусов свыше 32 мест – 4,5 МРП.
Предоставление туристских троп (маршрутов) из расчета одного места на один тур экскурсии:
- на Тургеньский водопад – 1 МРП;
- в Аксайский скит – 1 МРП;
- на озеро Иссык – 1 МРП;
- на Большое Алматинское озеро – 1,1 МРП.
Предоставление палаточных лагерей, смотровых площадок, бивачных полян на одного человека в сутки – 0,2 МРП.
Предоставление мест для размещения кемпингов (юрт, беседок) из расчета одного квадратного метра в сутки – 0,04 МРП.
Предоставление объекта культурно-бытового назначения юрты в сутки для:
- взрослых – 0,6 МРП;
- студентов – 0,4 МРП;
- детей школьного возраста – 0,2 МРП.
Всего здесь оказывают 19 видов различных услуг.
Государственный национальный природный парк "Алтын Эмель"
- За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,6 МРП.
- За въезд легковых автомобилей – 0,9 МРП.
- За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 3,5 МРП.
- За въезд автобусов до 32 мест – 7 МРП.
- За въезд автобусов свыше 32 мест – 10,5 МРП.
Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места, в сутки – 0,06 МРП.
Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в сутки на одну группу в количестве до 20 человек:
- экскурсовод – 1 МРП;
- инспектор–проводник – 0,4 МРП;
- переводчик – 0,8 МРП.
Всего здесь оказывают порядка 20 услуг, включая проживание в гостиницах.
Чарынский государственный национальный природный парк
- За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,4 МРП.
- За въезд легковых автомобилей – 0,7 МРП.
- За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 2,7 МРП.
- За въезд автобусов до 32 мест – 5 МРП.
- За въезд автобусов свыше 32 мест – 8 МРП.
Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места в сутки:
- легковой автомобиль – 0,05 МРП;
- автобус – 0,1 МРП.
Предоставление транспортных услуг по спуску в Чарынский каньон с расчетом на одно место на один конец – 0,2 МРП.
Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в сутки на одну группу в количестве до 20 человек:
- экскурсовод – 2,2 МРП;
- инспектор-проводник – 1,5 МРП.
Предоставление стоянок для транспорта (посадочной площадки для воздушного транспорта) за одну посадку – 13 МРП.
Всего здесь оказывают 22 услуги, включая проживание в гостиницах.
Государственный национальный природный парк "Көлсай көлдері"
- За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,4 МРП.
- За въезд легковых автомобилей – 0,7 МРП.
- За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 2,7 МРП.
- За въезд автобусов до 32 мест – 5 МРП.
- За въезд автобусов свыше 32 мест – 8 МРП.
Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места в сутки:
- легковой автомобиль – 0,06 МРП;
- автобус – 0,2 МРП.
Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в сутки на одну группу в количестве до 20 человек:
- экскурсовода – 1,5 МРП;
- инспектора–проводника – 1 МРП.
Услуги по проведению любительского (спортивного) рыболовства (не более 1 килограмма улова и 1-й удочкой на одного человека в сутки) – 0,3 МРП.
Всего здесь оказывают 23 различных услуги.
1 МРП в 2024 года равен 3692 тенге.
Приказ вводится в действие с 19 октября 2024 года.
Ранее мы подробно рассказывали, как изменится оплата за въезд в национальные парки и другие ООПТ с 14 октября 2024 года.