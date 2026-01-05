В Казахстане подорожали сигареты

В Казахстане с 1 января 2026 года утверждены новые минимальные розничные цены на сигареты, папиросы и изделия с нагреваемым табаком, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2026 года минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком составили 970 тенге.

С 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года их минимальная стоимость составляла 920 тенге.

Кроме того, согласно Новому налоговому кодексу, с 2026 года все действующие ставки акцизов на подакцизные товары увеличиваются на 10%.

Это касается табака, алкоголя, нефтепродуктов и других категорий.

Так, ставки на табак и табачные изделия будут расти следующим образом (на 1000 сигарет):

с 2026 года – 18 051 тенге;

с 2027 года – 21 163 тенге;

с 2028 года – 21 880 тенге;

с 2029 года – 23 279 тенге;

с 2030 года и далее – 25 607 тенге.

Приказ был введен в действие с 1 марта 2022 года.



