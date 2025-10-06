Новые типовые уставы ОСИ и КСК утвердили в Казахстане

И.о. министра промышленности и строительства приказом от 29 сентября 2025 года внес изменения в приказ "Об утверждении Типового устава объединения собственников имущества", сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении типового устава объединения собственников имущества многоквартирного жилого дома и типового устава кооператива собственников квартир (нежилых помещений)".

Приказом утвержден Типовой устав объединения собственников имущества многоквартирного жилого дома (ОСИ).

Также в документ добавлено новое приложение, которым утвержден Типовой устав кооператива собственников квартир (нежилых помещений) (КСК).

Типовой устав КСК утверждается общим собранием членов Совета кооператива.

Предметом и целью кооператива собственников квартир (нежилых помещений) является оказание услуг по управлению объектом кондоминиума на основании заключенного договора управления объектом кондоминиума или протокола собрания собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома.

В структуру Кооператива входят:

высший орган управления – общее собрание членов Совета Кооператива (Совет Кооператива);

исполнительный орган управления – Председатель Кооператива;

контрольный орган управления – Ревизионная комиссия (ревизор);

В состав Совета Кооператива входят члены кооператива, делегированные решением собрания собственников квартир, нежилых помещений каждого многоквартирного жилого дома.

Совет Кооператива избирается сроком на три года.

Член Совета Кооператива исполняет свои обязанности на безвозмездной основе или за плату по решению общего собрания собственников квартир, нежилых помещений многоквартиного жилого дома, входящего в состав Кооператива и делегировавшего его.

Очередное общее собрание Совета Кооператива проводится не реже одного раза в течение календарного года.

Председатель Кооператива избирается сроком на три года из числа членов Кооператива решением общего собрания Совета Кооператива.

В компетенцию Совета Кооператива входят следующие вопросы:

избрание, переизбрание, а также досрочное прекращение полномочий Председателя Кооператива;

включение или исключение из состава члена Совета Кооператива, а также досрочное прекращение полномочий членов Совета Кооператива на основании решения собрания собственников квартир, нежилых помещений каждого многоквартирного жилого дома делегировавшего его;

избрание, переизбрание, а также досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (ревизора);

представляет интересы собственников квартир, нежилых помещений по вопросам управления объектом кондоминиума;

осуществляет мониторинг качества предоставляемых коммунальных услуг и непрерывности их подачи до собственников квартир, нежилых помещений;

осуществляет мониторинг расходования денег на текущем и сберегательном счетах;

рассматривает и утверждает проекты годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума, а также проекты ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума;

рассматривает отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансовой документации Кооператива;

обсуждение и утверждение отчета Председателя Кооператива о финансово-хозяйственной деятельности за истекший год и финансово-хозяйственного плана – на следующий год;

рассмотрение обращений членов Кооператива;

ликвидации и реорганизация Кооператива;

иные вопросы, относящихся к управлению общим имуществом объекта кондоминиума.

Кооператив вправе:

для осуществления своей деятельности открывать счета в банках второго уровня в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием организации на казахском и русском языках, а также эмблему (символику), зарегистрированную в установленном порядке;

иметь в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, а также самостоятельный баланс или смету;

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;

использовать средства на осуществление предусмотренных в уставе целей;

быть истцом и ответчиком в суде;

обеспечить своим участникам возможность ознакомиться с документами и решениями, затрагивающими их права и интересы;

распространять информацию о своей деятельности, связанной с управлением объектом кондоминиума;

осуществлять иные права, не противоречащие законодательству РК.

Членами Кооператива являются собственники квартир, нежилых помещений, многоквартирных жилых домов, входящих в состав Кооператива.

Член Кооператива имеет право:

избирать и быть избранным Председателем Кооператива;

избирать и быть избранным в члены Совета Кооператива;

избирать и быть избранным в члены Ревизионной комиссии Кооператива;

получать полную информацию о деятельности Кооператива, включая протоколы собраний, финансовую, бухгалтерскую и другую информацию.

Член Кооператива обязан:

выполнять требования Устава Кооператива и решения общего собрания Совета Кооператива;

использовать площадь по назначению, обеспечивать ее сохранность, соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержания дома и придомовой территории;

осуществлять взносы на управление объектом кондоминиума;

при временном выезде член Кооператива сохраняет права и несет обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и жилищным законодательством.

В свою очередь в Типовом уставе ОСИ многоквартирного жилого дома говорится, что объединение собственников имущества является юридическим лицом, в форме некоммерческой организации, образованной собственниками квартир, нежилых помещений одного многоквартирного жилого дома, осуществляющее управление объектом кондоминиума, финансирующее его содержание и обеспечивающее его сохранность.

В многоквартирных жилых домах, расположенных на едином фундаменте либо имеющих единые общедомовые инженерные системы или единый неделимый земельный участок под многоквартирным жилым домом или придомовой земельный участок, собственники квартир, нежилых помещений создают одно объединение собственников имущества при согласии большинства собственников квартир, нежилых помещений каждого многоквартирного жилого дома.

Предмет деятельности ОСИ:

управление объектом кондоминиума, финансирование его содержания;

обеспечение сохранности общего имущества объекта кондоминиума собственниками квартир, нежилых помещений;

представляет интересы своих членов во всех судах, государственных органах и иных организациях;

внесение предложений в государственные органы по вопросам управления, содержания и обеспечению безопасной эксплуатации многоквартирного жилого дома;

проверка количества и качества полученных многоквартирного жилого дома коммунальных услуг по общедомовым приборам учета на соответствие предъявленной собственникам квартир, нежилых помещений оплате за них;

определение сроков планового (текущего) и капитального ремонта в многоквартирном жилом доме и организация контроля за проведением ремонтных работ;

осуществляет иные функции, установленные законом "О жилищных отношениях", законодательством РК и настоящим Уставом.

Собрание созывается или письменный опрос назначается по инициативе совета дома либо председателя объединения собственников имущества, либо субъектом управления объектом кондоминиума либо по требованию ревизионной комиссии (ревизора), либо по требованию не менее десяти процентов собственников квартир, нежилых помещений, либо не менее чем десятью процентами собственников парковочных мест, кладовок, либо по инициативе жилищной инспекции.

К компетенции Собрания относятся вопросы:

принятия решения о выборе формы управления объектом кондоминиума;

принятия решения о выборе субъекта управления объектом кондоминиума;

избрания председателя объединения собственников имущества, членов совета дома, ревизионной комиссии (ревизора), переизбрания или досрочного прекращения их полномочий;

принятия решения о найме управляющего многоквартирным жилым домом;

утверждения годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума в соответствии с методикой расчета годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума, внесения в нее изменений и дополнений;

утверждения размера текущих взносов в соответствии с методикой расчета минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума;

утверждения размера накопительных взносов в случае превышения их размера, предусмотренного настоящим законом;

утверждения собственниками парковочных мест, кладовок размера текущих взносов на содержание парковочных мест, кладовок в соответствии с методикой расчета минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума;

принятия решения о сборе целевых взносов, их размере, сроках и иных условиях оплаты;

принятия решения собственниками парковочных мест, кладовок о сборе целевых взносов, их размере, сроках и иных условиях оплаты;

принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума (модернизации, реконструкции, реставрации), об утверждении сметы расходов на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;

принятия решения о расходовании денег, накопленных на сберегательном счете;

принятия решения о замене (ремонте) лифтов многоквартирного жилого дома;

утверждения годового отчета по управлению объектом кондоминиума;

определения общего имущества объекта кондоминиума, а также изменения его состава;

принятия решения о передаче собственнику квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки или третьим лицам части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду);

принятия решения о выборе объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

принятия решения о выплате и размере вознаграждения членам совета дома, ревизионной комиссии (ревизору) по итогам деятельности за отчетный период;

установления размера оплаты труда председателю объединения собственников имущества;

принятия решения о выборе подрядчика для проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;

иные вопросы, связанные с управлением объектом кондоминиума.

Приказ вводится в действие с 14 октября 2025 года.

