Земельные участки изымут для строительства метро в Наурызбайском районе города Алматы

В постановлении говорится:

Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных от станции "Калкаман" до рынка "Барлык" в Наурызбайском районе города Алматы для строительства объектов третьей очереди первой линии метрополитена и транспортно-пересадочного узла.