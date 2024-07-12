Земельные участки изымут для строительства метро в Наурызбайском районе города Алматы
В постановлении говорится:
Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных от станции "Калкаман" до рынка "Барлык" в Наурызбайском районе города Алматы для строительства объектов третьей очереди первой линии метрополитена и транспортно-пересадочного узла.
Принудительное отчуждение земельных участков продлится до 31 декабря 2026 года.
Собственники имущества могут обратиться по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.
Коммунальное государственное учреждение "Управление земельных отношений города Алматы" обязали:
- уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
- по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества передать земельные участки на баланс КГУ "Управление образования города Алматы".
Постановление введено в действие с 27 июня 2024 года.