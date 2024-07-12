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Земельные участки изымут для строительства метро в Наурызбайском районе города Алматы

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, участок, участки, территория, территории, земельная доля, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 08:46 Фото: pexels
Акимат города Алматы принял постановление от 27 июня 2024 года "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд", сообщает Zakon.kz.

В постановлении говорится:

Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных от станции "Калкаман" до рынка "Барлык" в Наурызбайском районе города Алматы для строительства объектов третьей очереди первой линии метрополитена и транспортно-пересадочного узла.

Принудительное отчуждение земельных участков продлится до 31 декабря 2026 года.

Собственники имущества могут обратиться по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.

Коммунальное государственное учреждение "Управление земельных отношений города Алматы" обязали:

  • уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества передать земельные участки на баланс КГУ "Управление образования города Алматы".

Постановление введено в действие с 27 июня 2024 года.

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