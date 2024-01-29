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В Алматы 222 земельных участка изъяли под соцнужды

В Алматы 222 земельных участка изъяли под соцнужды Фото: пресс-служба акимата Алматы
29 января 2024 года в пресс-службе акимата Алматы рассказали Zakon.kz о том, что в городе 222 земельных участка выкуплены под социальные нужды.

Отмечено, что земельные участки были изъяты еще в 2023 году.

По данным ведомства, завершен выкуп по таким проектам, как:

  • транспортная развязка на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова;
  • строительство комфортной школы в Бостандыкском районе, поликлиники №18 в мкр. Куаныш Ауэзовского района; благоустройство и озеленение пр. Абая – Тургыт Озала;
  • строительство парка "Молодежный" в Бостандыкском районе; детского сада по ул. Мухитдинова в Алатауском районе;
  • СВА и детского сада в мкр. Альмерек Турксибского района и другое.
"Всего за период 2023 года в городе проведено 4 заседания Земельной комиссии, на которых рассмотрено 2818 заявлений, принято 516 положительных постановлений акимата города Алматы в отношении 1478 физлиц и 2448 юрлиц".Пресс-служба акимата Алматы

Также в акимате уточнили, что площадь земель Алматы в настоящее время составляет 68,3 тыс. га.

Ранее Управление градостроительного контроля Алматы обратилось с заявлением к жителям города. Как оказалось, в ведомстве обновили список жилых комплексов, которые не рекомендуют рассматривать для покупки.

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