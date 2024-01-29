В Алматы 222 земельных участка изъяли под соцнужды

29 января 2024 года в пресс-службе акимата Алматы рассказали Zakon.kz о том, что в городе 222 земельных участка выкуплены под социальные нужды.

Отмечено, что земельные участки были изъяты еще в 2023 году.

По данным ведомства, завершен выкуп по таким проектам, как:

транспортная развязка на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова;

строительство комфортной школы в Бостандыкском районе, поликлиники №18 в мкр. Куаныш Ауэзовского района; благоустройство и озеленение пр. Абая – Тургыт Озала;

строительство парка "Молодежный" в Бостандыкском районе; детского сада по ул. Мухитдинова в Алатауском районе;

СВА и детского сада в мкр. Альмерек Турксибского района и другое.

"Всего за период 2023 года в городе проведено 4 заседания Земельной комиссии, на которых рассмотрено 2818 заявлений, принято 516 положительных постановлений акимата города Алматы в отношении 1478 физлиц и 2448 юрлиц". Пресс-служба акимата Алматы

Также в акимате уточнили, что площадь земель Алматы в настоящее время составляет 68,3 тыс. га.

Ранее Управление градостроительного контроля Алматы обратилось с заявлением к жителям города. Как оказалось, в ведомстве обновили список жилых комплексов, которые не рекомендуют рассматривать для покупки.