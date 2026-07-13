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Право

Изменились правила предоставления жилищной помощи казахстанцам

Коммунальные услуги, квитанция, квитанции, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 14:22 Фото: Zakon.kz
Приказом министра промышленности и строительства от 3 июля 2026 года внесены изменения в Правила предоставления жилищной помощи, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется понятие "предельно допустимый уровень расходов" – это отношение предельно-допустимого уровня расходов малообеспеченной семьи (гражданина) в месяц на текущие и накопительные взносы, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, к совокупному доходу малообеспеченной семьи в процентах.

Указывается, что государственная услуга оказывается на бесплатной основе малообеспеченным семьям (гражданам). Назначение жилищной помощи оказывается местными исполнительными органами городов Астаны, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения.

Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета услугополучателям, постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности как единственное жилище либо его части на территории РК, а также нанимателям (поднанимателям) жилища из государственного жилищного фонда и жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, на оплату:

  • текущих и накопительных взносов;
  • потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций;
  • расходов за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Расходы услугополучателя, принимаемые к исчислению жилищной помощи, определяются как сумма расходов по каждому из вышеуказанных направлений.

Жилищная помощь определяется как разница между суммой оплаты расходов на текущие и накопительные взносы, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, и предельно допустимым уровнем расходов услугополучателя на эти цели, установленным местными представительными органами, от 5 до 10%.

Жилищная помощь оказывается по предъявленным поставщиками счетам о ежемесячных расходах на текущие и накопительные взносы и счетам на оплату коммунальных услуг за счет бюджетных средств услугополучателям. Размер и порядок оказания жилищной помощи определяются местными представительными органами.

При этом уточняется, что размер жилищной помощи рассчитывается услугодателем в пределах следующих норм:

  • сбор и вывоз твердых бытовых отходов (мусороудаление) не более 650 теңге на человека;
  • обслуживание лифтов не более 1300 теңге за квартиру;
  • услуги связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, не более 1399 теңге за абонент;
  • текущие взносы не более 100 теңге за квадратный метр;
  • арендная плата за пользованием жилищем из государственного жилищного фонда не более 120 теңге за квадратный метр.

Услугополучатель (либо его представитель в силу полномочия, основанного на доверенности, законодательстве, решении суда либо административном акте) обращается за назначением жилищной помощи один раз в квартал в Государственную корпорацию или веб-портал "цифрового правительства", начиная с 25 числа месяца, следующего за предыдущим кварталом.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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