Изменились правила предоставления жилищной помощи казахстанцам
В частности, уточняется понятие "предельно допустимый уровень расходов" – это отношение предельно-допустимого уровня расходов малообеспеченной семьи (гражданина) в месяц на текущие и накопительные взносы, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, к совокупному доходу малообеспеченной семьи в процентах.
Указывается, что государственная услуга оказывается на бесплатной основе малообеспеченным семьям (гражданам). Назначение жилищной помощи оказывается местными исполнительными органами городов Астаны, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения.
Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета услугополучателям, постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности как единственное жилище либо его части на территории РК, а также нанимателям (поднанимателям) жилища из государственного жилищного фонда и жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, на оплату:
- текущих и накопительных взносов;
- потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций;
- расходов за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.
Расходы услугополучателя, принимаемые к исчислению жилищной помощи, определяются как сумма расходов по каждому из вышеуказанных направлений.
Жилищная помощь определяется как разница между суммой оплаты расходов на текущие и накопительные взносы, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, и предельно допустимым уровнем расходов услугополучателя на эти цели, установленным местными представительными органами, от 5 до 10%.
Жилищная помощь оказывается по предъявленным поставщиками счетам о ежемесячных расходах на текущие и накопительные взносы и счетам на оплату коммунальных услуг за счет бюджетных средств услугополучателям. Размер и порядок оказания жилищной помощи определяются местными представительными органами.
При этом уточняется, что размер жилищной помощи рассчитывается услугодателем в пределах следующих норм:
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов (мусороудаление) не более 650 теңге на человека;
- обслуживание лифтов не более 1300 теңге за квартиру;
- услуги связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, не более 1399 теңге за абонент;
- текущие взносы не более 100 теңге за квадратный метр;
- арендная плата за пользованием жилищем из государственного жилищного фонда не более 120 теңге за квадратный метр.
Услугополучатель (либо его представитель в силу полномочия, основанного на доверенности, законодательстве, решении суда либо административном акте) обращается за назначением жилищной помощи один раз в квартал в Государственную корпорацию или веб-портал "цифрового правительства", начиная с 25 числа месяца, следующего за предыдущим кварталом.
Приказ вводится в действие с 10 июля 2026 года.