Изменились правила предоставления жилищной помощи казахстанцам

Приказом министра промышленности и строительства от 3 июля 2026 года внесены изменения в Правила предоставления жилищной помощи, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется понятие "предельно допустимый уровень расходов" – это отношение предельно-допустимого уровня расходов малообеспеченной семьи (гражданина) в месяц на текущие и накопительные взносы, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, к совокупному доходу малообеспеченной семьи в процентах.

Указывается, что государственная услуга оказывается на бесплатной основе малообеспеченным семьям (гражданам). Назначение жилищной помощи оказывается местными исполнительными органами городов Астаны, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения.

Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета услугополучателям, постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности как единственное жилище либо его части на территории РК, а также нанимателям (поднанимателям) жилища из государственного жилищного фонда и жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, на оплату:

текущих и накопительных взносов;

потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций;

расходов за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Расходы услугополучателя, принимаемые к исчислению жилищной помощи, определяются как сумма расходов по каждому из вышеуказанных направлений.

Жилищная помощь определяется как разница между суммой оплаты расходов на текущие и накопительные взносы, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, и предельно допустимым уровнем расходов услугополучателя на эти цели, установленным местными представительными органами, от 5 до 10%.

Жилищная помощь оказывается по предъявленным поставщиками счетам о ежемесячных расходах на текущие и накопительные взносы и счетам на оплату коммунальных услуг за счет бюджетных средств услугополучателям. Размер и порядок оказания жилищной помощи определяются местными представительными органами.

При этом уточняется, что размер жилищной помощи рассчитывается услугодателем в пределах следующих норм:

сбор и вывоз твердых бытовых отходов (мусороудаление) не более 650 теңге на человека;

на человека; обслуживание лифтов не более 1300 теңге за квартиру;

за квартиру; услуги связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, не более 1399 теңге за абонент;

за абонент; текущие взносы не более 100 теңге за квадратный метр;

за квадратный метр; арендная плата за пользованием жилищем из государственного жилищного фонда не более 120 теңге за квадратный метр.

Услугополучатель (либо его представитель в силу полномочия, основанного на доверенности, законодательстве, решении суда либо административном акте) обращается за назначением жилищной помощи один раз в квартал в Государственную корпорацию или веб-портал "цифрового правительства", начиная с 25 числа месяца, следующего за предыдущим кварталом.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2026 года.