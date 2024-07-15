Минюст будет проводить аттестацию на занятие профессиональной деятельностью по всему Казахстану
Так, говорится, что до 31 декабря 2024 года во всех областях, городах республиканского значения, столицы запустят пилотный проект по оказанию следующих государственных услуг Министерства юстиции в автоматизированном режиме на базе оператора по техническому обеспечению процедур тестирования и бесперебойного функционирования единой автоматизированной базы данных (информационной системы) по персоналу государственной службы:
- "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью";
- "Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью";
- "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя";
- "Аттестация судебных экспертов";
- "Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов";
- "Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного";
- "Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз";
- "Присвоение квалификации судебного эксперта".
Также разработан порядок реализации пилотного проекта.
К примеру, для допуска к аттестации на занятие адвокатской деятельностью направляется заявление в Департамент юстиции через портал в форме электронного документа и необходимые документы.
Департамент юстиции в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов, в случае установления факта неполноты представленных документов готовит отказ в приеме заявления.
В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов департамент проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям и перечню документов, подтверждающих соответствие им для осуществления адвокатской деятельности.
Документы услугополучателя о допуске к аттестации рассматриваются департаментом в течение пяти рабочих дней с момента регистрации документов.
Затем департамент юстиции в течение одного рабочего дня с момента решения о допуске к аттестации направляет оператору тестирования список лиц, допущенных к аттестации.
Аттестация проводится в технически оснащенных залах тестирования оператора тестирования.
Аттестация состоит из двух этапов:
- комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства РК (по адвокатской деятельности – 100 вопросов);
- компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков (три ситуационных задачи по 12 вопросов).
Вопросы на знание норм законодательства РК содержат не менее трех вариантов ответа с одним правильным.
Вопросы на проверку должного уровня практических навыков содержат не менее трех вариантов ответа с одним правильным.
Передача вопросов аттестации и ответов к ним по техническим каналам открытых видов связи (телефонная, факсимильная связь общего пользования, радиосвязь, спутниковая и сотовая (подвижная (мобильная) связь, сеть Интернет) не допускается.
Кандидат считается прошедшим комплексное компьютерное тестирование на знание законодательства, если количество правильных ответов составляет 70% и более от общего числа предложенных вопросов, и допускается ко второму этапу компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков.
Также он считается прошедшим компьютерное тестирование на проверку должного уровня практических навыков, если количество правильных ответов составляет 65% и более от общего числа предложенных вопросов.
Кандидат считается прошедшим аттестацию при положительном прохождении двух этапов аттестации.
Кандидаты, получившие результаты аттестации ниже установленных значений, допускаются к повторной аттестации не ранее чем через 30 календарных дней со дня прохождения тестирования.
Решение об аттестации является действительным в течение трех лет со дня его вынесения.
По аналогичному алгоритму происходит аттестация и по другим видам деятельности.
Приказ вводится в действие с 12 июля 2024 года.
С 22 мая по 31 декабря 2023 года данный проект был опробован в городах Астана, Шымкент и Туркестанской области.