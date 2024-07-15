Минюст будет проводить аттестацию на занятие профессиональной деятельностью по всему Казахстану

Подписан совместный приказ Минюста и МЦРИАП "О реализации пилотного проекта по оказанию государственных услуг Министерства юстиции РК по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью и присвоению квалификации в автоматизированном режиме".

Так, говорится, что до 31 декабря 2024 года во всех областях, городах республиканского значения, столицы запустят пилотный проект по оказанию следующих государственных услуг Министерства юстиции в автоматизированном режиме на базе оператора по техническому обеспечению процедур тестирования и бесперебойного функционирования единой автоматизированной базы данных (информационной системы) по персоналу государственной службы:

"Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью";

"Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью";

"Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя";

"Аттестация судебных экспертов";

"Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов";

"Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного";

"Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз";

"Присвоение квалификации судебного эксперта".

Также разработан порядок реализации пилотного проекта.

К примеру, для допуска к аттестации на занятие адвокатской деятельностью направляется заявление в Департамент юстиции через портал в форме электронного документа и необходимые документы.

Департамент юстиции в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов, в случае установления факта неполноты представленных документов готовит отказ в приеме заявления.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов департамент проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям и перечню документов, подтверждающих соответствие им для осуществления адвокатской деятельности.

Документы услугополучателя о допуске к аттестации рассматриваются департаментом в течение пяти рабочих дней с момента регистрации документов.

Затем департамент юстиции в течение одного рабочего дня с момента решения о допуске к аттестации направляет оператору тестирования список лиц, допущенных к аттестации.

Аттестация проводится в технически оснащенных залах тестирования оператора тестирования.

Аттестация состоит из двух этапов:

комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства РК (по адвокатской деятельности – 100 вопросов);

компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков (три ситуационных задачи по 12 вопросов).

Вопросы на знание норм законодательства РК содержат не менее трех вариантов ответа с одним правильным.

Вопросы на проверку должного уровня практических навыков содержат не менее трех вариантов ответа с одним правильным.

Передача вопросов аттестации и ответов к ним по техническим каналам открытых видов связи (телефонная, факсимильная связь общего пользования, радиосвязь, спутниковая и сотовая (подвижная (мобильная) связь, сеть Интернет) не допускается.

Кандидат считается прошедшим комплексное компьютерное тестирование на знание законодательства, если количество правильных ответов составляет 70% и более от общего числа предложенных вопросов, и допускается ко второму этапу компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков.

Также он считается прошедшим компьютерное тестирование на проверку должного уровня практических навыков, если количество правильных ответов составляет 65% и более от общего числа предложенных вопросов.

Кандидат считается прошедшим аттестацию при положительном прохождении двух этапов аттестации.

Кандидаты, получившие результаты аттестации ниже установленных значений, допускаются к повторной аттестации не ранее чем через 30 календарных дней со дня прохождения тестирования.

Решение об аттестации является действительным в течение трех лет со дня его вынесения.

По аналогичному алгоритму происходит аттестация и по другим видам деятельности.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2024 года.

С 22 мая по 31 декабря 2023 года данный проект был опробован в городах Астана, Шымкент и Туркестанской области.