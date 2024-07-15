Фестиваль организаций и работников культуры пройдет в Казахстане
Цель Фестиваля – обмен опытом деятельности среди музеев, библиотек и культурно-досуговых организаций, трансляция лучших социокультурных и образовательных практик, направленных на популяризацию народной культуры и укрепление имиджа региональных организаций культуры в рамках развития казахстанского патриотизма и национально-культурного единства.
Задачи фестиваля:
- выявление творческих достижений искусства и поддержка талантливых, самобытных творческих коллективов и исполнителей;
- показ достижений в музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности;
- пропаганда культурного наследия и обеспечение преемственности в их развитии;
- знакомство с культурным наследием регионов, обмен опытом в рамках указанной деятельности;
- повышение потенциала и профессионального мастерства работников организаций культуры.
Участники фестиваля – областные, районные, городские, сельские музеи, библиотеки, культурно-досуговые организации и работники организаций культуры.
Фестиваль состоит из следующих основных этапов:
- проведение на региональном уровне конкурсного показа "Рухани қазына – 2024" (региональный конкурсный показ) 10-30 апреля 2024 года;
- официальное открытие республиканского конкурсного показа среди победителей на региональном уровне 15 октября 2024 года;
- проведение республиканского конкурсного показа 16-17 октября 2024 года;
- закрытие фестиваля – награждение победителей фестиваля, Гала-концерт 18 октября 2024 года.
Республиканский конкурсный показ среди организаций культуры проводится по следующим номинациям:
- Лучший областной культурно-досуговый комплекс;
- Лучший районный (городской) Дом (Дворец) культуры;
- Лучший сельский дом культуры (клуб);
- Лучшая библиотека областного значения;
- Лучшая библиотека районного (городского) значения;
- Лучшая библиотека сельского значения;
- Лучшая детская или юношеская или детско-юношеская библиотека;
- Лучшая библиотека для людей с особыми потребностями;
- Лучший музей областного значения;
- Лучший музей районного (городского) значения.
Республиканский конкурсный показ среди работников организаций культуры проводится по следующим номинациям:
- Лучший работник культурно-досуговой организаций областного значения;
- Лучший работник Дома (Дворца) культуры районного (городского) значения;
- Лучший работник Дома культуры, клуба сельского значения;
- Лучший работник библиотеки областного значения;
- Лучший работник библиотеки районного (городского) значения;
- Лучший работник библиотеки сельского значения;
- Лучший работник библиотеки для людей с особыми потребностями;
- Лучший работник музея областного значения;
- Лучший работник музея районного (городского) значения.
Для участия в конкурсном показе организации культуры и работники должны подать заявку.
Управления культуры по итогам проведенной работы до 30 апреля текущего года направляют в организационный комитет сопроводительным письмом за подписью курирующего заместителя акима области, городов Астана, Алматы и Шымкента протокол заседания жюри конкурсного показа на региональном уровне с приложением следующих материалов победителей:
для организаций культуры:
- заявка для организаций культуры;
- краткая справка о достижениях организаций культуры за 2022-2024 годы, подлежащих оценке, ее кадровый и качественный состав;
- презентационное видео до 5 минут с информацией о работе организации культуры за 2022-2024 годы.
В презентационном видео используются материалы, изготовленные не ранее 2022 года.
для работников организаций культуры:
- заявка для работников организаций культуры;
- письмо-ходатайство о выдвижении работника от организации культуры;
- выписка из протокола заседания коллегиального собрания коллектива о выдвижении работника на участие в конкурсном показе, заверенная печатью организации культуры;
- копия документа, удостоверяющего личность участника, в формате PDF;
- фотография участника (в размере 3*5, в электронном варианте, в форматах pdf/jpeg);
- презентационное видео до 5 минут с информацией о работе участника за 2022-2024 годы.
Материалы конкурсных показов для участия в фестивале, поступившие в организационный комитет позднее 30 апреля текущего года, рассмотрению не подлежат.
Победители республиканского фестиваля "Рухани қазына – 2023" к участию в фестивале не допускаются.
По номинациям фестиваля устанавливаются денежные призы в размере 1 млн тенге по каждой номинации для организаций культуры и 500 тыс. тенге по каждой номинации для работников организаций культуры.
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