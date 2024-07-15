Фестиваль организаций и работников культуры пройдет в Казахстане

Председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации приказом от 25 июня 2024 года утвердил Правила проведения республиканского фестиваля организаций и работников культуры и искусства "Рухани қазына –2024", сообщает Zakon.kz.

Цель Фестиваля – обмен опытом деятельности среди музеев, библиотек и культурно-досуговых организаций, трансляция лучших социокультурных и образовательных практик, направленных на популяризацию народной культуры и укрепление имиджа региональных организаций культуры в рамках развития казахстанского патриотизма и национально-культурного единства.

Задачи фестиваля:

выявление творческих достижений искусства и поддержка талантливых, самобытных творческих коллективов и исполнителей;

показ достижений в музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности;

пропаганда культурного наследия и обеспечение преемственности в их развитии;

знакомство с культурным наследием регионов, обмен опытом в рамках указанной деятельности;

повышение потенциала и профессионального мастерства работников организаций культуры.

Участники фестиваля – областные, районные, городские, сельские музеи, библиотеки, культурно-досуговые организации и работники организаций культуры.

Фестиваль состоит из следующих основных этапов:

проведение на региональном уровне конкурсного показа "Рухани қазына – 2024" (региональный конкурсный показ) 10-30 апреля 2024 года;

официальное открытие республиканского конкурсного показа среди победителей на региональном уровне 15 октября 2024 года;

проведение республиканского конкурсного показа 16-17 октября 2024 года;

закрытие фестиваля – награждение победителей фестиваля, Гала-концерт 18 октября 2024 года.

Республиканский конкурсный показ среди организаций культуры проводится по следующим номинациям:

Лучший областной культурно-досуговый комплекс;

Лучший районный (городской) Дом (Дворец) культуры;

Лучший сельский дом культуры (клуб);

Лучшая библиотека областного значения;

Лучшая библиотека районного (городского) значения;

Лучшая библиотека сельского значения;

Лучшая детская или юношеская или детско-юношеская библиотека;

Лучшая библиотека для людей с особыми потребностями;

Лучший музей областного значения;

Лучший музей районного (городского) значения.

Республиканский конкурсный показ среди работников организаций культуры проводится по следующим номинациям:

Лучший работник культурно-досуговой организаций областного значения;

Лучший работник Дома (Дворца) культуры районного (городского) значения;

Лучший работник Дома культуры, клуба сельского значения;

Лучший работник библиотеки областного значения;

Лучший работник библиотеки районного (городского) значения;

Лучший работник библиотеки сельского значения;

Лучший работник библиотеки для людей с особыми потребностями;

Лучший работник музея областного значения;

Лучший работник музея районного (городского) значения.

Для участия в конкурсном показе организации культуры и работники должны подать заявку.

Управления культуры по итогам проведенной работы до 30 апреля текущего года направляют в организационный комитет сопроводительным письмом за подписью курирующего заместителя акима области, городов Астана, Алматы и Шымкента протокол заседания жюри конкурсного показа на региональном уровне с приложением следующих материалов победителей:

для организаций культуры:

заявка для организаций культуры;

краткая справка о достижениях организаций культуры за 2022-2024 годы, подлежащих оценке, ее кадровый и качественный состав;

презентационное видео до 5 минут с информацией о работе организации культуры за 2022-2024 годы.

В презентационном видео используются материалы, изготовленные не ранее 2022 года.

для работников организаций культуры:

заявка для работников организаций культуры;

письмо-ходатайство о выдвижении работника от организации культуры;

выписка из протокола заседания коллегиального собрания коллектива о выдвижении работника на участие в конкурсном показе, заверенная печатью организации культуры;

копия документа, удостоверяющего личность участника, в формате PDF;

фотография участника (в размере 3*5, в электронном варианте, в форматах pdf/jpeg);

презентационное видео до 5 минут с информацией о работе участника за 2022-2024 годы.

Материалы конкурсных показов для участия в фестивале, поступившие в организационный комитет позднее 30 апреля текущего года, рассмотрению не подлежат.

Победители республиканского фестиваля "Рухани қазына – 2023" к участию в фестивале не допускаются.

По номинациям фестиваля устанавливаются денежные призы в размере 1 млн тенге по каждой номинации для организаций культуры и 500 тыс. тенге по каждой номинации для работников организаций культуры.

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