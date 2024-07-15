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Фестиваль организаций и работников культуры пройдет в Казахстане

Фестиваль организаций и работников культуры и искусства пройдет в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 11:59 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации приказом от 25 июня 2024 года утвердил Правила проведения республиканского фестиваля организаций и работников культуры и искусства "Рухани қазына –2024", сообщает Zakon.kz.

Цель Фестиваля – обмен опытом деятельности среди музеев, библиотек и культурно-досуговых организаций, трансляция лучших социокультурных и образовательных практик, направленных на популяризацию народной культуры и укрепление имиджа региональных организаций культуры в рамках развития казахстанского патриотизма и национально-культурного единства.

Задачи фестиваля:

  • выявление творческих достижений искусства и поддержка талантливых, самобытных творческих коллективов и исполнителей;
  • показ достижений в музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности;
  • пропаганда культурного наследия и обеспечение преемственности в их развитии;
  • знакомство с культурным наследием регионов, обмен опытом в рамках указанной деятельности;
  • повышение потенциала и профессионального мастерства работников организаций культуры.

Участники фестиваля – областные, районные, городские, сельские музеи, библиотеки, культурно-досуговые организации и работники организаций культуры.

Фестиваль состоит из следующих основных этапов:

  • проведение на региональном уровне конкурсного показа "Рухани қазына – 2024" (региональный конкурсный показ) 10-30 апреля 2024 года;
  • официальное открытие республиканского конкурсного показа среди победителей на региональном уровне 15 октября 2024 года;
  • проведение республиканского конкурсного показа 16-17 октября 2024 года;
  • закрытие фестиваля – награждение победителей фестиваля, Гала-концерт 18 октября 2024 года.

Республиканский конкурсный показ среди организаций культуры проводится по следующим номинациям:

  • Лучший областной культурно-досуговый комплекс;
  • Лучший районный (городской) Дом (Дворец) культуры;
  • Лучший сельский дом культуры (клуб);
  • Лучшая библиотека областного значения;
  • Лучшая библиотека районного (городского) значения;
  • Лучшая библиотека сельского значения;
  • Лучшая детская или юношеская или детско-юношеская библиотека;
  • Лучшая библиотека для людей с особыми потребностями;
  • Лучший музей областного значения;
  • Лучший музей районного (городского) значения.

Республиканский конкурсный показ среди работников организаций культуры проводится по следующим номинациям:

  • Лучший работник культурно-досуговой организаций областного значения;
  • Лучший работник Дома (Дворца) культуры районного (городского) значения;
  • Лучший работник Дома культуры, клуба сельского значения;
  • Лучший работник библиотеки областного значения;
  • Лучший работник библиотеки районного (городского) значения;
  • Лучший работник библиотеки сельского значения;
  • Лучший работник библиотеки для людей с особыми потребностями;
  • Лучший работник музея областного значения;
  • Лучший работник музея районного (городского) значения.

Для участия в конкурсном показе организации культуры и работники должны подать заявку.

Управления культуры по итогам проведенной работы до 30 апреля текущего года направляют в организационный комитет сопроводительным письмом за подписью курирующего заместителя акима области, городов Астана, Алматы и Шымкента протокол заседания жюри конкурсного показа на региональном уровне с приложением следующих материалов победителей:

для организаций культуры:

  • заявка для организаций культуры;
  • краткая справка о достижениях организаций культуры за 2022-2024 годы, подлежащих оценке, ее кадровый и качественный состав;
  • презентационное видео до 5 минут с информацией о работе организации культуры за 2022-2024 годы.

В презентационном видео используются материалы, изготовленные не ранее 2022 года.

для работников организаций культуры:

  • заявка для работников организаций культуры;
  • письмо-ходатайство о выдвижении работника от организации культуры;
  • выписка из протокола заседания коллегиального собрания коллектива о выдвижении работника на участие в конкурсном показе, заверенная печатью организации культуры;
  • копия документа, удостоверяющего личность участника, в формате PDF;
  • фотография участника (в размере 3*5, в электронном варианте, в форматах pdf/jpeg);
  • презентационное видео до 5 минут с информацией о работе участника за 2022-2024 годы.

Материалы конкурсных показов для участия в фестивале, поступившие в организационный комитет позднее 30 апреля текущего года, рассмотрению не подлежат.

Победители республиканского фестиваля "Рухани қазына – 2023" к участию в фестивале не допускаются.

По номинациям фестиваля устанавливаются денежные призы в размере 1 млн тенге по каждой номинации для организаций культуры и 500 тыс. тенге по каждой номинации для работников организаций культуры.

Подробнее смотрите по ссылке.

Ранее мы рассказывали, что изменилось в проведении конкурсов и фестивалей в Казахстане.

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Элина Черногрицкая
Законодательство Министерство культуры и информации Казахстан 2024 год
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