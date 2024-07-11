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Проведение конкурсов и фестивалей: что изменилось

Конкурсы и фестивали, что изменилось, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 17:10 Фото: akorda.kz
Министр культуры и информации приказом от 2 июля 2024 года внес изменения в Типовые правила проведения республиканских конкурсов и фестивалей, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что для оценки выступлений участников конкурса или фестиваля, а также подведения итогов создается жюри.

Состав жюри, организованных уполномоченным органом в области культуры, формируется из представителей государственных органов, видных деятелей культуры и искусства.

Состав жюри, организованных местным исполнительным органом, формируется из представителей государственных и местных исполнительных органов, видных деятелей культуры и искусства.

Приказ вводится в действие с 21 июля 2024 года.

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