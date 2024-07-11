Проведение конкурсов и фестивалей: что изменилось

Министр культуры и информации приказом от 2 июля 2024 года внес изменения в Типовые правила проведения республиканских конкурсов и фестивалей, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что для оценки выступлений участников конкурса или фестиваля, а также подведения итогов создается жюри.

Состав жюри, организованных уполномоченным органом в области культуры, формируется из представителей государственных органов, видных деятелей культуры и искусства.

Состав жюри, организованных местным исполнительным органом, формируется из представителей государственных и местных исполнительных органов, видных деятелей культуры и искусства.

Приказ вводится в действие с 21 июля 2024 года.